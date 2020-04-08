Key Round Zones md
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Forex "Key Round Zones" per MT4.
- L'indicatore "Key Round Zones" è un indicatore ausiliario indispensabile per i trader che prendono in considerazione il supporto/resistenza.
- I livelli di 1000 e 500 punti sono rispettati dal prezzo: il prezzo rimbalza molto spesso da essi.
- Anche i livelli di 1000 punti principali presentano forti zone di supporto/resistenza (100 punti per lato).
- Anche i livelli di 1000 e 500 punti sono ottimi per posizionare Take Profit (davanti al livello di 1000) e SL (dietro il livello di 1000).
- Questi livelli sono particolarmente forti durante i movimenti laterali e piatti del prezzo sul mercato.
