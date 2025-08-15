VWMA Signal Pro

VWMA Signal Pro — Çoklu Zaman Dilimli Hacim Tabanlı Gösterge

Genel Bakış
VWMA Signal Pro, fiyat–hacim kesişimlerini belirlemek için Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalamayı (VWMA) kullanan özel bir indikatördür. Grafik üzerinde Al/Sat sinyallerini doğrudan gösterir ve hızlı piyasa analizi için çoklu zaman dilimli bir pano sunar.

Ana Özellikler
- Ayarlanabilir periyot ile VWMA çizgisi çizer.
- Fiyat–VWMA kesişimlerinde Al/Sat okları üretir.
- RSI ve hacim koşullarına dayalı sinyal gücü filtresi.
- Çoklu zaman dilimi panosu:
  • M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 için sinyaller.
  • Geçerli zaman dilimini vurgular.
  • Sinyal metnini (ZAYIF/GÜÇLÜ AL veya SAT) renk kodlamasıyla gösterir.
- Tamamen özelleştirilebilir pano (konum, boyut, renkler, yazı tipleri).
- Ok görünümü ve fiyat uzaklığı ayarlanabilir.
- Düşük CPU kullanımı için optimize edilmiş, akıcı performans.

Giriş Parametreleri
- VWMA periyodu.
- Okların görünümü, rengi ve mesafesi.
- Pano ayarları: aç/kapat, köşe, kaydırma, arka plan rengi, vurgulama.
- RSI periyodu, hacim hareketli ortalaması periyodu, hacim katsayısı.

Kullanım Alanları
- VWMA tabanlı stratejilerin görsel onayı.
- Çoklu zaman dilimlerinde trend uyumu.
- RSI ve hacim ile sinyal filtreleme.
- Manuel işlem veya otomatik sistemlerin bir parçası olarak uygun.

Notlar
- Bu indikatör, VWMA kesişimlerine dayalı sinyaller üretir ve isteğe bağlı RSI/hacim filtreleri içerir.
- İşlem açmaz ve kâr garantisi vermez.
- Tam bir ticaret stratejisinin parçası olarak kullanılmalıdır.

