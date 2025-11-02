FJ Universe Volatility Checker

FJUNIVERSE | Strumento MT5 Volatilità e Lotto Minimo

Uno scanner potente con un solo clic che rivela istantaneamente il rischio reale e la volatilità di ogni simbolo nel tuo Market Watch, utilizzando il timeframe attuale del grafico.

Questo script calcola l'importo esatto in USD a rischio per il lotto minimo definito dal broker, oltre a un profilo completo di volatilità basato su tutte le candele caricate. I risultati vengono salvati in un file CSV pulito e visualizzati nel Giornale di MetaTrader con il conteggio delle barre.

Caratteristiche:

  • Calcola MINPRICE: rischio se il prezzo scende a 0 con lotto_min × ask × dimensione_contratto
  • Mostra SNAP: prezzo Ask attuale con precisione totale
  • Indica MINLOT: dimensione minima del trade consentita dal broker
  • Calcola la volatilità in % (sempre positiva) su tutte le barre disponibili:
AVGD Range medio giornaliero % ( |H-L|/O )
AVGL Movimento medio rialzista % ( |H-O|/O )
AVGS Movimento medio ribassista % ( |L-O|/O )
MINL Minimo movimento rialzista non zero % (esclude candele piatte)
MINS Minimo movimento ribassista non zero % (esclude candele piatte)
MAXL Massimo movimento rialzista %
MAXS Massimo movimento ribassista % (valore assoluto)
BARS Numero di candele analizzate
  • Esporta CSV a 11 colonne: PAIR,SNAP,MINPRICE,MINLOT,AVGD (%),AVGL (%),AVGS (%),MINL (%),MINS (%),MAXL (%),MAXS (%),BARS
  • Funziona su qualsiasi timeframe — usa quello del grafico su cui viene eseguito
  • Supporta cripto, forex, indici, materie prime — tutti i simboli del Market Watch
  • Senza configurazione — 100% automatico, sicuro e ultraveloce

Casi d’uso:

  • Confrontare il costo reale di ingresso tra strumenti (es: BTC vs ADA)
  • Pianificare strategie DCA, GRID o martingala con rischio esatto per lotto minimo
  • Identificare coppie ad alta volatilità per breakout o mean-reversion
  • Valutare il rapporto rischio/volatilità prima di allocare capitale
  • Ideale per risk manager, sviluppatori di bot e formatori

Questo strumento non apre, chiude né modifica ordini. È 100% in sola lettura e sicuro per conti reali e demo.

Utilizza la massima cronologia disponibile e forza il download dei dati se necessario.

Che tu stia creando un bot GRID, insegnando la gestione della posizione o cercando volatilità crypto — questo è il tuo centro analitico tutto-in-uno.


