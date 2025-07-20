FXmax EA MT4

FXmax EA est l'un des meilleurs Expert Advisors pour Meta Trader 4. Son algorithme unique analyse l'évolution du prix des actifs en tenant compte des facteurs techniques et mathématiques, détermine les points d'entrée et de sortie rentables et utilise les indicateurs standards de Meta Trader 4.

Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Recommandations :





Courtier : RoboForex ou autre, après optimisation réussie

Type de compte : PRO/ECN avec couverture

Période : H1 ou autre, après optimisation réussie

Symbole : XAUUSD ou autre, après optimisation réussie

Dépôt initial : à partir de 100 ; recommandé à partir de 1 000

Levier : à partir de 1:100

Mode de trading : VPS (24 h/24 et 7 j/7) recommandé ; ping acceptable : 0-30 ms

Période d’optimisation et de test : 6-12 mois

Fréquence d’optimisation recommandée : tous les 1 à 2 mois





Avantages :





1. L’Expert Advisor utilise les indicateurs MT4, n’utilise pas de ressources externes et ne dépend pas de l’analyse fondamentale ni de l’actualité.

2. L’Expert Advisor fonctionne quasiment de la même manière, que ce soit dans le testeur de stratégie ou sur les comptes démo et réels.

3. Vous pouvez trader tous les actifs (devises, métaux, cryptomonnaies, actions, indices, etc.). 4. L'Expert Advisor peut être utilisé pour des investissements à moyen et long terme, ainsi que pour l'overclocking des dépôts.

5. Les paramètres clés de l'Expert Advisor sont modifiables dans les paramètres, permettant à chaque trader d'optimiser et de personnaliser facilement le conseiller en fonction de son courtier, de son type de compte et de son dépôt.





REMARQUE :





1. L'Expert Advisor intègre Magic pour tous ses ordres. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour différents actifs d'un même terminal de trading.

2. Avant d'acheter un Expert Advisor, assurez-vous de disposer de l'expérience et de l'ordinateur nécessaires pour l'optimiser et le tester.

WARNING: All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.

All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!

AVERTISSEMENT :

1. Ne croyez pas aux contes de fées selon lesquels un Expert Advisor effectuerait les mêmes transactions sur n'importe quel type de compte et avec n'importe quel courtier. C'est un mensonge, car chaque courtier a des fournisseurs de cotations différents, une précision de cotation de 4 ou 5 chiffres, des types d'exécution d'ordres différents, etc.

2. Avant d'installer l'Expert Advisor sur un compte réel, il est nécessaire de l'optimiser et de le tester sur le courtier, le type de compte et le dépôt sur lesquels il tradera.





==================================





💥 Le profit réalisé avec cet Expert Advisor dépend des risques que vous êtes prêt à prendre !





💥 VPS pour le trading avec Expert Advisors >>> https://my.govpsfx.com/?ref=MzY0Mjg6OlJV >>> https://www.myforexvps.com/billing/aff.php?aff=1824





💥 Courtier pour le trading avec Expert Advisors >>> https://rbfxdirect.com/en/lk/?a=kcgh





Je vous souhaite à tous bonne chance dans votre trading et des profits stables !