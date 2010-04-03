VWMA Signal Pro

VWMA Signal Pro — Indicateur Multi-Timeframe Basé sur le Volume

Aperçu
VWMA Signal Pro est un indicateur personnalisé qui applique la Moyenne Mobile Pondérée par le Volume (VWMA) pour identifier les croisements prix–volume. Il affiche des signaux d’achat/vente directement sur le graphique et propose un tableau multi-timeframe pour une vision rapide du marché.

Fonctionnalités principales
- Trace la ligne VWMA avec période ajustable.
- Génère des flèches Achat/Vente lors des croisements prix–VWMA.
- Filtrage de la force du signal basé sur RSI et conditions de volume.
- Tableau multi-timeframe :
  • Affiche les signaux pour M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1.
  • Met en évidence l’unité de temps actuelle.
  • Affiche le texte du signal (ACHAT/VENTE FAIBLE ou FORT) avec code couleur.
- Tableau entièrement personnalisable (position, taille, couleurs, polices).
- Apparence et décalage des flèches ajustables.
- Optimisé pour faible utilisation CPU et performance fluide.

Paramètres d’entrée
- Période de VWMA.
- Affichage, couleur et décalage des flèches.
- Tableau : activation/désactivation, coin, décalages, couleur de fond, surlignage.
- Période RSI, période de MA volume, multiplicateur de volume.

Applications
- Confirmation visuelle des stratégies basées sur VWMA.
- Alignement de tendance sur plusieurs unités de temps.
- Filtrage des signaux avec RSI et volume.
- Convient au trading discrétionnaire ou comme composant de systèmes automatisés.

Notes
- Cet indicateur génère des signaux basés sur les croisements VWMA avec filtres RSI/volume optionnels.
- Il n’exécute pas de trades et ne garantit pas de rentabilité.
- À utiliser comme partie intégrante d’une stratégie de trading complète.

