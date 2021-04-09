Smart Risk Manager

Gold Strike EA is a professional trading robot specially designed for XAUUSD (Gold) . It uses a smart breakout strategy by placing Buy Stop / Sell Stop pending orders around recent highs and lows, combined with advanced risk management. * Introductory Offer : the current price is only 89 USD After the first 10 purchases, the price will increase to 149 USD , and gradually up to 249 USD with upcoming versions. - Get it now at the discounted price and be among the early adopters. - All future upd