📊 Market Trend Indicator Analog

Moving Spread Jose Maria Molina Sanchez Indicatori

Moving Spread – Monitor dei Costi di Mercato in Tempo Reale Monitora lo spread medio in tempo reale ed evita di operare durante periodi ad alto costo. Cosa fa questo indicatore Moving Spread misura lo spread medio (in punti) del mercato in tempo reale, mostrando come varia nel tempo. È uno strumento essenziale per i trader che vogliono capire quando il costo d'ingresso è troppo elevato, poiché può erodere i profitti anche prima che un'operazione abbia inizio. Perché è importante? Uno spre