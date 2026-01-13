PerfectExecuter
DRX VWAP Engine – Esecuzione Ordini Istituzionale
Ti sei chiesto perché i trader istituzionali ottengono prezzi di esecuzione migliori? Non usano semplici ordini a mercato per grandi volumi. Usano algoritmi come questo.
Il Problema: Un ordine a mercato con grandi volumi soffre di slippage e costi di spread. Muovi il mercato contro te stesso (Market Impact). La Soluzione: Questo algoritmo di esecuzione frammenta il tuo ordine totale (es. 10 lotti) in ordini parziali intelligenti ("Slices"). Questi vengono piazzati come ordini limite all'interno dello spread basandosi sul profilo del volume.
Funzionamento dell'Algoritmo:
Slicing: La posizione totale viene divisa in tranche più piccole.
Logica VWAP: L'EA calcola il Prezzo Medio Ponderato per Volume. Gli ordini limite vengono piazzati solo se il prezzo è statisticamente vantaggioso.
Logica Chase: Il prezzo scappa? L'algoritmo riconosce il momentum e sposta dinamicamente gli ordini limite per garantire l'esecuzione.
TCA (Analisi Costi Transazione): L'EA misura in tempo reale quanto "Alpha" (vantaggio di prezzo) hai generato rispetto a un ordine a mercato immediato.
Dashboard & Metriche:
Alpha (pts): Il tuo guadagno concreto dall'uso dell'algoritmo.
Impl. Shortfall: La differenza tra prezzo di avvio e prezzo medio di esecuzione.
Progress: Progresso dell'elaborazione.
Comandi:
BUY / SELL VWAP: Avvia l'algoritmo.
URGENCY: Controlla l'aggressività (Low = Paziente / High = Veloce).
STOP: Arresto di emergenza.
Conclusione: Il DRX VWAP Executor non è un generatore di segnali, ma uno strumento per la gestione professionale dei trade. Professionalizza il tuo ingresso e aiuta a ridurre drasticamente lo slippage.