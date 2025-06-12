Bit Bot
- Versione: 1.11
- Aggiornato: 12 ottobre 2025
- Attivazioni: 11
BitBot – Robot di Trading Avanzato per BTCUSD sul Grafico H1
BitBot è un robot di trading intelligente e adattivo progettato specificamente per Bitcoin (BTCUSD) sul timeframe H1. Basato esclusivamente sull'analisi tecnica, BitBot enfatizza decisioni di trading precise tramite strategie basate sui volumi — un fattore cruciale nel mercato volatile delle criptovalute.
Il cuore della logica di BitBot è l'analisi in tempo reale dei volumi di trading di Bitcoin e delle principali altcoin. Monitorando costantemente le variazioni dei volumi su più timeframe e analizzandone la correlazione, BitBot determina la forza e la direzione del momentum del mercato.
BitBot elabora dinamicamente i dati in tempo reale dal broker per rilevare variazioni del sentiment di mercato e rotture di correlazione, permettendo decisioni di trading informate. Che tu cerchi entrate in trend o inversioni basate sui volumi, BitBot offre un approccio tecnico e reattivo per il trading su Bitcoin.
Key usage notes:
- Attach EA to BTCUSD | H1 chart
- Robot is broker independent
- Use low spread and low commission accounts
- Minimum deposit is $100
- Compatible with all leverages, from 1:30 to 1:2000
- Support both Hedging and Netting accounts
