VWMA Signal Pro

VWMA Signal Pro – 複数時間軸ボリューム加重トレンドダッシュボード

VWMA Signal Pro は、ボリューム加重移動平均線 (VWMA) とトレンド確認フィルターを組み合わせた分析インジケーターです。
ボリュームとボラティリティに基づき、トレンド方向とモメンタム強度を特定します。

複数時間軸で VWMA を計算し、ADX、ATR、VWAP フィルターで確認された売買シグナルを表示します。各シグナルには「弱い・普通・強い」の強度評価が付きます。

主な特徴

  • M1～D1 のマルチタイムフレームパネル。

  • ボリューム、RSI、ボラティリティに基づくシグナル分析。

  • ADX、ATR、VWAP フィルター。

  • 感度モード（N, X, Y, Z）の調整可能。

  • 10種類のプロフェッショナルテーマ。

  • カスタマイズ可能な表示位置、色、透明度。

  • 高速で安定した動作。

VWMA Signal Pro は、明確で効率的なボリュームベースのトレンド分析を提供します。



