FJ Universe LOT Price Analyzer
- Utilità
- Frantisek Juris
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 15 agosto 2025
- Attivazioni: 5
FJUNIVERSE | MT5 Strumento di istantanea del prezzo minimo per lotto
Un modo semplice ed efficace per comprendere il rischio per ogni operazione.
Questo script è progettato per aiutare i trader principianti a visualizzare chiaramente il rischio potenziale associato al trading della dimensione minima del lotto per ciascun simbolo elencato nella loro finestra di "Osservazione del mercato". Con un solo clic, lo script calcola il valore stimato di una posizione aperta con la dimensione minima del lotto, utilizzando il prezzo di mercato attuale (ask) e la dimensione del contratto. Successivamente, determina quanto sarebbe a rischio se il prezzo di quello strumento crollasse a zero.
Tutti i risultati vengono salvati in un file CSV strutturato e stampati anche nel log del terminale MetaTrader per una visualizzazione rapida.
Caratteristiche:
- Calcola l'esposizione monetaria minima per simbolo in base al prezzo di mercato attuale.
- Mostra ed esporta la perdita massima potenziale (basata su un crollo del prezzo del 100%) per la dimensione minima del lotto consentita.
- Acquisisce un'istantanea del prezzo attuale per garantire che i dati siano accurati e riflettano le condizioni di mercato in tempo reale.
- Salva i risultati in un formato CSV chiaro con quattro colonne: Simbolo, Prezzo dell'istantanea, Prezzo minimo per lotto (in valuta del conto) e Dimensione minima del lotto.
- Funziona per tutti i tipi di strumenti supportati dal tuo broker, inclusi coppie di valute, azioni, indici e materie prime.
- Facile da usare: basta eseguire lo script da qualsiasi grafico. Non è richiesta alcuna configurazione o azione di trading.
Casi d'uso:
- Valutare e confrontare il costo reale del trading di vari simboli.
- Calcolo del costo minimo per strategie DCA, GRID o altre posizioni di trading.
- Comprendere l'esposizione massima al rischio per ogni strumento prima di entrare in un'operazione.
- Adatto sia ai trader principianti che a quelli di livello intermedio che desiderano gestire il proprio capitale in modo più efficace.