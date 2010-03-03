FJ Universe DCA Investor
- Experts
- Frantisek Juris
- Versione: 1.6
- Aggiornato: 17 settembre 2025
- Attivazioni: 5
BOT INVESTITORE DCA | Robot di Trading per MetaTrader 5
Una soluzione di trading automatizzata progettata per semplificare e ottimizzare la tua strategia di trading su MetaTrader 5 (MT5).
Questo Expert Advisor (EA) utilizza una strategia disciplinata di Dollar-Cost Averaging (DCA) per eseguire posizioni di acquisto e gestire le operazioni in modo efficiente. Valuta le condizioni per aprire una posizione di acquisto e aggiornare il livello di take-profit dopo l'apertura di ogni nuova candela. Se non ci sono operazioni attive, viene avviata una nuova operazione. Per le operazioni esistenti, l'EA calcola il "totalInvestmentForBot" diviso per "numberOfOrders" per creare una griglia DCA per gli ordini successivi al di sotto del prezzo attuale, garantendo una gestione strategica del rischio.
Tutti i segnali di trading vengono inviati direttamente a un server Discord per il monitoraggio in tempo reale e possono essere personalizzati secondo le tue preferenze.
Caratteristiche:
- Esegue posizioni di acquisto all'apertura di una nuova candela; se non ci sono operazioni attive, viene attivato un nuovo ordine.
- Calcola e aggiorna i livelli di take-profit come percentuale sopra il prezzo medio (input "takeProfitInPercentage"), esclusi i costi di swap.
- Implementa una strategia di griglia DCA dividendo il "totalInvestmentForBot" tra un numero specificato di "numberOfOrders" per gli ordini piazzati fino a una caduta del prezzo del 100%.
- Si integra con Discord per inviare segnali di trading direttamente al tuo canale privato, con impostazioni personalizzabili per webhook e soprannome.
- Supporta l'ottimizzazione per più coppie di valute e conti, consentendo la configurazione delle politiche di esecuzione (FOK, IOC o Return) per soddisfare i requisiti del broker.
- Consente di eseguire più EA sulla stessa coppia o conto assegnando numeri magici unici per evitare interferenze tra le operazioni.
Impostazioni di configurazione:
- Investimento totale (totalInvestmentForBot): L'importo totale di denaro che assegni all'EA per fare trading su una specifica coppia di valute e timeframe. Consideralo come il budget che l'EA utilizza per aprire operazioni.
- Numero di ordini (numberOfOrders): Il numero di operazioni più piccole in cui l'EA suddivide il tuo investimento totale. Queste operazioni formano una griglia di Dollar-Cost Averaging (DCA), progettata per gestire cali di prezzo fino al 100% acquistando a diversi livelli di prezzo.
- Formato dei costi (costFormat): Scegli come desideri impostare le dimensioni delle operazioni: in valuta fiat (ad esempio, USD) o in lotti (ad esempio, 0,01 lotti). Questo offre flessibilità in base al tuo stile di trading.
- Percentuale di take-profit (takeProfitInPercentage): L'obiettivo di profitto, espresso come percentuale sopra il prezzo medio delle tue operazioni aperte. Nota: non tiene conto delle commissioni di swap (costi di mantenimento delle posizioni durante la notte).
- -------------------
- Numero magico (magicNumber): Un identificativo unico assegnato all'EA per tracciare le sue operazioni. Questo impedisce all'EA di interferire con altri EA o le tue operazioni manuali, mantenendo tutto organizzato.
- Usa politica di riempimento (useFillingPolicy): Quando impostato su "True", l'EA seleziona automaticamente il miglior metodo di esecuzione degli ordini (Fill or Kill, Immediate or Cancel o Return) in base ai requisiti del tuo broker, garantendo un'esecuzione fluida delle operazioni.
- Ultimo ciclo DCA (lastCycleOfDCA): Scegli se l'EA deve interrompere il trading dopo aver completato un ciclo DCA completo (cioè dopo aver chiuso tutte le posizioni). Utile per controllare quando l'EA si mette in pausa.
- -------------------
- Nome del link del marchio (brandLinkName): Aggiungi un nome personalizzato per un link incluso nei tuoi rapporti di trading, facilitando la personalizzazione o il branding dei tuoi rapporti.
- URL del link del marchio (brandLinkURL): Fornisci un URL da abbinare al nome del link del marchio nei tuoi rapporti di trading, come un link al tuo sito web o profilo.
- Soprannome Discord (discordNickname): Il nome visualizzato nei rapporti Discord. Puoi usare tag <@id> per menzionare utenti o ruoli specifici nel tuo canale Discord.
- Webhook di log Discord (discordWebhookLogs): L'URL di un webhook Discord per inviare log dettagliati delle operazioni al tuo canale Discord personalizzato, tenendoti aggiornato sulle attività dell'EA.
- Webhook di risultati Discord (discordWebhookResults): L'URL di un webhook Discord per inviare i risultati di profitti e perdite (PNL) al tuo canale Discord personalizzato, per monitorare le prestazioni.
- Soprannome Telegram (telegramNickname): Il nome visualizzato nei rapporti Telegram. Supporta tag @id per taggare utenti o gruppi specifici.
- Token del bot Telegram (telegramBotToken): Il token API di BotFather di Telegram, utilizzato per connettere il tuo EA a un bot Telegram per inviare rapporti.
- ID chat Telegram (telegramChatID): L'ID della chat o del gruppo Telegram in cui il tuo bot invierà i risultati PNL, tenendoti informato ovunque tu sia.
Configurazione per l'integrazione con Discord:
Per abilitare le notifiche dei segnali su Discord, configura le impostazioni WebRequest in MT5:
1. Vai su Strumenti > Opzioni > Scheda Consiglieri Esperti.
2. Seleziona "Consenti WebRequest per gli URL elencati".
3. Aggiungi "https://discord.com" e "https://discordapp.com" alla lista degli URL consentiti.
Configurazione per l'integrazione con Telegram:
Per abilitare le notifiche dei segnali su Telegram, configura le impostazioni WebRequest in MT5:
1. Vai su Strumenti > Opzioni > Scheda Consiglieri Esperti.
2. Seleziona "Consenti WebRequest per gli URL elencati".
3. Aggiungi "https://api.telegram.org" alla lista degli URL consentiti.
Questo robot di trading è ideale per i trader che cercano un approccio automatizzato e a bassa manutenzione per gestire le operazioni con una strategia DCA. È altamente personalizzabile, compatibile con più coppie di valute e progettato per funzionare senza problemi sia in ambienti reali che demo.