FJ Universe AIX Grok Assistant

Avvertenza sui rischi:

Il trading comporta rischi significativi e le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri. L'AIX GROK FJU ASSISTANT utilizza analisi avanzate di GROK AI per fornire approfondimenti basati sui dati, che possono amplificare sia i profitti potenziali che le perdite. La volatilità del mercato, i cambiamenti economici e gli eventi imprevisti possono influire sulle prestazioni. Non vi è alcuna garanzia di profitti e potresti perdere parte o tutto il capitale investito. Effettua sempre ricerche approfondite, valuta la tua tolleranza al rischio e considera di consultare un consulente finanziario prima di utilizzare questo EA. Le prestazioni mostrate riflettono il mio conto, ma i tuoi risultati possono variare a causa di differenze nella dimensione del conto, nelle condizioni del broker o nei tempi di esecuzione. Non sono responsabile per eventuali perdite subite dagli utenti di questo EA.