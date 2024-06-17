Trade Advisor MT4
- Utilità
- Agus Santoso
- Versione: 3.7
- Aggiornato: 26 ottobre 2025
- Attivazioni: 5
Trade Advisor: padroneggiare il grafico
L'assistente Expert Advisor (EA) definitivo per i trader professionisti
VERSIONE
v.3.0 - Integrazione del bot Telegram
Nota: la versione MT4 è più leggera della versione MT5
Trade Advisor è un assistente di trading avanzato progettato per migliorare le strategie di trading integrando strumenti di analisi di mercato chiave e funzionalità fluide per i trader. Ecco una panoramica di ciò che rende Trade Advisor una risorsa potente per i trader:
Caratteristiche e vantaggi principali
1. Zone di domanda e offerta: Trade Advisor aiuta gli utenti a identificare zone di domanda e offerta critiche, garantendo punti di entrata e uscita più strategici nel mercato.
2. Concetto di denaro intelligente: questa funzionalità consente ai trader di comprendere meglio le tendenze e le strutture del mercato, identificando con chiarezza le fasi rialziste, ribassiste e di consolidamento.
3. Rilevamento del gap di fair value: Trade Advisor individua i gap di fair value, aiutando i trader a individuare potenziali squilibri di mercato per opportunità di entrata e uscita ottimali.
4. Calcolo dei punti pivot: calcola automaticamente i punti pivot per aiutare i trader ad anticipare con precisione potenziali inversioni e continuazioni di mercato.
5. Monitoraggio settimanale di massimi e minimi: monitora i livelli massimi e minimi settimanali, rendendo più facile riconoscere livelli di prezzo significativi e comprendere il comportamento recente del mercato.
6. Analisi del profilo del volume: Trade Advisor include l'analisi del profilo del volume, aiutando gli utenti a vedere dove si verifica il volume di trading più elevato e supportando valutazioni di mercato più accurate.
7. Identificazione di supporto e resistenza: identifica e contrassegna i livelli chiave di supporto e resistenza, aiutando i trader a stabilire obiettivi e stop precisi.
8. Differenziazione della sessione: marcatori visivi per diverse sessioni di trading (ad esempio, asiatica, europea e statunitense), consentendo ai trader di elaborare strategie in base alla volatilità e alla liquidità della sessione.
9. Misuratore della forza della valuta: fornisce informazioni in tempo reale sulla forza di ogni valuta, aiutando i trader forex a selezionare coppie di valute favorevoli.
10. Calcolo rischio-rendimento con un clic: calcola facilmente il rapporto rischio-rendimento all'interno di aree selezionate (come zone di domanda e offerta) con un solo clic. Questa funzione consente una pianificazione rapida e precisa, in particolare in scenari di trading ad alta attività.
11. Strumenti di disegno: Trade Advisor include strumenti di disegno per linee e rettangoli, consentendo agli utenti di contrassegnare e analizzare aree specifiche sul grafico.
12. Tasti di scelta rapida della tastiera: la funzionalità dei tasti di scelta rapida consente ai trader di eseguire transazioni e acquisire screenshot direttamente dalla tastiera, semplificando il trading e la documentazione del grafico.
13. Integrazione del bot Telegram: invia screenshot e brevi riepiloghi di trading all'istante a un canale Telegram designato, mantenendo i trader connessi e informati su tutte le piattaforme.
Trade Advisor combina il potere analitico con strumenti efficienti sia per i trader principianti che per quelli esperti. Automatizzando i calcoli e integrando funzionalità di comunicazione diretta, funge da assistente affidabile per un trading più strategico e informato.
Unfortunately, after testing and retesting the EA Trade Advisor, even though I recognize that it is a good tool, I will change the evaluation, because I consider that the EA Trade Advisor is not yet finished, needs adjustments and more attention from the creator and does not match the description of being the definitive tool for traders.
... v 3.0
- EA can Sending Chart Screenshots with Captions from MQL5 to Telegram
- added Multi TimeFrame "Fair Value Gap"
- fixed Risk Reward Ratio in Indicators