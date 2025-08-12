BullBea Display – Version Pro

Découvrez un outil professionnel conçu pour les traders qui privilégient précision et rapidité d'analyse. BullBea Display affiche en temps réel la véritable force des acheteurs (Bulls) et des vendeurs (Bears) directement sur votre graphique, vous permettant de voir clairement qui contrôle le marché à chaque instant — sans signaux superflus.

Design minimaliste, indicateurs clairs et compatibilité totale avec MetaTrader — le tout sans altérer l'apparence de votre graphique. Désormais, vous savez toujours où se trouve la force, où réside la faiblesse, et pouvez agir avec une longueur d'avance.

📊 Visualisez les chiffres. Identifiez qui domine. Prenez de meilleures décisions.

Personnalisez votre profil, ajoutez vos indicateurs préférés et tradez comme un professionnel !

(Traduction adaptée au public francophone avec terminologie trading appropriée, en conservant le ton dynamique de l'original.)

Fonctionnalités clés : Visualisation en direct de la pression acheteur/vendeur

Interface épurée préservant votre graphique

Compatibilité MetaTrader 4/5

Paramètres personnalisables



