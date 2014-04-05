VWMA Signal Pro
- Indicadores
- Tahir Mehmood
- Versión: 3.20
- Actualizado: 28 diciembre 2025
- Activaciones: 7
VWMA Signal Pro – Panel Multitemporal de Tendencia Ponderada por Volumen
VWMA Signal Pro es un indicador analítico que combina la media móvil ponderada por volumen (VWMA) con filtros de confirmación de tendencia y un panel multitemporal compacto.
Ayuda a identificar la dirección de la tendencia y la fuerza del impulso utilizando acción del precio ponderada por volumen y confirmación de volatilidad.
Calcula los valores de VWMA en varios marcos temporales y muestra señales de compra/venta confirmadas por los filtros ADX, ATR y VWAP. Cada señal se clasifica como Débil, Normal o Fuerte.
Características principales
-
Panel multitemporal (M1 a D1).
-
Análisis de fuerza de señal basado en volumen, RSI y volatilidad.
-
Filtros ADX, ATR y VWAP.
-
Modos de sensibilidad ajustables (N, X, Y, Z).
-
Diez temas visuales profesionales.
-
Panel totalmente personalizable.
-
Rendimiento optimizado con bajo uso de recursos.
VWMA Signal Pro ofrece una visión de mercado estructurada y clara, ideal para scalping, trading diario y swing trading.