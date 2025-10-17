Proxy OrderFlow MT5
- Indicatori
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 2.10
- Attivazioni: 5
Proxy Order-Flow
Indicatore di Squilibrio Tick-Spread
Stima gli squilibri di acquisto/vendita basandosi sui movimenti dei tick e sullo spread, senza richiedere accesso al DOM (libro ordini).
Cosa fa
Mostra un istogramma in tempo reale:
-
Verde = Pressione d’acquisto
-
Rosso = Pressione di vendita
-
Linea blu = Flusso cumulativo (trend netto)
Come funziona
-
Analizza la direzione dei tick (su/giù)
-
Pondera in base allo spread (liquidità)
-
Normalizza su una finestra scorrevole
-
Mostra istogramma + flusso cumulativo
Formula:
Impostazioni principali
|Parametro
|Default
|Utilizzo
|TickWindow
|200
|Numero di tick analizzati
|SpreadWeight
|1.5
|Fattore di ponderazione dello spread k
|OverboughtLevel
|±70
|Soglie di allerta
Configurazioni rapide:
-
EUR/USD M5: TickWindow = 250, k = 1.2
-
XAU/USD M5: TickWindow = 150, k = 2.0
Perché è utile
-
Rileva divergenze:
Prezzo ↑ → Squilibrio ↓ = Probabile inversione
-
Conferma trend:
Prezzo + Squilibrio allineati = Trend forte
-
Zone estreme:
Squilibrio > ±70 = Ipercomprato/Ipervenduto
Alternativa al DOM:
-
Nessun abbonamento costoso
-
Funziona con tutti i broker retail
-
Precisione: ±5% (MT5) / ±12% (MT4)
Caratteristiche principali:
-
Ultra-veloce (ottimizzato ×51)
-
Disponibile per MT4 & MT5
-
Allarmi sonori
-
Nessun repaint
Compatibilità: MT4 Build 1260+
Versione: 2.0 (ottimizzata)