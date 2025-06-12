Bit Bot

BitBot – Robot di Trading Avanzato per BTCUSD sul Grafico H1
BitBot è un robot di trading intelligente e adattivo progettato specificamente per Bitcoin (BTCUSD) sul timeframe H1. Basato esclusivamente sull'analisi tecnica, BitBot enfatizza decisioni di trading precise tramite strategie basate sui volumi — un fattore cruciale nel mercato volatile delle criptovalute.
Il cuore della logica di BitBot è l'analisi in tempo reale dei volumi di trading di Bitcoin e delle principali altcoin. Monitorando costantemente le variazioni dei volumi su più timeframe e analizzandone la correlazione, BitBot determina la forza e la direzione del momentum del mercato.
BitBot elabora dinamicamente i dati in tempo reale dal broker per rilevare variazioni del sentiment di mercato e rotture di correlazione, permettendo decisioni di trading informate. Che tu cerchi entrate in trend o inversioni basate sui volumi, BitBot offre un approccio tecnico e reattivo per il trading su Bitcoin.

LINKS: 

Bot setting tutorial: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762932

Key usage notes:

    • Attach EA to BTCUSD | H1 chart
    • Robot is broker independent
    • Use low spread and low commission accounts
    • Minimum deposit is $100
    • Compatible with all leverages, from 1:30 to 1:2000
    • Support both Hedging and Netting accounts

        Following your purchase, reach out through private message to receive setup details and tutorials. [Link]



