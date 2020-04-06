Shift the Frame

Поднимите свою торговлю с Shift the Frame

Готовы взять под контроль рынок? Shift the Frame EA предлагает передовые инструменты, чтобы помочь вам с точностью ориентироваться на рынках, сочетая гибкость, современные функции и безопасность. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильному росту или быстрому восстановлению, этот EA разработан для обоих случаев.

How to Run EA:

[Link Here]

Latest news:

[Link Here]


Основные функции:

  • Фильтр новостей: Оставайтесь в безопасности, избегая высоковолатильных событий. Shift the Frame автоматически приостанавливает торговлю во время важных рыночных новостей, гарантируя, что вы защищены от неожиданных колебаний.
  • Расширенное управление временем: Определите свои собственные часы торговли, чтобы они соответствовали лучшим рыночным условиям для вашей стратегии. Установите конкретные часы и дни для торговли EA, получая полный контроль.
  • Зона восстановления: Для тех, кто хочет получить дополнительное преимущество, EA включает мощную функцию зоны восстановления. Если вы торгуете с меньшим депозитом (не менее $100), вы можете начать без режима восстановления. Однако для активации восстановления рекомендуется иметь не менее $2000 или больше на вашем счету для оптимальной работы.

Стратегия

Shift the Frame EA основан на мощной комбинации Адаптивного увеличения импульса. Используя сложный анализ импульса на основе ИИ, EA адаптируется к изменяющимся рыночным условиям, входя в сделки только тогда, когда обнаруживает, что импульс устойчив. Он автоматически подстраивается под скорость рынка, предлагая входы в оптимальные моменты, когда импульс на вашей стороне.

Ваш гибкий торговый помощник

Разработанный с упрощенной настройкой, Shift the Frame EA облегчает жизнь трейдерам любого уровня. Прикрепите его к одному графику (XAUUSD) M30, настройте основные параметры и дайте магии произойти. Вы будете получать выгоду от его способности адаптироваться как к консервативным, так и к агрессивным стилям, с помощью современных инструментов распознавания рынка, которые обеспечивают захват лучших возможностей.

"Успех в торговле - это работать умнее, а не усерднее."

Важные детали:

  • Минимальный депозит:
    • Без режима восстановления: $100
    • С режимом восстановления: $2000+
  • Поддерживаемые символы: XAUUSD
  • Таймфреймы: M30

Умное управление рисками

С встроенными функциями для управления и снижения рисков, Shift the Frame гарантирует, что каждая сделка поддерживается стратегическим планом. Независимо от того, на какую цель вы нацелены — на испытания проп-фирм или на долгосрочный рост счета, EA предоставляет надежные настройки стоп-лосс, тейк-профит и управления рисками, которые работают в любых рыночных условиях.


Предупреждение: Правильное понимание настроек риска имеет решающее значение. Обязательно прочитайте руководство пользователя или проконсультируйтесь с нами перед активацией режима восстановления на меньших счетах.

Готовы начать?

Скачайте EA, настройте легкие в использовании параметры и запустите Shift the Frame. Оптимизируйте свою стратегию с минимальными усилиями и максимальной отдачей.

Специальное предложение:

В ограниченный период времени получите свою копию Shift the Frame по сниженной цене. Не упустите возможность максимизировать свой рыночный потенциал!


Другие продукты этого автора
Solar Edge
Hachiyerum Prince Chindah
Эксперты
Quorra
Hachiyerum Prince Chindah
Эксперты
Поднимите свою торговлю с Quorra Готовы взять контроль над рынком? EA Quorra предлагает передовые инструменты, которые помогут вам точно ориентироваться на рынках, сочетая гибкость, продвинутые функции и безопасность. Независимо от того, стремитесь ли вы к устойчивому росту или быстрой восстановлению, этот EA разработан для обоих случаев. How to Run EA: [Link Here] Latest news: [Link Here] Основные функции: Фильтр новостей: Будьте в безопасности, избегая событий с высоким воздействием. Quorra
