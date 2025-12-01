Deep Frame
- Experts
- Babay Ubaedillah
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Offerta di Lancio Speciale, Prezzo attuale: 300. Il prezzo aumenterà a 415 dopo che saranno vendute le prime 10 copie. 1 copie vendute finora.
Contattami per ricevere una Versione di prova per uso demo.
Quando l'hai acquistata, contattami e ti invierò un Robot Regalo.
Questo non è solo un altro consulente esperto. È un sistema costruito per coerenza, accuratezza e sopravvivenza—anche nei mercati più imprevedibili.
Hai bisogno di risultati di backtest appropriati? Contattami e ti invierò il corretto file di impostazioni insieme a una guida completa.
Segui gli Aggiornamenti di Mercato: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews
Guida per l'Utente: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213
Cosa lo Rende Unico?
Scanner di Compressione Frattale Basato su IA – Questo EA utilizza un modello di apprendimento automatico per rilevare schemi di compressione frattale attraverso le strutture dei prezzi. Quando il modello conferma una convergenza dei frattali di tempo e prezzo, l'EA attiva ingressi di precisione prima dell'espansione del breakout—essenzialmente sincronizzando l'"espirazione" del mercato.
Costruito per la Precisione, Progettato per la Durabilità:
- Ingressi ultra-precisi per ridurre l'esposizione e evitare sovrapposizioni di trade non necessarie
- Esecuzione "set-and-forget" – basta allegare l'EA a GBPUSD su M30, e gestisce automaticamente il trading multi-simbolo
- Compatibile con tutti i broker – nessuna restrizione sullo spread o sul tipo di esecuzione
- Testato ampiamente su MT5 con prestazioni robuste per più anni
Note sul Sistema:
La configurazione è rapida e semplice: applica semplicemente l'EA al grafico e al timeframe raccomandati. Gestirà autonomamente altre coppie e gestirà tutta la logica in modo autonomo.
Per garantire prestazioni senza interruzioni, è altamente consigliato far funzionare l'EA su un VPS, specialmente se fai trading 24/7. Questo minimizza il rischio di interruzioni di internet o di sistema.
Rimani Connesso: Unisciti al nostro canale Telegram per approfondimenti in corso, aggiornamenti, e accesso a file di impostazioni e risorse di supporto. (contattami per il link)
Lascia che questo sistema lavori per te—attraverso trend, ritracciamenti, o caos. Lo abbiamo costruito per sopravvivere a quello che la maggior parte non può.
