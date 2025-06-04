Triangle Engine MT5

トライアングル・エンジンは、人々の資産をシンプルでアクセスしやすい方法で増やすために開発されました。バックテストでは素晴らしい結果を出すアルゴリズムが、実際の取引口座では同じように機能しないことに疲れているなら、トライアングル・エンジンがあなたが探している解決策です。トライアングル・エンジンは、AUDCADの固有の脆弱性を特定し活用するように、精密に設計された高度なアルゴリズムです。高度なメトリクスと多様な戦略を組み合わせたこのシステムは、市場動向のリアルタイム分析を徹底的に行い、ボラティリティ、新興トレンド、歴史的パターンなどの重要な要因を評価します。

トライアングル・エンジンが市場にある他のアルゴリズムと一線を画すのは、その驚異的な適応力です。特定の金融環境に縛られることなく、ブル相場、ベア相場、または極めて不確実な市場状況においても、戦略を動的に調整して効果的に機能します。この柔軟性は、長期的なドローダウンに伴うリスクを大幅に軽減します // 追加の詳細については、マニュアルガイドをご参照ください

ローンチオファー！！！ この価格での残り2/10コピー ---> 次回の価格250$ // MT4バージョン

ライブシグナル： https://www.mql5.com/en/signals/2279071


機能

  • 堅実なバックテストとライブパフォーマンス（バックテストはマニュアルガイドからダウンロード可能です）
  • GMT時間の調整は不要（EAが自動的に行います）
  • マーチンゲールや平均化など、リスクの高い戦略は使用しません
  • FTMOのようなプロップファームに適しています
  • CENT口座に適しています
  • 小規模な資本（150$から）の口座に適しています
  • 利用可能な高品質な代替品よりも大幅に安価です
  • 非常に簡単：設定ファイルは不要


要件

  • 必要な最低資本は150$のみ
  • 取引ペア：AUDCAD
  • 時間枠：任意
  • デフォルト設定を使用
  • EAはネットワーク障害やダウンタイムを回避するため、VPS上で継続的に実行する必要があります（VPSが必要な場合はご連絡ください）
  • バックテストはM15時間枠で行ってください


使用方法

EAをAUDCADチャートにのみ添付してください（時間枠は問いません）。


注意

私の製品はMQL5.comでのみ販売しています。私の製品を販売する連絡を受けた場合、それは詐欺師で、あなたの金銭を目的としています。

また、外部ウェブサイトから私の製品を購入した場合、それらは偽造版であり、オリジナルと同じように機能しません。


