FJ Universe DCA Hedge

BOT DI COPERTURA DCA | Robot di Short Selling per MetaTrader 5

Domina i mercati ribassisti con il Bot di Copertura DCA, una soluzione di trading automatizzata progettata per ottimizzare la tua strategia di short selling su MetaTrader 5 (MT5).

Questo Expert Advisor (EA) utilizza una strategia disciplinata di Dollar-Cost Averaging (DCA) per eseguire posizioni di vendita e gestire le operazioni in modo efficiente in mercati volatili o in rialzo. Valuta le condizioni per aprire una posizione di vendita e aggiornare il livello di take-profit dopo l'apertura di ogni nuova candela. Se non ci sono operazioni attive, viene avviato un nuovo ordine di vendita. Per le operazioni esistenti, l'EA calcola il "totalInvestmentForBot" diviso per "numberOfOrders" per creare una griglia DCA per gli ordini di vendita successivi al di sopra del prezzo attuale, gestendo strategicamente il rischio mediando le posizioni man mano che i prezzi salgono. La griglia smette di creare nuovi ordini una volta che il prezzo sale del +100% dal punto di ingresso iniziale, momento in cui le posizioni potrebbero essere a rischio di liquidazione se non gestite.

I segnali di trading in tempo reale vengono inviati direttamente al tuo server Discord, completamente personalizzabili per adattarsi al tuo stile e alle tue preferenze di trading.

Caratteristiche:

  • Esegue posizioni di vendita all'apertura di una nuova candela, avviando un nuovo ordine quando non ci sono operazioni attive.
  • Calcola e aggiorna i livelli di take-profit come percentuale al di sotto del prezzo medio (tramite "takeProfitInPercentage"), escludendo le commissioni di swap per un trading conveniente.
  • Implementa una strategia di griglia DCA distribuendo il "totalInvestmentForBot" su un numero specificato di "numberOfOrders" per ordini di vendita man mano che i prezzi salgono, fermando nuovi ordini dopo un movimento di prezzo del +100% per limitare l'esposizione.
  • Si integra perfettamente con Discord per inviare segnali di trading al tuo canale privato, con impostazioni personalizzabili per webhook e soprannome per un facile monitoraggio.
  • Ottimizza le prestazioni su più coppie di valute e conti supportando politiche di esecuzione configurabili (FOK, IOC o Return) adattate alle requisiti del tuo broker.
  • Consente di eseguire più EA sulla stessa coppia o conto assegnando numeri magici unici, garantendo l'assenza di interferenze tra le operazioni.

Impostazioni di configurazione:

  • Investimento totale (totalInvestmentForBot): L'importo totale di denaro che assegni all'EA per fare trading su una specifica coppia di valute e timeframe. Consideralo come il budget che l'EA utilizza per aprire operazioni.
  • Numero di ordini (numberOfOrders): Il numero di operazioni più piccole in cui l'EA suddivide il tuo investimento totale. Queste operazioni formano una griglia di Dollar-Cost Averaging (DCA), progettata per gestire aumenti di prezzo fino al +100% vendendo a diversi livelli di prezzo.
  • Formato dei costi (costFormat): Scegli come desideri impostare le dimensioni delle operazioni: in valuta fiat (ad esempio, USD) o in lotti (ad esempio, 0,01 lotti). Questo offre flessibilità in base al tuo stile di trading.
  • Percentuale di take-profit (takeProfitInPercentage): L'obiettivo di profitto, espresso come percentuale sopra il prezzo medio delle tue operazioni aperte. Nota: non tiene conto delle commissioni di swap (costi di mantenimento delle posizioni durante la notte).
  • -------------------
  • Numero magico (magicNumber): Un identificativo unico assegnato all'EA per tracciare le sue operazioni. Questo impedisce all'EA di interferire con altri EA o le tue operazioni manuali, mantenendo tutto organizzato.
  • Usa politica di riempimento (useFillingPolicy): Quando impostato su "True", l'EA seleziona automaticamente il miglior metodo di esecuzione degli ordini (Fill or Kill, Immediate or Cancel o Return) in base ai requisiti del tuo broker, garantendo un'esecuzione fluida delle operazioni.
  • Ultimo ciclo DCA (lastCycleOfDCA): Scegli se l'EA deve interrompere il trading dopo aver completato un ciclo DCA completo (cioè dopo aver chiuso tutte le posizioni). Utile per controllare quando l'EA si mette in pausa.
  • -------------------
  • Nome del link del marchio (brandLinkName): Aggiungi un nome personalizzato per un link incluso nei tuoi rapporti di trading, facilitando la personalizzazione o il branding dei tuoi rapporti.
  • URL del link del marchio (brandLinkURL): Fornisci un URL da abbinare al nome del link del marchio nei tuoi rapporti di trading, come un link al tuo sito web o profilo.
  • Soprannome Discord (discordNickname): Il nome visualizzato nei rapporti Discord. Puoi usare tag <@id> per menzionare utenti o ruoli specifici nel tuo canale Discord.
  • Webhook di log Discord (discordWebhookLogs): L'URL di un webhook Discord per inviare log dettagliati delle operazioni al tuo canale Discord personalizzato, tenendoti aggiornato sulle attività dell'EA.
  • Webhook di risultati Discord (discordWebhookResults): L'URL di un webhook Discord per inviare i risultati di profitti e perdite (PNL) al tuo canale Discord personalizzato, per monitorare le prestazioni.
  • Soprannome Telegram (telegramNickname): Il nome visualizzato nei rapporti Telegram. Supporta tag @id per taggare utenti o gruppi specifici.
  • Token del bot Telegram (telegramBotToken): Il token API di BotFather di Telegram, utilizzato per connettere il tuo EA a un bot Telegram per inviare rapporti.
  • ID chat Telegram (telegramChatID): L'ID della chat o del gruppo Telegram in cui il tuo bot invierà i risultati PNL, tenendoti informato ovunque tu sia.


Configurazione per l'integrazione con Discord:
Per abilitare le notifiche dei segnali su Discord, configura le impostazioni WebRequest in MT5:
1. Vai su Strumenti > Opzioni > Scheda Consiglieri Esperti.
2. Seleziona "Consenti WebRequest per gli URL elencati".
3. Aggiungi "https://discord.com" e  "https://discordapp.comalla lista degli URL consentiti.

Configurazione per l'integrazione con Telegram:
Per abilitare le notifiche dei segnali su Telegram, configura le impostazioni WebRequest in MT5:
1. Vai su Strumenti > Opzioni > Scheda Consiglieri Esperti.
2. Seleziona "Consenti WebRequest per gli URL elencati".
3. Aggiungi "https://api.telgram.org" alla lista degli URL consentiti.


Nota importante sui rischi: Il Bot di Copertura DCA smette di creare nuovi ordini dopo un aumento del prezzo del +100% dal punto di ingresso iniziale, il che può portare alla liquidazione se le posizioni non vengono gestite manualmente o chiuse. Assicurati di configurare adeguatamente le impostazioni di gestione del rischio per proteggere il tuo capitale in mercati fortemente rialzisti.

Il Bot di Copertura DCA è perfetto per i trader che desiderano automatizzare strategie di short selling con il minimo sforzo. Altamente personalizzabile e compatibile con forex, azioni, indici e materie prime, opera senza problemi in ambienti reali e demo, rendendolo ideale per la copertura in mercati rialzisti o volatili.
Che tu sia un principiante o un investitore esperto, il Bot di Copertura DCA offre una soluzione potente e user-friendly per migliorare l'efficienza del tuo trading e la gestione del rischio. Inizia a ottimizzare la tua strategia di short selling oggi stesso!



