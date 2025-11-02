FJ Universe Volatility Checker
- Utilità
- Frantisek Juris
- Versione: 1.3
- Attivazioni: 5
FJUNIVERSE | Strumento MT5 Volatilità e Lotto Minimo
Uno scanner potente con un solo clic che rivela istantaneamente il rischio reale e la volatilità di ogni simbolo nel tuo Market Watch, utilizzando il timeframe attuale del grafico.
Questo script calcola l'importo esatto in USD a rischio per il lotto minimo definito dal broker, oltre a un profilo completo di volatilità basato su tutte le candele caricate. I risultati vengono salvati in un file CSV pulito e visualizzati nel Giornale di MetaTrader con il conteggio delle barre.
Caratteristiche:
- Calcola MINPRICE: rischio se il prezzo scende a 0 con lotto_min × ask × dimensione_contratto
- Mostra SNAP: prezzo Ask attuale con precisione totale
- Indica MINLOT: dimensione minima del trade consentita dal broker
- Calcola la volatilità in % (sempre positiva) su tutte le barre disponibili:
|AVGD
|Range medio giornaliero % ( |H-L|/O )
|AVGL
|Movimento medio rialzista % ( |H-O|/O )
|AVGS
|Movimento medio ribassista % ( |L-O|/O )
|MINL
|Minimo movimento rialzista non zero % (esclude candele piatte)
|MINS
|Minimo movimento ribassista non zero % (esclude candele piatte)
|MAXL
|Massimo movimento rialzista %
|MAXS
|Massimo movimento ribassista % (valore assoluto)
|BARS
|Numero di candele analizzate
- Esporta CSV a 11 colonne: PAIR,SNAP,MINPRICE,MINLOT,AVGD (%),AVGL (%),AVGS (%),MINL (%),MINS (%),MAXL (%),MAXS (%),BARS
- Funziona su qualsiasi timeframe — usa quello del grafico su cui viene eseguito
- Supporta cripto, forex, indici, materie prime — tutti i simboli del Market Watch
- Senza configurazione — 100% automatico, sicuro e ultraveloce
Casi d’uso:
- Confrontare il costo reale di ingresso tra strumenti (es: BTC vs ADA)
- Pianificare strategie DCA, GRID o martingala con rischio esatto per lotto minimo
- Identificare coppie ad alta volatilità per breakout o mean-reversion
- Valutare il rapporto rischio/volatilità prima di allocare capitale
- Ideale per risk manager, sviluppatori di bot e formatori
Questo strumento non apre, chiude né modifica ordini. È 100% in sola lettura e sicuro per conti reali e demo.
Utilizza la massima cronologia disponibile e forza il download dei dati se necessario.
Che tu stia creando un bot GRID, insegnando la gestione della posizione o cercando volatilità crypto — questo è il tuo centro analitico tutto-in-uno.