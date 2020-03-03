MR Intelligent EA
- Tran Tieu Linh Vo
- Versione: 2.53
- Attivazioni: 10
MoneyRocket Intelligent EA è un Expert Advisor professionale a doppia strategia per MetaTrader 5, progettato per combinare in modo intelligente il rilevamento dei reversal e il trading del momentum di trend, al fine di ottenere prestazioni costanti e affidabili.
L’EA include due modalità potenti e complementari:
• Modalità di Reversal Intelligente (Intelligent Reversal Mode)
Individua zone di esaurimento estremo del mercato con conferma multi-timeframe, offrendo ingressi contro-trend ad alta probabilità nei punti di inversione ottimali.
• Modalità di Momentum di Trend Intelligente (Intelligent Trend Momentum Mode)
Cattura i movimenti iniziali del trend grazie a filtri avanzati multilivello e controlli di allineamento, riducendo i falsi segnali e sfruttando forti impulsi direzionali.
Caratteristiche intelligenti principali:
• Adattamento multi-timeframe completamente automatico – nessuna configurazione manuale dei timeframe richiesta
• Take Profit intelligente che mira ai livelli naturali di equilibrio ed estensione del mercato
• Filtri avanzati di riduzione del rumore per segnali più puliti
• Sistema professionale di gestione del rischio, incluso il controllo dello spread e il limite massimo di ordini aperti
Utilizzo consigliato:
• Strumenti: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY (si preferiscono coppie a basso spread)
• Timeframe: da M1 a M30
• Deposito minimo: 500 USD (con dimensione lotto di 0.01)
Tutti i parametri sono completamente personalizzabili per adattarsi a diversi stili di trading e profili di rischio.
Questo EA è progettato per un funzionamento stabile e duraturo nel lungo periodo, con rigido controllo del rischio e processi decisionali intelligenti.
Registro delle modifiche (Changelog):
v3.53 (Ultima versione) –
Miglioramento delle modalità SL/TP per un migliore equilibrio rischio/rendimento, correzione degli avvisi di compilazione e ottimizzazione dell’elaborazione multi-timeframe.
v2.5 –
Introduzione completa delle due modalità di ingresso intelligenti, adattamento automatico dei timeframe e funzionalità di protezione avanzate.
v2.0 –
Versione iniziale con le strategie principali di reversal e trend.
Avvertenza sui rischi:
Il trading su Forex e CFD comporta un elevato livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.
Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Si consiglia di testare accuratamente su un conto demo prima di utilizzare fondi reali.
Lo sviluppatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite finanziarie.
