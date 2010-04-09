BullBea Display
- 指标
- Everton Fernando Da Silva Messias
- 版本: 1.0
- 激活: 5
1. 一般信息
-
指标名称: BullBear Display
-
版本: 1.00
-
开发者: [您的名字]
-
公司: MT5TOOLSLAB
-
类型: 图表指标
-
市场: 外汇、股票、期货、加密货币
2. 描述
BullBear Display 是一个实时显示以下信息的视觉指标：
-
多头力量（买家）
-
空头力量（卖家）
-
市场主导权（谁控制价格）
该指标在图表左上角显示此信息，便于快速直接分析市场情绪。
3. 安装
-
保存 BullBear_Display.mq5 到: \MQL5\Indicators\
-
重启 MetaTrader 5
-
在"导航器"窗口中，找到"自定义指标"
-
拖放到所需图表
4. 输入参数
-
PeriodBuySell (默认: 13): EMA参考计算周期。较低值产生更敏感信号，较高值产生更平滑信号。
5. 信号解读
-
主导: 多头: 买家控制市场
-
主导: 空头: 卖家控制市场
-
主导: 平衡: 买卖双方力量平衡
6. 推荐设置
-
M1-M15: 8-13 (剥头皮/日内交易)
-
M30-H1: 13-21 (日内交易)
-
H4-D1: 21-34 (波段交易)
-
周线: 34-55 (长期交易)