VWMA Signal Pro
- Indicadores
- Tahir Mehmood
- Versão: 3.20
- Atualizado: 28 dezembro 2025
- Ativações: 7
VWMA Signal Pro – Painel Multitemporal de Tendência Ponderada por Volume
VWMA Signal Pro é um indicador analítico que combina a média móvel ponderada por volume (VWMA) com filtros de confirmação de tendência e um painel multitemporal compacto.
Ajuda o trader a identificar a direção da tendência e a força do momento com base em volume e volatilidade.
O indicador calcula valores de VWMA em vários períodos e exibe sinais de compra/venda confirmados pelos filtros ADX, ATR e VWAP. Cada sinal é classificado como Fraco, Normal ou Forte.
Principais recursos
-
Painel multitemporal (M1 a D1).
-
Análise de força do sinal baseada em volume, RSI e volatilidade.
-
Filtros ADX, ATR e VWAP.
-
Modos de sensibilidade ajustáveis (N, X, Y, Z).
-
Dez temas visuais profissionais.
-
Configuração completa de posição, cor e transparência.
-
Desempenho otimizado com baixo uso de recursos.
VWMA Signal Pro oferece uma visão de mercado estruturada e eficiente, ideal para scalping, day trade e swing trade.