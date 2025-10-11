Market Trend Indicator Analog
- Jose Maria Molina Sanchez
- Versione: 1.0
📊 Market Trend Indicator Analog
Copyright 2025, Jose María Molina Sánchez
📧 molinatrader67@gmail.com | Versione 1.00
🔍 Introduzione
Il Market Trend Indicator Analog è un indicatore avanzato progettato per misurare la forza e la direzione della tendenza di mercato in tempo reale. A differenza degli oscillatori tradizionali, questo indicatore utilizza un sistema di filtraggio adattivo che risponde dinamicamente alle condizioni di mercato, fornendo una rappresentazione analoga precisa tra -100 e +100.
Il suo design consente ai trader di identificare non solo l'inizio e la fine di una tendenza, ma anche la sua intensità, aiutandoli a prendere decisioni più informate e a evitare ingressi prematuri o ritardati.
📈 Come funziona l'indicatore
L'indicatore si basa su un algoritmo proprietario che combina diverse tecniche di analisi per generare un segnale continuo e sensibile alla volatilità dei prezzi. Presenta i suoi risultati in tre modi:
-
In una finestra separata:
- Mostra un valore compreso tra -100 (massima forza ribassista) e +100 (massima forza rialzista).
- Il valore zero rappresenta uno stato neutro.
- I cambiamenti di colore progressivi indicano l'intensità della tendenza.
-
Nella finestra principale del grafico:
- Stampa il nome dell'indicatore, il periodo di filtro e il valore attuale con 2 cifre decimali.
- Esempio: Market_Trend_Analog [8] = 42
-
Commenti automatici (opzionale):
- Possono essere attivati/disattivati secondo preferenza.
⚙️ Parametri di Ingresso
|
Period Filter
|
Numero di candele utilizzate per il calcolo. Deve essere inferiore a 100. Consigliato: valori tipo Fibonacci (5, 8, 13, 21, 34, ecc.).
|
Type of Trading
|
Definisce la modalità di filtraggio interno:
• Very Stable: Smussamento conservativo.
• Stable: Equilibrio tra stabilità e reattività.
• Volatility: Maggiore sensibilità.
• Very Volatility: Alta reattività.
• Extreme Volatility: Massima agilità.
• Adaptive Trading: Filtraggio che si adatta alla dimensione frattale del mercato.
|
normalize
|
Se true , lo spread viene normalizzato a pips tradizionali.
|
AlertIfSpreadAbove
|
Se > 0, genera un allarme quando lo spread supera questo valore (in pips).
🎯 Strategia di Uso
Questo indicatore è versatile e può essere integrato in diversi stili di trading:
✅ Modi di Operare
-
Crocio per zero:
- Acquisto quando il valore passa da negativo a positivo.
- Vendita quando passa da positivo a negativo.
-
Cambiamento di tendenza:
- Entrata quando rileva un giro da un massimo verso il basso (vendita) o da un minimo verso l'alto (acquisto).
-
Conferma di strategie:
- Usatelo come filtro per confermare i segnali di altri indicatori (medie mobili, RSI, ecc.).
💡 Consiglio: L'utente è libero di progettare la propria metodologia di trading. Questo indicatore fornisce informazioni, non ordini rigidi.
🌐 Applicazione Universale
Anche se le immagini allegate mostrano esempi con:
- Coppie: USD/JPY, USD/SEK
- Timeframe: M5, H4
- Periodo di filtro: 8 e 21
L'indicatore funziona con qualsiasi attivo finanziario (forex, indici, criptovalute) e su qualsiasi timeframe.
La scelta del Period Filter e del modo di trading deve essere adattata al comportamento specifico dell'attivo e allo stile dell'operatore.
⚠️ Considerazioni Finali
- Non è un indicatore miracoloso: È uno strumento di analisi. Richiede validazione preventiva tramite backtesting o simulazione.
- Adattabilità: I mercati cambiano. Ciò che funziona oggi potrebbe non funzionare domani. Rivedete periodicamente i parametri.
- Simulazione obbligatoria: Prima di usarlo su un conto reale, simulate il suo comportamento in diversi asset e condizioni.
✅ Conclusione
Market Trend Indicator Analog non prevede il futuro, ma rivela la dinamica nascosta del movimento del prezzo. Offrendo una scala continua di forza della tendenza, permette ai trader di navigare con maggiore precisione tra rumore e vera direzione del mercato.
È uno strumento essenziale per trader quantitativi, sviluppatori di EAs e qualsiasi operatore che cerchi di migliorare la propria coerenza attraverso l'analisi del contesto.
📎 Note dello Sviluppatore
"Ho progettato questo indicatore dopo anni di ricerca sulla dinamica dei mercati non lineari. Combina matematica robusta con logica adattiva per catturare l'essenza del movimento del prezzo. Usatelo con disciplina, e vi darà un vero vantaggio."
— Jose María Molina Sánchez
📞 Supporto Tecnico
Per domande, suggerimenti o segnalazione di errori:
📧 molinatrader67@gmail.com