VWMA Signal Pro
- Индикаторы
- Tahir Mehmood
- Версия: 3.20
- Обновлено: 28 декабря 2025
- Активации: 7
VWMA Signal Pro – Многофреймовая панель объемно-взвешенного тренда
VWMA Signal Pro — аналитический индикатор, объединяющий объемно-взвешенное скользящее среднее (VWMA) с фильтрами подтверждения тренда и компактной панелью нескольких таймфреймов.
Он помогает трейдерам определять направление тренда и силу импульса, используя объем и волатильность.
Индикатор рассчитывает VWMA на разных таймфреймах и показывает сигналы покупки/продажи, подтвержденные фильтрами ADX, ATR и VWAP. Каждый сигнал оценивается по степени силы (слабый, нормальный, сильный).
Основные функции
-
Многофреймовая панель от M1 до D1.
-
Анализ силы сигнала по объему, RSI и волатильности.
-
Фильтры ADX, ATR, VWAP для точного подтверждения тренда.
-
Регулируемые режимы чувствительности (N, X, Y, Z).
-
Десять профессиональных цветовых тем.
-
Настройка положения, цветов, шрифтов и прозрачности панели.
-
Оптимизирован для стабильной работы и низкой нагрузки.
VWMA Signal Pro обеспечивает структурированный анализ рынка, основанный на объеме, в простом и эффективном формате.