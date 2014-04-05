VWMA Signal Pro – Panel Multitemporal de Tendencia Ponderada por Volumen

VWMA Signal Pro es un indicador analítico que combina la media móvil ponderada por volumen (VWMA) con filtros de confirmación de tendencia y un panel multitemporal compacto.

Ayuda a identificar la dirección de la tendencia y la fuerza del impulso utilizando acción del precio ponderada por volumen y confirmación de volatilidad.

Calcula los valores de VWMA en varios marcos temporales y muestra señales de compra/venta confirmadas por los filtros ADX, ATR y VWAP. Cada señal se clasifica como Débil, Normal o Fuerte.

Características principales

Panel multitemporal (M1 a D1).

Análisis de fuerza de señal basado en volumen, RSI y volatilidad.

Filtros ADX, ATR y VWAP.

Modos de sensibilidad ajustables (N, X, Y, Z).

Diez temas visuales profesionales.

Panel totalmente personalizable.

Rendimiento optimizado con bajo uso de recursos.

VWMA Signal Pro ofrece una visión de mercado estructurada y clara, ideal para scalping, trading diario y swing trading.