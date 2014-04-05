VWMA Signal Pro

VWMA Signal Pro – Многофреймовая панель объемно-взвешенного тренда

VWMA Signal Pro — аналитический индикатор, объединяющий объемно-взвешенное скользящее среднее (VWMA) с фильтрами подтверждения тренда и компактной панелью нескольких таймфреймов.
Он помогает трейдерам определять направление тренда и силу импульса, используя объем и волатильность.

Индикатор рассчитывает VWMA на разных таймфреймах и показывает сигналы покупки/продажи, подтвержденные фильтрами ADX, ATR и VWAP. Каждый сигнал оценивается по степени силы (слабый, нормальный, сильный).

Основные функции

  • Многофреймовая панель от M1 до D1.

  • Анализ силы сигнала по объему, RSI и волатильности.

  • Фильтры ADX, ATR, VWAP для точного подтверждения тренда.

  • Регулируемые режимы чувствительности (N, X, Y, Z).

  • Десять профессиональных цветовых тем.

  • Настройка положения, цветов, шрифтов и прозрачности панели.

  • Оптимизирован для стабильной работы и низкой нагрузки.

VWMA Signal Pro обеспечивает структурированный анализ рынка, основанный на объеме, в простом и эффективном формате.



