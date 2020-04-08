Key Round Zones md

Indicatore Forex "Key Round Zones" per MT4.

- L'indicatore "Key Round Zones" è un indicatore ausiliario indispensabile per i trader che prendono in considerazione il supporto/resistenza.
- I livelli di 1000 e 500 punti sono rispettati dal prezzo: il prezzo rimbalza molto spesso da essi.
- Anche i livelli di 1000 punti principali presentano forti zone di supporto/resistenza (100 punti per lato).
- Anche i livelli di 1000 e 500 punti sono ottimi per posizionare Take Profit (davanti al livello di 1000) e SL (dietro il livello di 1000).
- Questi livelli sono particolarmente forti durante i movimenti laterali e piatti del prezzo sul mercato.

// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.
Indicatori
Reverse side scalper is the manual trading system, that works on choppy(anti-trend) market. As a rule markets are on 80% choppy and only 20% is trend phase. System is based on custom step Moving and RSI and reverse pattern. System defines up movement, down movement, trend / choppy phases. Indicator plots Buy signal arrow when current direction is down and phase is trend, Sell signal arrow is plotted when currently is up movement and phase is trend. As a rule it allows to "catch" local maximum/mi
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicatori
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
ProEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
4.5 (2)
Indicatori
Presentazione di ProEngulfing - Il tuo Indicatore di Modelli Engulf Professionale per MT4 Sblocca il potere della precisione con ProEngulfing, un indicatore all'avanguardia progettato per identificare e evidenziare modelli engulf qualificati nel mercato del forex. Sviluppato per MetaTrader 4, ProEngulfing offre un approccio meticoloso al riconoscimento dei modelli engulf, garantendo che ricevi solo i segnali più affidabili per le tue decisioni di trading. Come funziona ProEngulfing: ProEngulfin
Tripl
Maryna Shulzhenko
Indicatori
The Tripl indicator is designed to visually display the current trend in the market. One of the key aspects of currency market analysis is identifying a trend, which is a stable direction in which prices are moving. For this purpose, the Tripl indicator uses calculations that smooth out sharp fluctuations that do not have a significant impact on the overall trend of price movements. A trend can be either upward (bullish) or downward (bearish). Most often, a trend develops for a long time befor
King Bot
Jan Isaac Rodriguez Castro
Experts
Adaptive Trading System Adaptive Trading System : The program employs Adaptive trading to adapt to market volatility. This oscillator flexibly responds to changes in market trends and the strength of waves. Automatic Entry Signals : Entry points are automatically determined based on algorithms. The program combines the Adaptive trading system with other technical indicators to enter the market when there is a high probability of a trend reversal. Exits : Exits are occasionally determined based
MFI Speed mr
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "MFI Speed" per MT4, senza ridisegno. - Il calcolo di questo indicatore si basa su equazioni fisiche. MFI Speed ​​è la derivata prima di MFI stesso. - Money_Flow_Index (MFI) è un oscillatore tecnico che utilizza i dati di prezzo e volume per identificare zone di ipervenduto e ipercomprato. - MFI Speed ​​è utile per scalping di ingressi momentum nella direzione del trend principale. - Utilizzalo in combinazione con un indicatore di trend appropriato, ad esempio l'EMA sta
Stufic
Tomas Hruby
5 (1)
Experts
Stufic is a result of the long way of development. It was created for use in the management of capital of trading groups. The main idea is to preserve capital through unexpected fluctuations of the markets. It is one of the system that can perform on 90% of currency pairs. It's a participant on World Cup Trading Championship 2016 with real 10K USD. Stufic was also between top five traders in real money contest organized by Fidelis Capital (November 2015, Gain +48%). Why should you have to choos
