Поднимите свою торговлю с Shift the Frame

Готовы взять под контроль рынок? Shift the Frame EA предлагает передовые инструменты, чтобы помочь вам с точностью ориентироваться на рынках, сочетая гибкость, современные функции и безопасность. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильному росту или быстрому восстановлению, этот EA разработан для обоих случаев.

Основные функции:

Фильтр новостей: Оставайтесь в безопасности, избегая высоковолатильных событий. Shift the Frame автоматически приостанавливает торговлю во время важных рыночных новостей, гарантируя, что вы защищены от неожиданных колебаний.

Расширенное управление временем: Определите свои собственные часы торговли, чтобы они соответствовали лучшим рыночным условиям для вашей стратегии. Установите конкретные часы и дни для торговли EA, получая полный контроль.

Зона восстановления: Для тех, кто хочет получить дополнительное преимущество, EA включает мощную функцию зоны восстановления. Если вы торгуете с меньшим депозитом (не менее $100), вы можете начать без режима восстановления. Однако для активации восстановления рекомендуется иметь не менее $2000 или больше на вашем счету для оптимальной работы.

Стратегия

Shift the Frame EA основан на мощной комбинации Адаптивного увеличения импульса. Используя сложный анализ импульса на основе ИИ, EA адаптируется к изменяющимся рыночным условиям, входя в сделки только тогда, когда обнаруживает, что импульс устойчив. Он автоматически подстраивается под скорость рынка, предлагая входы в оптимальные моменты, когда импульс на вашей стороне.

Ваш гибкий торговый помощник

Разработанный с упрощенной настройкой, Shift the Frame EA облегчает жизнь трейдерам любого уровня. Прикрепите его к одному графику (XAUUSD) M30, настройте основные параметры и дайте магии произойти. Вы будете получать выгоду от его способности адаптироваться как к консервативным, так и к агрессивным стилям, с помощью современных инструментов распознавания рынка, которые обеспечивают захват лучших возможностей.

"Успех в торговле - это работать умнее, а не усерднее."

Важные детали:

Минимальный депозит: Без режима восстановления: $100 С режимом восстановления: $2000+

Поддерживаемые символы: XAUUSD

XAUUSD Таймфреймы: M30

Умное управление рисками

С встроенными функциями для управления и снижения рисков, Shift the Frame гарантирует, что каждая сделка поддерживается стратегическим планом. Независимо от того, на какую цель вы нацелены — на испытания проп-фирм или на долгосрочный рост счета, EA предоставляет надежные настройки стоп-лосс, тейк-профит и управления рисками, которые работают в любых рыночных условиях.





Предупреждение: Правильное понимание настроек риска имеет решающее значение. Обязательно прочитайте руководство пользователя или проконсультируйтесь с нами перед активацией режима восстановления на меньших счетах.

Готовы начать?

Скачайте EA, настройте легкие в использовании параметры и запустите Shift the Frame. Оптимизируйте свою стратегию с минимальными усилиями и максимальной отдачей.

Специальное предложение:

В ограниченный период времени получите свою копию Shift the Frame по сниженной цене. Не упустите возможность максимизировать свой рыночный потенциал!