Deep Frame

Offerta di Lancio Speciale, Prezzo attuale: 300. Il prezzo aumenterà a 415 dopo che saranno vendute le prime 10 copie. 1 copie vendute finora.





Contattami per ricevere una Versione di prova per uso demo. Quando l'hai acquistata, contattami e ti invierò un Robot Regalo.

Questo non è solo un altro consulente esperto. È un sistema costruito per coerenza, accuratezza e sopravvivenza—anche nei mercati più imprevedibili.





Hai bisogno di risultati di backtest appropriati? Contattami e ti invierò il corretto file di impostazioni insieme a una guida completa.

Segui gli Aggiornamenti di Mercato: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Guida per l'Utente: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213





Cosa lo Rende Unico?

Scanner di Compressione Frattale Basato su IA – Questo EA utilizza un modello di apprendimento automatico per rilevare schemi di compressione frattale attraverso le strutture dei prezzi. Quando il modello conferma una convergenza dei frattali di tempo e prezzo, l'EA attiva ingressi di precisione prima dell'espansione del breakout—essenzialmente sincronizzando l'"espirazione" del mercato.





Costruito per la Precisione, Progettato per la Durabilità:

Ingressi ultra-precisi per ridurre l'esposizione e evitare sovrapposizioni di trade non necessarie

Esecuzione "set-and-forget" – basta allegare l'EA a GBPUSD su M30 , e gestisce automaticamente il trading multi-simbolo

su , e gestisce automaticamente il trading multi-simbolo Compatibile con tutti i broker – nessuna restrizione sullo spread o sul tipo di esecuzione

Testato ampiamente su MT5 con prestazioni robuste per più anni





Note sul Sistema:

La configurazione è rapida e semplice: applica semplicemente l'EA al grafico e al timeframe raccomandati. Gestirà autonomamente altre coppie e gestirà tutta la logica in modo autonomo.

Per garantire prestazioni senza interruzioni, è altamente consigliato far funzionare l'EA su un VPS, specialmente se fai trading 24/7. Questo minimizza il rischio di interruzioni di internet o di sistema.





Rimani Connesso: Unisciti al nostro canale Telegram per approfondimenti in corso, aggiornamenti, e accesso a file di impostazioni e risorse di supporto. (contattami per il link)

Lascia che questo sistema lavori per te—attraverso trend, ritracciamenti, o caos. Lo abbiamo costruito per sopravvivere a quello che la maggior parte non può.





