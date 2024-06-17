Trade Advisor MT4

Trade Advisor: padroneggiare il grafico





L'assistente Expert Advisor (EA) definitivo per i trader professionisti





VERSIONE

Versione MT4 | Versione MT5 | Blog





v.3.0 - Integrazione del bot Telegram





Nota: la versione MT4 è più leggera della versione MT5





Trade Advisor: padroneggiare il grafico





Trade Advisor è un assistente di trading avanzato progettato per migliorare le strategie di trading integrando strumenti di analisi di mercato chiave e funzionalità fluide per i trader. Ecco una panoramica di ciò che rende Trade Advisor una risorsa potente per i trader:





Caratteristiche e vantaggi principali





1. Zone di domanda e offerta: Trade Advisor aiuta gli utenti a identificare zone di domanda e offerta critiche, garantendo punti di entrata e uscita più strategici nel mercato.





2. Concetto di denaro intelligente: questa funzionalità consente ai trader di comprendere meglio le tendenze e le strutture del mercato, identificando con chiarezza le fasi rialziste, ribassiste e di consolidamento.





3. Rilevamento del gap di fair value: Trade Advisor individua i gap di fair value, aiutando i trader a individuare potenziali squilibri di mercato per opportunità di entrata e uscita ottimali.





4. Calcolo dei punti pivot: calcola automaticamente i punti pivot per aiutare i trader ad anticipare con precisione potenziali inversioni e continuazioni di mercato.





5. Monitoraggio settimanale di massimi e minimi: monitora i livelli massimi e minimi settimanali, rendendo più facile riconoscere livelli di prezzo significativi e comprendere il comportamento recente del mercato.





6. Analisi del profilo del volume: Trade Advisor include l'analisi del profilo del volume, aiutando gli utenti a vedere dove si verifica il volume di trading più elevato e supportando valutazioni di mercato più accurate.





7. Identificazione di supporto e resistenza: identifica e contrassegna i livelli chiave di supporto e resistenza, aiutando i trader a stabilire obiettivi e stop precisi.





8. Differenziazione della sessione: marcatori visivi per diverse sessioni di trading (ad esempio, asiatica, europea e statunitense), consentendo ai trader di elaborare strategie in base alla volatilità e alla liquidità della sessione.





9. Misuratore della forza della valuta: fornisce informazioni in tempo reale sulla forza di ogni valuta, aiutando i trader forex a selezionare coppie di valute favorevoli.





10. Calcolo rischio-rendimento con un clic: calcola facilmente il rapporto rischio-rendimento all'interno di aree selezionate (come zone di domanda e offerta) con un solo clic. Questa funzione consente una pianificazione rapida e precisa, in particolare in scenari di trading ad alta attività.





11. Strumenti di disegno: Trade Advisor include strumenti di disegno per linee e rettangoli, consentendo agli utenti di contrassegnare e analizzare aree specifiche sul grafico.





12. Tasti di scelta rapida della tastiera: la funzionalità dei tasti di scelta rapida consente ai trader di eseguire transazioni e acquisire screenshot direttamente dalla tastiera, semplificando il trading e la documentazione del grafico.





13. Integrazione del bot Telegram: invia screenshot e brevi riepiloghi di trading all'istante a un canale Telegram designato, mantenendo i trader connessi e informati su tutte le piattaforme.





Trade Advisor combina il potere analitico con strumenti efficienti sia per i trader principianti che per quelli esperti. Automatizzando i calcoli e integrando funzionalità di comunicazione diretta, funge da assistente affidabile per un trading più strategico e informato.