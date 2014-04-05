VWMA Signal Pro

VWMA Signal Pro – Panel Multitemporal de Tendencia Ponderada por Volumen

VWMA Signal Pro es un indicador analítico que combina la media móvil ponderada por volumen (VWMA) con filtros de confirmación de tendencia y un panel multitemporal compacto.
Ayuda a identificar la dirección de la tendencia y la fuerza del impulso utilizando acción del precio ponderada por volumen y confirmación de volatilidad.

Calcula los valores de VWMA en varios marcos temporales y muestra señales de compra/venta confirmadas por los filtros ADX, ATR y VWAP. Cada señal se clasifica como Débil, Normal o Fuerte.

Características principales

  • Panel multitemporal (M1 a D1).

  • Análisis de fuerza de señal basado en volumen, RSI y volatilidad.

  • Filtros ADX, ATR y VWAP.

  • Modos de sensibilidad ajustables (N, X, Y, Z).

  • Diez temas visuales profesionales.

  • Panel totalmente personalizable.

  • Rendimiento optimizado con bajo uso de recursos.

VWMA Signal Pro ofrece una visión de mercado estructurada y clara, ideal para scalping, trading diario y swing trading.



