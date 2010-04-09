BullBea Display

1. 一般信息

  • 指标名称: BullBear Display

  • 版本: 1.00

  • 开发者: [您的名字]

  • 公司: MT5TOOLSLAB

  • 类型: 图表指标

  • 市场: 外汇、股票、期货、加密货币

2. 描述

BullBear Display 是一个实时显示以下信息的视觉指标：

  • 多头力量（买家）

  • 空头力量（卖家）

  • 市场主导权（谁控制价格）

该指标在图表左上角显示此信息，便于快速直接分析市场情绪。

3. 安装

  1. 保存  BullBear_Display.mq5  到:  \MQL5\Indicators\

  2. 重启 MetaTrader 5

  3. 在"导航器"窗口中，找到"自定义指标"

  4. 拖放到所需图表

4. 输入参数

  • PeriodBuySell (默认: 13): EMA参考计算周期。较低值产生更敏感信号，较高值产生更平滑信号。

5. 信号解读

  • 主导: 多头: 买家控制市场

  • 主导: 空头: 卖家控制市场

  • 主导: 平衡: 买卖双方力量平衡

6. 推荐设置

  • M1-M15: 8-13 (剥头皮/日内交易)

  • M30-H1: 13-21 (日内交易)

  • H4-D1: 21-34 (波段交易)

  • 周线: 34-55 (长期交易)


作者的更多信息
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
Gatilho Swing 指标手册 概述 Gatilho Swing   是一款用于 MetaTrader 5 的高级视觉指标，它将多种技术分析工具整合在一个面板中。它识别重要水平、绘制时段矩形、标记前一交易日的高点/低点，并用彩色箭头标示波峰和波谷。 主要功能 1. 前一交易日高点和低点线 在上一交易日的高点和低点水平绘制水平线 可选描述文本便于识别 可自定义颜色、样式和粗细 2. H1 时段矩形 为每个 1 小时 K 线创建视觉矩形 可调整图表上保留的矩形数量 可自定义样式和颜色 3. 波峰和波谷识别箭头 绿色箭头（代码 233）表示波谷（摆动低点） 红色箭头（代码 234）表示波峰（摆动高点） 基于可配置的回溯周期分析 参数设置 矩形设置 RectanglesToKeep: 保留矩形数量（0-10）- 默认：500 RectColor: 矩形颜色 - 默认：品红色 RectWidth: 线粗 - 默认：1 RectStyle: 线型 - 默认：STYLE_DOT 线条设置 ColorHigh: 前一交易日高点颜色 - 默认：道奇蓝 ColorLow: 前一交易日低点颜色 -
Digital Clock Real Time Display
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
总体说明 Digital Clock 是由 Everton Messias 开发的一款 MetaTrader 5 (MT5) 专用实时数字时钟指标。该工具旨在帮助交易者在分析图表时随时查看准确时间，而无需切换到系统时钟或外部软件。对于需要严格掌握交易时段、重要新闻发布时间、市场开盘与收盘节奏的交易者来说，此指标提供了极高的实用性。无论您是进行剥头皮交易、日内交易、波段交易，还是依赖时间周期的策略，这款数字时钟都能为您带来更高的效率与更清晰的节奏感。 主要功能： 实时显示 —— 以时、分、秒为单位，每秒自动更新，确保时间精准 完全自定义 —— 可调整颜色、字体、字号，让时钟完美融入您的图表风格 灵活定位 —— 可放置在图表的左侧、右侧、顶部、底部甚至中央任意位置 自动刷新 —— 不需要手动干预，时钟始终保持最新状态 兼容所有时间周期与交易品种 —— 从1分钟到月线图，从外汇到指数、黄金、加密货币均可使用 支持暗色/亮色主题 —— 在任何 MT5 主题中都具有良好可读性 适用于多图表环境 —— 多窗口监控市场时也能轻松掌握当前时间 轻量
FREE
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
指标
多空力量强度可视化指标 (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   产品描述 : 「多空力量强度可视化指标」是一款专为MetaTrader 5设计的独家工具，将市场多空力量分析转化为直观的视觉体验。它会绘制“买入力量”和“卖出力量”曲线，并根据主导方动态切换图表背景色：   绿色   → 买方主导（多头压力强劲）   红色   → 卖方主导（空头压力强劲）   黑色   → 多空力量平衡 适合希望快速识别趋势并提升决策效率的交易者！   核心优势 : 无需计算，实时可视化市场动能 极简设置（仅1个主参数） 动态背景色强化图表沉浸感 内置版权保护系统 ️   参数自定义 : PeriodBuySell （指标周期，默认值：13）   使用指南 : 将指标添加到MT5图表 观察背景色判断主导力量 结合自身策略确认进出场时机 ️   授权与安全 : • 仅限MQL5官方市场购买 • 硬件绑定（单台电脑授权） • 含专业技术支持   示例 : mql5 // 图表输出示例: // [买入力量
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
指标
PullbackShit – M5信号 PullbackShit 是一个专为交易者设计的指标，用于在5分钟时间框架内寻找客观的回调入场点。 基于价格与移动平均线的相互作用，该指标在图表上用清晰的视觉箭头标记潜在的买入和卖出点。   主要功能: 验证的回调:   仅当价格回归均线并确认走势时生成信号。 清晰的视觉信号:   图表上直接显示绿色（买入）和红色（卖出）箭头。 噪音过滤:   避免连续多次信号，提高可靠性。 专为M5设计:   仅适用于5分钟时间框架。 建议:   不建议逆资产趋势交易信号。 重要提示！ PullbackShit 是为 MetaTrader 5 平台开发的，具有极其复杂、精确和敏感的分析代码，因此仅适用于 5 分钟图表。 使用方式： 仅限 M5 图表。添加指标后请勿更改时间周期。保持“允许修改信号设置”框为空。 建议添加指标后重新启动平台以重新读取市场数据。 在重大新闻事件期间，指标无法预测价格方向。 建议顺势操作以提高准确性。逆势交易风险高，可能出现虚假信号。 重新启动平台有助于数据准确读取。 如果出现逆势信号，请分析当前交易是否顺势。 建议使用模拟账
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
指标
多空力量强度可视化指标 (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   产品描述 : 「多空力量强度可视化指标」是一款专为MetaTrader 5设计的独家工具，将市场多空力量分析转化为直观的视觉体验。它会绘制“买入力量”和“卖出力量”曲线，并根据主导方动态切换图表背景色：   绿色   → 买方主导（多头压力强劲）   红色   → 卖方主导（空头压力强劲）   黑色   → 多空力量平衡 适合希望快速识别趋势并提升决策效率的交易者！   核心优势 : 无需计算，实时可视化市场动能 极简设置（仅1个主参数） 动态背景色强化图表沉浸感 内置版权保护系统 ️   参数自定义 : PeriodBuySell （指标周期，默认值：13）   使用指南 : 将指标添加到MT5图表 观察背景色判断主导力量 结合自身策略确认进出场时机 ️   授权与安全 : • 仅限MQL5官方市场购买 • 硬件绑定（单台电脑授权） • 含专业技术支持   示例 : mql5 // 图表输出示例: // [买入力量
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
指标
Daily First Hour Lines - MetaTrader 5 指标 描述 Daily First Hour Lines   是一款创新的 MetaTrader 5 技术指标，基于每个交易时段的第一个 1 小时蜡烛自动绘制支撑和阻力位。该指标专为金融市场交易者开发，提供关键视觉参考以识别潜在反转点和趋势延续。 主要特点 第一个 H1 蜡烛线 : 在每个交易日第一个 1 小时蜡烛的高低价位绘制虚线 前日参考 : 包含前日高低价位的虚线 直观颜色编码 : 蓝色 (DodgerBlue) 表示高点 洋红色表示低点 自动清理 : 自动删除超过 48 小时的对象以保持图表整洁 每日更新 : 每日 01:00 后自动处理一次 交易者优势 支撑/阻力识别 : 第一个 H1 蜡烛线通常作为重要的日内支撑和阻力位 上下文分析 : 前日线为价格分析提供额外背景 简洁视觉 : 离散设计，不会用不必要的信息杂乱图表 全自动 : 安装后无需手动干预 使用方法 在 MetaTrader 5 中安装指标 附加到所需图表（推荐：H1、H4 或日线图） 观察自动绘制的线： 虚线：当日第一个 H1 蜡烛的高低
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
PriceActionCore (MT5) – 纯价格行为指标 - ( 最低售价 $30 USD。一次支付，永久拥有该指标。 (Zuì dī shòu jià $30 USD. Yī cì zhīfù, yǒngjiǔ yōngyǒu gāi zhǐbiāo.) ) 作者: Everton 版本: 1.50 平台: MetaTrader 5 请记得在平台上启用描述视图！ (Qǐng jìdé zài píngtái shang qǐyòng miáoshù shìtú!) 纯价格行为配置 干净的图表，仅蜡烛图（无指标）。 水平线：支撑、阻力、每日收盘价、前一日最高和最低点。 用于交易回调、突破和反转的交易者。 对于更信任眼睛而非指标的人来说非常高效。 (Chún jiàgé xíngwéi pèizhì / Gānjìng de túbiǎo, jǐn làzhú tú (wú zhǐbiāo). / Shuǐpíng xiàn: zhīchēng, zǔlì, měi rì shōupánjià, qián yī rì zuìgāo hé zuìdī diǎ
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
First Order Block of the Day 指标 - 价值区域识别 描述 First Order Block of the Day （每日首单区块）指标对于基于订单块和市场剖面分析概念进行交易的交易者来说是一个必不可少的工具。该指标自动识别每个交易日第一小时形成的第一个订单块，这是一个对战略决策至关重要的区域。 主要特点 自动识别 ：基于1小时K线自动绘制当日第一个订单块的矩形区域。 参考线 ：添加前一日最高点和最低点作为支撑/阻力区域。 对象管理 ：自动删除超过48小时的对象，保持图表整洁。 清晰可视化 ：不同的颜色和样式便于轻松识别图形元素。 首小时订单块的重要性 交易首小时形成的第一个订单块被广泛认为是价格行为分析中最重要的区域之一，原因如下： 高流动性和市场参与度 代表大参与者的初始积累/分布。 建立了初始交易区间，该区间通常在剩余交易时段内作为参考。 集中了大量的机构订单。 作为支撑/阻力的强烈作用 作为支撑 ：当价格在看涨运动后返回该区域时，通常会遇到买家。 作为阻力 ：在下跌趋势中，该区域通常对上涨运动提供强烈的拒绝。 显著突破 ：果断突破该区块通常表明
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
每日变化指标 - 实时市场波动显示 概述 每日变化指标是一款为MetaTrader 5设计的专业交易工具，直接在图表上提供每日价格波动的实时监控。这个轻量级但功能强大的指标以绝对点和百分比两种形式显示当天的价格变化，方便地定位在Bid价格线旁边，便于即时市场评估。 主要特点 实时每日变化：跟踪并显示自每日开盘以来的价格变化 双重显示格式：显示绝对点变化和百分比变化 Bid价格集成：显示当前Bid价格以及变化数据 智能颜色编码：绿色表示正向变化，红色表示负向变化 灵活定位：可自定义在图表上的位置（默认：左上角） 自动每日重置：在市场开盘时自动重新计算 不重绘：提供准确、无延迟的实时数据 每日变化指标 - 实时市场波动显示 概述 每日变化指标是一款为MetaTrader 5设计的专业交易工具，直接在图表上提供每日价格波动的实时监控。这个轻量级但功能强大的指标以绝对点和百分比两种形式显示当天的价格变化，方便地定位在Bid价格线旁边，便于即时市场评估。 主要特点 实时每日变化：跟踪并显示自每日开盘以来的价格变化 双重显示格式：显示绝对点变化和百分比变化 Bid价格集成：显示当前Bid价格以
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
First Order Block of the Day 指标 - 价值区域识别 描述 First Order Block of the Day （每日首单区块）指标对于基于订单块和市场剖面分析概念进行交易的交易者来说是一个必不可少的工具。该指标自动识别每个交易日第一小时形成的第一个订单块，这是一个对战略决策至关重要的区域。 主要特点 自动识别 ：基于1小时K线自动绘制当日第一个订单块的矩形区域。 参考线 ：添加前一日最高点和最低点作为支撑/阻力区域。 对象管理 ：自动删除超过48小时的对象，保持图表整洁。 清晰可视化 ：不同的颜色和样式便于轻松识别图形元素。 首小时订单块的重要性 交易首小时形成的第一个订单块被广泛认为是价格行为分析中最重要的区域之一，原因如下： 高流动性和市场参与度 代表大参与者的初始积累/分布。 建立了初始交易区间，该区间通常在剩余交易时段内作为参考。 集中了大量的机构订单。 作为支撑/阻力的强烈作用 作为支撑 ：当价格在看涨运动后返回该区域时，通常会遇到买家。 作为阻力 ：在下跌趋势中，该区域通常对上涨运动提供强烈的拒绝。 显著突破 ：果断突破该区块通常表明
BlocoSwingBR
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
BlocoSwingBR 指标 价值区域识别器 BlocoSwingBR 用于突出图表上的 关键价格区域 ，帮助快速判断市场。 主要功能: 动态矩形 日固定矩形（高/低） 昨日高低线 摆动箭头 灵活设置 交易员优势: 识别支撑与压力区 识别波动高低点 更清晰的价格行为策略 自动支撑/阻力标记 BlocoSwingBR - 高级图形分析指标 为您推出 BlocoSwingBR，这是一款用于 MetaTrader 5 的专业技术指标，通过多种集成的图形工具，提供对市场结构的全面视角。 主要功能： •   动态矩形：   在选定的时间框架上自动绘制代表每个 K 线振幅的矩形，便于快速可视化交易区域。 •   固定日线矩形：   基于每天的最高价和最低价创建固定矩形，提供清晰的每日边界视觉参考。 •   参考线：   自动绘制前一日的最高价和最低价线，对于识别支撑和阻力位至关重要。 •   摆动点检测：   使用直观的箭头自动识别并标记摆动高点和低点，便于分析趋势反转和延续。 技术特点： 完全可定制（颜色、粗细、线条样式） 兼容所有
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
指标
BlockOscilationDay – 专业市场视觉分析 描述 BlockOscilationDay 是一个复杂的技术指标，可提供清晰优雅的市场走势视觉分析。专为重视简洁和高效的交易者设计，该指标在干净直观的界面中结合了多层信息。 主要特点 多时间框架分析 可在任何时间框架上配置动态趋势线 可视化前一交易日的重要水平 带有直观颜色的日波动矩形 极简设计 干净、不杂乱的可视界面 红绿灯颜色代码（绿色/红色），便于解读 不干扰价格分析的 discreet 图形元素 智能功能 自动检测高点和低点摆动 前一交易日的支撑线和阻力线 指示市场主导方向的矩形 可选的转折点箭头 可自定义设置 趋势线 保留的线条数量 可自定义粗细和样式 用于分析的特定时间框架 日矩形 可调整的显示周期 可自定义线条样式 基于当前价格位置的颜色 视觉元素 所有元素可自定义颜色 控制线条粗细和样式 可选的信息标签 优势 清晰的可视化 ：重要信息，无视觉杂乱 可自定义 ：适应您的交易风格 直观 ：便于决策的颜色和形状 高效 ：最低的系统资源消耗 通过结合视觉优雅和实用功能的工具提升
BlockLongTimeFlexible
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
BlockLongTimeFlexible - 时间块可视化工具 掌握市场时间分析 BlockLongTimeFlexible 是交易员和分析师必备的终极工具，能够专业直观地可视化和分析时间段。创建可自定义的可视矩形，直接在图表上突出显示周期、季节性和时间模式。 该指标的功能 在图表上创建 彩色矩形 来标记特定时间段。非常适合分析季节性模式、市场周期和比较不同时期。 ️ 基础设置三步走 1️⃣   选择周期类型 年/月/周 ：选择时间单位 每块单位数 ：每个矩形代表多少单位（如：2周） 块数量 ：要创建多少个矩形 2️⃣   设置日期（可选） 使用固定日期 ：勾选以设置特定时段 开始/结束日期 ：定义第一个矩形 后续矩形将自动创建 3️⃣   自定义颜色 主颜色 ：所有块的颜色 颜色组 ：用不同颜色突出特定块 简化颜色系统 基础颜色 所有块以主颜色开始 使用组来为特定块上色 如何使用组 text 组1: "0,2,4" → 块0、2和4变为红色 组2: "1,3,5" → 块1、3和5变为绿色 组3: "6-8" → 块6、7和8变为蓝色 快速提示：
EssentialLines
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
EssentialLines Indicator v3.00 – 使用手册 EssentialLines v3.00 是一款 MetaTrader 5 指标，可自动绘制前一天的 High、Low、Open、Close 和 Mid Range。每条线都可以单独设置可见性、颜色、样式和宽度。 安装 复制文件到 MT5/MQL5/Indicators 重启 MT5 将指标添加到图表 设置 可见性：High、Low、Open、Close、Mid Range 只启用需要的线。 单独参数：颜色、样式（SOLID、DASH、DOT、DASHDOT、DASHDOTDOT）、宽度（1–5 px） 推荐设置：Day Trade、Swing Trade、Minimalist（参数保持原样） 指标信息 点击任意线可查看前一天的数据。 60%：强趋势 40–60%：中性 <40%：弱趋势 常用策略 Breakout、Range、Opening 自动运行 每日 00:00 更新 自动清理旧线 日志通知 问题解决 看不到线 → 检查可见性 颜色无变化 → 检查参数 重复 → 删除并重新添加 限制 无提醒 仅绘制前
PriceMovementMapper
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
PriceMovementMapper以其独特的视觉价格行为方法，革新了技术分析。这款适用于MT5的创新指标创建动态区块，通过智能垂直线显示价格极端值，映射每日开盘/收盘区间。与传统工具不同，它通过颜色编码的矩形和直观的连接线，提供对市场结构、趋势强度和关键支撑/阻力位的清晰可视化。每个交易日都被表示为一个独立的区块，显示价格从开盘到收盘的完整旅程，垂直延伸线揭示了价格超出开盘和收盘水平的距离。非常适合寻求识别高概率交易机会的波段交易者、技术分析师和价格行为爱好者。该指标适用于所有金融产品和日线以下的时间周期，通过可定制的颜色、样式和填充选项提供无与伦比的市场运动清晰度，实现个性化交易体验。 PriceMovementMapper - 价格运动映射器 MQL5发布说明 PriceMovementMapper是一款创新技术指标，彻底改变了MetaTrader 5中的价格行为可视化。与市场上任何其他工具不同，它提供了独特直观的每日价格运动视觉表示，使交易者能够以前所未有的清晰度识别模式和机会。 独家功能 价格行为区块 彩色矩形直观表示每日开盘与收盘关系 自动颜色：上涨日为绿色，
PriceMovementMapperBR
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
Price Movement Mapper B3 - 巴西股市专用指标 技术说明： Price Movement Mapper B3 是一款专门为巴西证券交易所（B3）交易资产技术分析开发的高级指标。该视觉工具通过独特的图形表示来映射每日价格走势，结合了彩色块和战略放置的垂直线。 主要特点： 彩色日线块 ：清晰展示开盘/收盘关系 完整时间覆盖 ：从00:00到23:59绘制块（24小时） 智能影线定位 ：垂直线精确放置在B3交易时段中间（约13:30） 参考线 ：前一日高低点带描述性标签 警告系统 ：历史数据可用性警报 B3专属功能： 考虑巴西市场特点开发： 特定B3交易时间（10:00-17:59） 自动调整拆股和并股 视觉元素的精确时间定位 针对巴西资产行为优化 要求： MetaTrader 5 低于D1的时间周期（日内） 资产历史数据 B3交易资产（推荐）
