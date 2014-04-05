VWMA Signal Pro – Painel Multitemporal de Tendência Ponderada por Volume

VWMA Signal Pro é um indicador analítico que combina a média móvel ponderada por volume (VWMA) com filtros de confirmação de tendência e um painel multitemporal compacto.

Ajuda o trader a identificar a direção da tendência e a força do momento com base em volume e volatilidade.

O indicador calcula valores de VWMA em vários períodos e exibe sinais de compra/venda confirmados pelos filtros ADX, ATR e VWAP. Cada sinal é classificado como Fraco, Normal ou Forte.

Principais recursos

Painel multitemporal (M1 a D1).

Análise de força do sinal baseada em volume, RSI e volatilidade.

Filtros ADX, ATR e VWAP.

Modos de sensibilidade ajustáveis (N, X, Y, Z).

Dez temas visuais profissionais.

Configuração completa de posição, cor e transparência.

Desempenho otimizado com baixo uso de recursos.

VWMA Signal Pro oferece uma visão de mercado estruturada e eficiente, ideal para scalping, day trade e swing trade.