FJ Universe AIX Grok Assistant

AIX GROK FJU ASSISTANT | Consulente di Trading Potenziato dall'IA per MetaTrader 5
Trasforma il tuo trading con l'AIX GROK FJU ASSISTANT, un avanzato Expert Advisor (EA) per MetaTrader 5 (MT5) che sfrutta la tecnologia di intelligenza artificiale all'avanguardia di GROK (sviluppata da xAI) per fornire analisi tecniche in tempo reale e approfondimenti di trading. Progettato sia per trader principianti che esperti, questo EA collega i tuoi grafici MT5 a GROK AI, fornendo segnali di trading basati sui dati e privi di interferenze emotive direttamente sul tuo Discord o Telegram. Analizzando i dati dei grafici a ogni chiusura di candela, l'AIX GROK FJU ASSISTANT ti consente di prendere decisioni più intelligenti e rapide, migliorando la tua strategia di trading manuale con la precisione dell'IA.
Che tu pratichi scalping, swing trading o gestisca posizioni a lungo termine, questo EA offre una flessibilità senza pari e un supporto in tempo reale, aiutandoti a rimanere un passo avanti nei mercati volatili. Scopri come il trading potenziato dall'IA può migliorare le tue prestazioni e aprire nuove opportunità nei mercati finanziari.
Perché scegliere AIX GROK FJU ASSISTANT?
Sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Ecco perché i trader si fidano di questo EA:
- Analisi IA in tempo reale: Collega senza soluzione di continuità i grafici MT5 a GROK AI, analizzando i dati a ogni chiusura di candela per fornire analisi tecniche immediate adattate al tuo stile di trading.
- Decisioni senza emozioni: Elimina i pregiudizi emotivi con approfondimenti basati sui dati, garantendo decisioni di trading obiettive supportate dagli avanzati algoritmi IA di GROK.
- Strategie di trading personalizzabili: Supporta impostazioni flessibili come molteplici timeframe, consentendoti di adattare l'EA al tuo approccio di trading preferito.
- Notifiche istantanee: Ricevi segnali di trading e aggiornamenti sulle prestazioni in tempo reale tramite Discord o Telegram, mantenendoti informato ovunque tu sia.
- Compatibilità multi-asset: Funziona con diverse classi di asset, inclusi forex, azioni e materie prime, per opportunità di trading diversificate.
- Configurazione user-friendly: Impostazioni facili da configurare lo rendono accessibile ai principianti, offrendo al contempo personalizzazioni avanzate per i trader esperti.
- Gestione del rischio migliorata: Include strumenti come lo stop-loss per aiutare a proteggere il tuo capitale, sebbene i rischi persistano (vedi disclaimer sotto).
Impostazioni di configurazione:
- Prompt di sistema: Definisci il prompt e i parametri per l'analisi tecnica richiesta, personalizzando gli approfondimenti dell'IA per le tue esigenze specifiche di trading.
- Chiave API Grok (da https://console.x.ai): La tua chiave API personalizzata per collegare il tuo account MT5 a GROK AI per un'analisi dei dati fluida.
- Lingua di risposta: Funzione sperimentale per impostare la lingua di risposta (attualmente supporta solo lingue senza caratteri speciali).
- Modello: Seleziona un modello GROK AI personalizzato per ottimizzare l'analisi per la tua strategia di trading.
- Endpoint API Grok: L'endpoint per le richieste API, che garantisce una comunicazione sicura con i server GROK AI.
- Periodo di retrospettiva delle candele (max 50): Imposta il periodo massimo di retrospettiva per l'analisi dei dati delle candele nel timeframe scelto, fino a 50 candele.
- Selezione del timeframe: Abilita o disabilita timeframe specifici (vero/falso) per allineare l'EA ai tuoi intervalli di trading preferiti.
- -------------------
- Nome del link del marchio (brandLinkName): Aggiungi un nome personalizzato per un link incluso nei tuoi rapporti di trading, ideale per personalizzare o marchiare i tuoi rapporti.
- URL del link del marchio (brandLinkURL): Fornisci un URL da associare al nome del link del marchio, come il tuo sito web o profilo, per una personalizzazione avanzata dei rapporti.
- Nickname Discord (discordNickname): Il nome visualizzato nei rapporti Discord; utilizza i tag <@id> per menzionare utenti o ruoli specifici nel tuo canale Discord.
- Webhook Discord per i log (discordWebhookLogs): L'URL di un webhook Discord per inviare log di trading dettagliati al tuo canale Discord personalizzato, tenendoti aggiornato sulle attività dell'EA.
- Webhook Discord per i risultati (discordWebhookResults): L'URL di un webhook Discord per inviare i risultati di profitti e perdite (PNL) al tuo canale Discord personalizzato per il monitoraggio delle prestazioni.
- Nickname Telegram (telegramNickname): Il nome visualizzato nei rapporti Telegram; supporta i tag @id per taggare utenti o gruppi specifici.
- Token del bot Telegram (telegramBotToken): Il token API di BotFather di Telegram per collegare il tuo EA a un bot Telegram per l'invio di rapporti.
- ID chat Telegram (telegramChatID): L'ID della chat o del gruppo Telegram dove il tuo bot invierà i risultati PNL, tenendoti informato ovunque tu sia.
Configurazione per l'integrazione con GROK (xAI):
Per abilitare l'integrazione con GROK AI, configura le impostazioni WebRequest in MT5:
1. Vai su Strumenti > Opzioni > Scheda Consulenti Esperti.
2. Seleziona "Consenti WebRequest per gli URL elencati".
3. Aggiungi "https://api.x.ai" alla lista degli URL consentiti.
Configurazione per l'integrazione con Discord:
Per abilitare le notifiche dei segnali su Discord, configura le impostazioni WebRequest in MT5:
1. Vai su Strumenti > Opzioni > Scheda Consulenti Esperti.
2. Seleziona "Consenti WebRequest per gli URL elencati".
3. Aggiungi "https://discord.com" e "https://discordapp.com" alla lista degli URL consentiti.
Configurazione per l'integrazione con Telegram:
Per abilitare le notifiche dei segnali su Telegram, configura le impostazioni WebRequest in MT5:
1. Vai su Strumenti > Opzioni > Scheda Consulenti Esperti.
2. Seleziona "Consenti WebRequest per gli URL elencati".
3. Aggiungi "https://api.telegram.org" alla lista degli URL consentiti.
Avvertenza sui rischi:
Il trading comporta rischi significativi e le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri. L'AIX GROK FJU ASSISTANT utilizza analisi avanzate di GROK AI per fornire approfondimenti basati sui dati, che possono amplificare sia i profitti potenziali che le perdite. La volatilità del mercato, i cambiamenti economici e gli eventi imprevisti possono influire sulle prestazioni. Non vi è alcuna garanzia di profitti e potresti perdere parte o tutto il capitale investito. Effettua sempre ricerche approfondite, valuta la tua tolleranza al rischio e considera di consultare un consulente finanziario prima di utilizzare questo EA. Le prestazioni mostrate riflettono il mio conto, ma i tuoi risultati possono variare a causa di differenze nella dimensione del conto, nelle condizioni del broker o nei tempi di esecuzione. Non sono responsabile per eventuali perdite subite dagli utenti di questo EA.
