HTF Moving Averages Cross mg
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "HTF Moving Averages Cross" per MT4.
- Migliora i tuoi metodi di trading con il potente indicatore HTF Moving Averages Cross per MT4. HTF significa "intervallo di tempo più lungo".
- Questo indicatore è eccellente per i trader di tendenza con movimenti di prezzo.
- Permette di collegare medie mobili veloci e lente da intervalli di tempo più lunghi al grafico corrente --> questo è un metodo professionale.
- HTF Moving Averages Cross ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
- Questo indicatore offre l'opportunità di ottenere profitti soddisfacenti con un rischio basso.
