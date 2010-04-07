Balance Levels est un indicateur de trading facile à utiliser qui fournit des signaux clairs d’achat et de vente ainsi que des niveaux de prix dynamiques, aidant les traders à planifier leurs entrées et sorties avec plus de confiance.

L’outil est très flexible – il peut être utilisé comme stratégie autonome ou intégré dans n’importe quel système de trading existant. Il fonctionne sur toutes les unités de temps et sur tous les marchés : Forex, Or, Indices, Cryptomonnaies ou Actions.

Balance Levels convient à tous les styles de trading – du scalping et du day trading, au swing trading et même à l’investissement à long terme. Grâce à ses signaux visuels et à ses zones d’équilibre, l’indicateur rend le graphique plus clair et élimine le “bruit” inutile.

Après l’achat, vous recevrez un guide et du matériel supplémentaire pour vous aider à tirer le meilleur parti de l’outil et l’intégrer avec succès à votre style de trading.

Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, Balance Levels est une solution pratique et peu coûteuse qui peut améliorer votre prise de décision sur les marchés.

Téléchargez la version démo gratuite et testez Balance Levels sur vos graphiques avant de l’acheter – voyez comment il s’adapte à votre style et à vos stratégies de trading.