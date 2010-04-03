VWMA Signal Pro
- Indicatori
- Tahir Mehmood
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 15 agosto 2025
- Attivazioni: 7
VWMA Signal Pro — Indicatore Multi-Timeframe Basato sul Volume
Panoramica
VWMA Signal Pro è un indicatore personalizzato che utilizza la Media Mobile Ponderata per Volume (VWMA) per identificare gli incroci prezzo–volume. Mostra segnali di acquisto/vendita direttamente sul grafico e fornisce un pannello multi-timeframe per una rapida visione del mercato.
Caratteristiche principali
- Traccia la linea VWMA con periodo regolabile.
- Genera frecce di Acquisto e Vendita sugli incroci prezzo–VWMA.
- Filtraggio della forza del segnale basato su RSI e condizioni di volume.
- Pannello multi-timeframe:
• Segnali per M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1.
• Evidenzia il timeframe corrente.
• Mostra testo del segnale (ACQUISTO/VENDITA DEBOLE o FORTE) con codifica a colori.
- Pannello completamente personalizzabile (posizione, dimensione, colori, caratteri).
- Aspetto delle frecce e offset dal prezzo regolabili.
- Ottimizzato per basso utilizzo CPU e prestazioni fluide.
Parametri di input
- Periodo VWMA.
- Visualizzazione frecce, colore e offset.
- Pannello: attivazione/disattivazione, angolo, offset, colore sfondo, evidenziazione.
- Periodo RSI, periodo MA del volume, moltiplicatore volume.
Applicazioni
- Conferma visiva di strategie basate su VWMA.
- Allineamento dei trend su più timeframe.
- Filtraggio segnali tramite RSI e volume.
- Adatto per trading discrezionale o come parte di sistemi automatizzati.
Note
- L’indicatore genera segnali basati su incroci VWMA con filtri RSI/volume opzionali.
- Non esegue operazioni e non garantisce profitti.
- Da utilizzare come parte di una strategia di trading completa.