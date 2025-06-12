BitBot è un robot di trading intelligente e adattivo progettato specificamente per Bitcoin (BTCUSD) sul timeframe H1. Basato esclusivamente sull'analisi tecnica, BitBot enfatizza decisioni di trading precise tramite strategie basate sui volumi — un fattore cruciale nel mercato volatile delle criptovalute.Il cuore della logica di BitBot è l'analisi in tempo reale dei volumi di trading di Bitcoin e delle principali altcoin. Monitorando costantemente le variazioni dei volumi su più timeframe e analizzandone la correlazione, BitBot determina la forza e la direzione del momentum del mercato.BitBot elabora dinamicamente i dati in tempo reale dal broker per rilevare variazioni del sentiment di mercato e rotture di correlazione, permettendo decisioni di trading informate. Che tu cerchi entrate in trend o inversioni basate sui volumi, BitBot offre un approccio tecnico e reattivo per il trading su Bitcoin.

Bot setting tutorial: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762932

Key usage notes:

Attach EA to BTCUSD | H1 chart

Robot is broker independent

Use low spread and low commission accounts

Minimum deposit is $100

Compatible with all leverages, from 1:30 to 1:2000



Support both Hedging and Netting accounts

