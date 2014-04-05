VWMA Signal Pro
- インディケータ
- Tahir Mehmood
- バージョン: 3.20
- アップデート済み: 28 12月 2025
- アクティベーション: 7
VWMA Signal Pro – 複数時間軸ボリューム加重トレンドダッシュボード
VWMA Signal Pro は、ボリューム加重移動平均線 (VWMA) とトレンド確認フィルターを組み合わせた分析インジケーターです。
ボリュームとボラティリティに基づき、トレンド方向とモメンタム強度を特定します。
複数時間軸で VWMA を計算し、ADX、ATR、VWAP フィルターで確認された売買シグナルを表示します。各シグナルには「弱い・普通・強い」の強度評価が付きます。
主な特徴
-
M1～D1 のマルチタイムフレームパネル。
-
ボリューム、RSI、ボラティリティに基づくシグナル分析。
-
ADX、ATR、VWAP フィルター。
-
感度モード（N, X, Y, Z）の調整可能。
-
10種類のプロフェッショナルテーマ。
-
カスタマイズ可能な表示位置、色、透明度。
-
高速で安定した動作。
VWMA Signal Pro は、明確で効率的なボリュームベースのトレンド分析を提供します。