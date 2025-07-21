FJ Universe LOT Price Analyzer

FJUNIVERSE | MT5 Strumento di istantanea del prezzo minimo per lotto

Questo script è progettato per aiutare i trader principianti a visualizzare chiaramente il rischio potenziale associato al trading della dimensione minima del lotto per ciascun simbolo elencato nella loro finestra di "Osservazione del mercato". Con un solo clic, lo script calcola il valore stimato di una posizione aperta con la dimensione minima del lotto, utilizzando il prezzo di mercato attuale (ask) e la dimensione del contratto. Successivamente, determina quanto sarebbe a rischio se il prezzo di quello strumento crollasse a zero.

Caratteristiche:





Questo strumento non apre né gestisce operazioni. È destinato esclusivamente a scopi informativi e di pianificazione. È leggero, veloce e sicuro da usare in qualsiasi ambiente reale o demo.

Se stai iniziando il tuo percorso di trading e desideri comprendere meglio il valore e il rischio di ogni operazione, questo script offre una soluzione chiara e pratica.



