Triangle Engine MT5

트라이앵글 엔진은 사람들의 자산을 단순하고 접근하기 쉬운 방식으로 성장시키기 위해 개발되었습니다. 백테스팅에서는 잘 작동하는 것처럼 보이지만 실제 계좌에서는 동일한 성과를 내지 못하는 알고리즘에 지쳤다면, 트라이앵글 엔진이 바로 당신이 찾던 해결책입니다. 트라이앵글 엔진은 AUDCAD의 내재된 취약점을 식별하고 활용하기 위해 세심하게 설계된 고급 알고리즘입니다. 고급 지표 세트와 다양한 전략을 활용해 이 시스템은 시장 동향의 심층적이고 실시간 분석을 수행하며, 변동성, 신흥 트렌드, 역사적 패턴 등 핵심 요소를 평가합니다.

트라이앵글 엔진이 시장에서 다른 알고리즘과 차별화되는 진정한 특징은 뛰어난 적응성입니다. 특정 유형의 금융 환경에 국한되지 않고, 강세장, 약세장, 심지어 극도로 불확실한 시장 조건에서도 효과적으로 작동하도록 전략을 동적으로 조정합니다. 이 유연성은 장기적인 손실 기간과 관련된 위험을 크게 완화합니다 // 추가적인 상세 내용은 매뉴얼 가이드를 참고해 주시기 바랍니다.

런칭 프로모션!!! 이 가격에 남은 복사본은 2/10개뿐입니다 ---> 다음 가격 250$ // MT4 버전

라이브 신호: https://www.mql5.com/en/signals/2279071


기능

  • 탄탄한 백테스트 및 라이브 성능 (백테스트는 매뉴얼 가이드에서 다운로드 가능합니다)
  • GMT 시간을 조정할 필요 없음 (EA가 자동으로 처리합니다)
  • 마틴게일, 평균화 등 위험한 전략을 사용하지 않습니다
  • FTMO와 같은 프로프펌에 적합합니다
  • CENT 계정에 적합합니다
  • 소규모 자본 계정 (150$부터)에 적합합니다
  • 고품질 대안보다 훨씬 저렴합니다
  • 사용이 매우 간편: 설정 파일 필요 없음


요구 사항

  • 최소 자본 요건은 150$입니다
  • 거래 쌍: AUDCAD
  • 시간대: 모든 시간대
  • 기본 설정을 사용하세요
  • EA는 네트워크 중단이나 다운타임을 방지하기 위해 VPS에서 지속적으로 실행되어야 합니다 (필요시 연락주세요)
  • 백테스트는 M15 시간대에서 수행해야 합니다


사용 방법

EA를 AUDCAD 차트 하나에만 연결하세요(시간대는 상관없습니다).


경고

저는 제품을 MQL5.com에서만 판매합니다. 제 제품을 판매한다고 연락하는 사람은 사기꾼으로, 단지 돈을 노리는 것입니다.

또한 외부 웹사이트에서 제 제품을 구매하면 가짜 버전이며 원본과 동일하게 작동하지 않을 것입니다.


추천 제품
SwS Mt5
Marta Gonzalez
Experts
SwS Scalping whit Stocastic:  It is a scalping system that uses the stocastic signal as a reference to enter the market. It is a very aggressive system so it needs volatile pairs with little spread. The system detects turnin g points and operates small market corrections. All orders have a stoploss. And it has a virtual trailing . This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 10 0 . You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as re
Adaptative Trend System
Pol Lazaro Porta
Experts
Adaptive Trend System (ATS) is an advanced algorithmic trading system designed to operate following market trends. It executes positions when it detects clear signals of favorable movement and uses an intelligent averaging system to manage trades that initially go against you, waiting for market recovery. Key Features Three integrated strategies: Choose the one that best fits your risk profile and trading style. Advanced filter system: Customizable settings to increase entry precision and avoid
FHeikenAshiSmoothed
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
EA Heiken Ashi Smoothed - Smooth and Accurate Trading Optimize your trading with the power of Heiken Ashi Smoothed. This expert advisor (EA) is designed for traders looking for clear trends and reliable signals. Based on Heiken Ashi candles with smoothing, it filters out market noise and maximizes entry and exit opportunities. What does this EA offer?  Accurate trading: Identifies trends more clearly while avoiding false signals.  Advanced risk management: Configure dynamic Stop Loss and Take
CCI Crossover EA MT5
J Gomat
Experts
Only the first 5 copies will cost 50$ and then it will be converted to its original price. This EA Strategy M5 candle close moving average vs CCI Rosse over in 1M. Running Verry Smoothly in all pairs especially in GOLD it will gives good profit. Inputs are  important inputs: inp7_PipsAway: -50 to -500 for Gold, -2  for USDJPY, EURUSD, GBPUSD inp9_ProfitAmountPips: 50 fore Gold, 2 for USDJPY, GBPUSD, EURUSD all Target Stoploss is set Zero All instrument working well in this EA also You can Use y
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experts
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
Smoothing Oscillator EA MT5
Marta Gonzalez
Experts
Smoothing Oscillator   is an ea based on the Smoothing oscillator indicator.  https://www.mql5.com/es/market/product/59188 This ea uses the indicator's trend exhaustion signal to initiate a countertrend strategy. The system has a costly lotage, although it can have more than one operation open at a time It does not require large capital or margin requirements to be operated. You can download the demo and test it yourself.  Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safet
Lions share ATR Line MT5
Evgeny Levchenko
Experts
Lions share AtrLine MT5 is a  trading expert advisor for MetaTrader 5, designed for trend-following. Its strategy is based on the      ATR Line indicator, which is built upon the Average True Range (ATR) and a Moving Average (MA). The expert advisor identifies the trend direction when the price breaks the indicator's line and uses an additional filter to confirm signals, helping to filter out false entries. Thanks to its flexible money management settings, a built-in volatility filter, and a t
Custom Range Breakout EA
Alex Merino I Bello
Experts
Custom Range Breakout EA (CRB) is a highly configurable breakout trading system that lets you define any price range and automate trades based on your strategy. Whether you're targeting the London open, New York session, or a custom intraday level, CRB gives you complete control over how and when to enter trades, with advanced risk tools and precise timing filters. The EA includes trailing stop, break-even logic, news filtering, day-of-week control, and more. All dynamic trade management inputs
Tokyo Fix Strategy GotoBi USDJPY 1min
Yu Song
Experts
설명 외환 거래에서 Tokyo Fix 전략은 도쿄에서 일본 엔화(JPY)의 기준 환율이 설정되는 시점에 거래하는 것을 포함합니다. 이 고정환율은 일반적으로 도쿄 시간 오전 9시 55분에 설정되며, 금융 기관과 기업들이 다양한 거래에서 참조하는 기준 환율을 제공합니다. Tokyo Fix란 무엇입니까? 정의: Tokyo Fix는 일본 엔화(JPY)와 다른 통화 간의 기준 환율을 결정하는 일일 과정입니다. 시간: 고정환율은 도쿄 시간 오전 9시 55분에 설정됩니다. 목적: 이는 포트폴리오 평가, 계약 체결, 일본 금융 시장 성과 측정을 위한 기준 환율로 사용됩니다. Tokyo Fix 전략의 작동 방식 시기: 거래자들은 도쿄 시간 오전 9시 55분을 전후한 시점에 집중하여, 고정환율 설정으로 인한 거래 활동 증가와 잠재적 가격 변동을 예상합니다. 거래량: cBot은 계좌 자본에 따라 거래량을 자동으로 조정합니다. 이점과 위험 이점: 예측 가능한 시간: 고정된 시간 덕분에 거래자
FOZ OneShot Sessions
Morgana Brol Mendonca
Experts
FOZ One Shot Sessions — One Trade. One Opportunity. Every Day. Discipline beats noise. Simplicity beats complexity. The FOZ One Shot Sessions EA is built for traders who want clarity, robustness, and long-term discipline. Instead of chasing signals all day, it takes just one precise trade per session — clean, controlled, and fully transparent. Key Highlights One trade per day per enabled session (default = London) Safe by design — No Grid, No Martingale, No Arbitrage, No tricks
FREE
BreakTheCage EA
Gerold Roy Baisie
Experts
최소 요건 계좌 유형: ECN / RAW / LOW 스프레드 추천 브로커: IC Markets, IC Trading 또는 유사 ECN 브로커 최소 예치금: $500 (1:500 레버리지) 추천 예치금: $1,000 (1:500 레버리지) 최소 레버리지: 1:100 (1:500 권장) VPS: 24시간 연중무휴 운영 시 필수 핵심 기능 조정 가능한 레인지 시간을 제공하는 자동 레인지 브레이크아웃 전략 동적 포지션 크기: 고정, 잔액당 고정, 위험 비율 또는 고정 금액 고급 손절매 관리: 손익분기점, 트레일링 손절매, 동적 손절매/이익실현 잘못된 브레이크아웃을 방지하기 위한 레인지 필터링 시스템 거래 제한 및 시간 기반 제어 (최대 거래, 마감 시간, 보류 주문 삭제) 내장 차트 대시보드 및 디버그 모드 완벽하게 최적화됨 XAU/USD 및 주요 통화쌍 (1분 권장) 주요 매개변수 위험 및 거래량: FixedLots, FixedLotsPerMoney, RiskPe
Scalper Marti 5
Prafull Manohar Nikam
Experts
S imple scalping EA which uses martingale lot system. Scalping happens on candlestick pattern and candle size in pips. This is a full automatic trading system which has auto money management option too. FEATURES: 1. Martingale 2. NO Grid 3. Scalping 4. Hard Stop Loss 5. Easy Take Profit 6. Uses Candlestick Pattern Important Note : - As name suggests it is a Martingale System. Always better to use minimal/proper martingale settings and proper trading capital otherwise it can easily blow your acco
DoIt Gold Guardian MT5
Diego Arribas Lopez
Experts
[ MT4 Version ] DoIt Gold Guardian — Confident, Stress-Free Automation for Gold (XAUUSD) DoIt Gold Guardian is designed for traders who want to capitalize on gold’s explosive movements with confidence, control, and simplicity. Specialized for long trades only , it focuses on catching the most powerful bullish phases of gold — while protecting your capital through dynamic, intelligent risk management. Built for traders who seek consistent growth without fear of volatility , it delivers prof
Kali IndicOptimizer Mt5
ALAIN MICHEL AUGE
Experts
The version of Kali IndicOptimizer for Metatrader 5. This tool is not only an Expert Advisor, it is used to optimize your indicators, to design your own Expert Advisor, to analyze the buffers of your indicators without having access to the source code. I searched for quite some time how I could optimize my indicators without having to program or modify an expert each time. With this tool, anyone can get started in strategy design or even have their own personalized Expert Advisor. It can optimi
FREE
Optimus PrimeX
Omega J Msigwa
Experts
Optimus PrimeX: 당신의 NASDAQ 트레이딩 경험을 한 단계 더 높이다! Optimus PrimeX의 힘을 발휘하고, 세심하게 설계된 NASDAQ 트레이딩 로봇을 통해 동적인 금융 시장의 세계를 탐험하세요. 추세 추종 전략을 기반으로 하고 인공 지능으로 미세 조정된 이 전문가 어드바이저는 NASDAQ 지수의 장기적인 상승 특성을 활용하기 위해 개발되었습니다. 다양한 시간 프레임의 전략적 분석 Optimus PrimeX는 4시간, 12시간, 일일 및 주간 시간 프레임에서 포괄적인 분석을 수행하며 사용자가 정의한 리스크 파라미터를 주의 깊게 고려하여 최적의 매수 기회를 식별합니다. 이 AI 기반 접근은 전략적이고 정보에 기반한 트레이딩 경험을 보장합니다.  이 로봇이 구성되어 있는 내용과 수행 가능한 작업에 대한 자세한 내용은 다음 게시물을 읽어보세요 >> https://www.mql5.com/en/blogs/post/754937 리스크 편안한 트레이딩 및 사용자 제어 기본
Gold Trend Guard
Varachat Numchaisri
Experts
Gold Trend Guard 는 XAUUSD M15 전용 트렌드 EA입니다. EMA 빠름/느림으로 방향을 잡고, ATR 기반 SL/TP 및 ATR 트레일링 으로 모든 포지션을 보호합니다. 그리드 없음, 마틴게일 없음. 캔들당 최대 1 주문. 특징 트렌드: EMA fast vs slow 리스크: ATR SL/TP/Trailing One-order-per-bar(네팅), 스프레드 필터, 빠른 EMA 반전 시 조기 청산 프리셋: Conservative / Balanced / Aggressive 코드가 깔끔하고 최적화 용이 권장 설정 종목: XAUUSD • 주기: M15 • 최대 스프레드: 40pt 이하 안정적 실행을 위해 VPS 권장 리스크 고지 뉴스/유동성 부족 시 금은 급변할 수 있습니다. 항상 이기는 EA는 없습니다. 먼저 데모로 테스트하세요. 변경 내역 v1.0 — EMA 트렌드 + ATR SL/TP/Trailing, 스프레드 필터, 캔들당 1주문.
Ai GbPUsD MT5
Tais Miranda Hoffmann
2.17 (12)
Experts
Only 5 copies for $260, next price: $280(3 copies left) For testing, in the settings, it is better to enable the full trade option. An expert based on artificial intelligence ( AI ) For GBPUSD in time frame 15 and 30 minutes, 1 and 4 hours and daily With Relatively large number of signals (To receive all the signals: activate the full trade option in the settings and run the expert at the same time in several time frames) Has a TP and a SL Without the use of dangerous strategies such as marting
FIBO Trend EA mt5
Evgenii Aksenov
5 (6)
Experts
50% discount until the end of the month ($199). Regular price $399 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. This is a trend strategy that uses the  FIBO Trend PRO  i
Trend variance spectrum robot
Ekaterina Saltykova
Experts
거래의 세계에서는 모든 틱이 새로운 이야기의 시작이 될 수 있기 때문에 신뢰할 수 있는 동반자를 갖는 것이 중요합니다. TrendVarianceSpectrum은 단순한 트레이딩 로봇이 아닙니다. 변동성이 큰 시장에서 여러분의 가이드입니다. 수년간의 경험을 바탕으로 개발되었으며 25년 이상의 데이터로 학습된 이 시스템은 수학의 우아함과 현대 기술의 힘을 결합했습니다. TrendVarianceSpectrum의 주요 장점: 최소 드로다운:   TrendVarianceSpectrum은 매우 낮은 드로다운으로 운영되어 신뢰성을 중시하는 트레이더에게 가장 안정적인 솔루션 중 하나입니다. 변동성 적응력:   이 시스템은 EURUSD, XAUUSD, EURJPY와 같은 까다로운 상품에서 뛰어난 성능을 발휘하며, 시장의 높은 변동성 기간 동안에도 탄력성을 보여줍니다. 다양한 시간대 적용:   M30, H1, H2, H3 또는 H4와 같은 다양한 시간대에 걸쳐 TrendVarianceSpectrum은
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Sentinel Heikin Ashi
Daniel Eduardo San Martin
Experts
수익을 극대화하고 리스크를 최소화하고 싶으신가요? SENTINEL Heikin-Ashi는 Heikin-Ashi 신호와 SENTINEL 모듈의 강력한 리스크 관리 기능을 결합하여 사용하기 쉬우면서도 고급 기능을 제공합니다. 시작 지점 (2024년 백테스트): EURUSD M15, XAUUSD M12, USDJPY M5 · 다양한 자산 및 시간 프레임에 적응 가능 정확한 기회를 포착하세요 : Heikin-Ashi 신호, RSI 및 새로운 이동 평균 교차 필터를 결합하여 수익성 있는 거래를 포착하십시오. 최적화된 리스크 관리 : 변동성 기반의 동적 손절매, 클래식 또는 혁신적인 트레일링 스톱, 고정된 포인트 수를 기준으로 손절매를 설정할 수 있는 고급 옵션을 활용하세요. 컨트롤과 사용의 용이성 : 새로운 사전 구성된 메뉴로 백테스팅을 단순화하여 불필요한 조합을 줄이고 더 빠르고 효율적으로 최적화할 수 있습니다. 스타일에 맞게 조정 : 보수적이든 공격적이든 상관없이 SENTINEL은 포지
UV Samurai
Banh Thanh Vi
Experts
UV Samurai  UV Samurai   is a specially designed   Expert Advisor (EA)   that automatically opens trading orders at predefined price intervals ( Distance ) to take advantage of market movements in a controlled manner. The EA operates based on a   multiplier distance mechanism   for each subsequent trade, combined with the   DDR (Dynamic Drawdown Reduction)   risk management system to minimize potential losses and maintain account safety during high-volatility market conditions. The Recommended 
Emilian
Kaloyan Ivanov
Experts
Emilian: MetaTrader 5를 위한 전문 자문기 개요 이동 평균 지수(EMA)와 상대 강도 지수(RSI 21)를 사용하여 거래를 열고 닫는 Emilian 전문 자문기를 만나보세요. 맞춤형 위험 관리 전략을 제공하는 Emilian은 Average True Range (ATR 12) 또는 특정 pip 값들을 사용하여 이익 실현과 손절 레벨을 설정합니다. 주요 특징 이동 평균 크로스오버 전략: 크로스오버 신호를 위해 빠르고 느린 EMA를 활용합니다. RSI 21 확인: RSI 21을 통해 거짓 긍정을 줄이는 추가 확인 계층을 추가합니다. 유연한 포지셔닝: 완전히 거래 선호도에 맞게 조절 가능한 롱 및 숏 포지션을 허용합니다. 동적 위험 관리: ATR 기반 또는 pip 기반 이익 실현 및 손절 설정 사이에서 선택합니다. 입력 파라미터 LongPositions: 롱/구매 포지션을 열 수 있게 합니다. ShortPositions: 숏/판매 포지션을 열 수 있게 합니다. Lots
Htf Xau
Murilo Neves Castro
Experts
HTF CAD JPY is a fully automated Expert Advisor designed for CAD JPY trading. It is based on cluster analysis of machine learning and genetic algorithms. The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns and standard trading indicators.  The entry and exit logic works only when a bar closes. It filters market noise, greatly speeds up optimization, avoids stop-loss hunting and ensures correct operation at any broker with a reasonable spread. The Expert
DYJ Williams Percent Range MT5
Daying Cao
Experts
The  DYJ Williams Percent Range  is a unique High quality and easy to use and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and  Williams' Percent Range  indicators. The Indicator values ranging between -80% and -100% indicate that the market is oversold. Indicator values ranging between -0% and -20% indicate that the market is overbought.  Input Parameters  WPR  settings InpSpread = 50 -- When the spread is greater than or equal to 50, the signal is ignor
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
AVWAP Machine Gun
Rowan Stephan Buys
Experts
AVWAP Machine Gun – 전문가 고문 설명 AVWAP Machine Gun 은 Anchored VWAP 분석의 정밀도를 이동평균 트렌드 필터, MFI 확인, ATR 기반 변동성 관리와 결합하여 고확률 다중 진입 거래 엔진을 제공합니다. 이 EA 는 모멘텀이 기관 수준 신호와 일치할 때 한 캔들에서 여러 거래를 열어 강력한 움직임에 스케일링하고자 하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. Anchored VWAP 엔진 EA 는 방향 편향과 동적 지지/저항 구역을 위해 맞춤 Anchored VWAP 지표를 사용합니다. 지표는 완전히 통합되어 있지만 시각적 참고용으로 다운로드 가능(무료): 다운로드 링크 주요 기능 다중 진입 모드: 강력한 신호 발생 시 캔들당 여러 거래 열기. AVWAP 기반 추세 및 반전 감지. 이동평균을 통한 추세 필터링. 볼륨 가중 MFI 확인. ATR 기반 동적 SL/TP. 포지션 방향 완전 제어. 정밀 리스크 관리. Magic Number 분리. Kill
Statistical Intelligence EA MT5
Marios Demosthenous
Experts
Unleash the power of advanced trading with "Statistical Intelligence EA MT5", the Expert Advisor designed to elevate your trading strategy through intelligent market analysis and precision. Here's why "Statistical Intelligence EA MT5" is the ultimate tool for traders looking to maximize their potential: 1. Advanced Market Analysis: Harnessing the power of comprehensive market history analysis, "Statistical Intelligence EA MT5" makes precise predictions about future market movements. By examining
EMA Cross Auto Trade can adjust by yourself
Phanuwat Saiprasert
Experts
EMA Cross Auto Trade can adjust by yourself. It is an automatic trading system that mainly uses EMA signals and can adjust [ EMA , lots value, Trading time , Stop loss and Take profit value] by the user. The user can customize the values ​​to suit different situations appropriately to reduce losses and make profits in all assets. And I hope that the user will be successful in trading with this system.
ICT Silver Bullet Master
Angel Claude Charles Geoffroy
Experts
Of course! Here is the English translation of your trading algorithm description: --- ### Silver Bullet ICT Trading Robot Description **Discover a new era of trading with our automated trading robot, based on the renowned Silver Bullet strategy by ICT (Inner Circle Trader).** #### **Why Choose Our Trading Robot?** 1. **Proven Performance**: The Silver Bullet strategy by ICT is recognized for its consistent results and ability to identify high-probability trading opportunities. Our trading
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (393)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (26)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.75 (51)
Experts
AOT MT5 - 차세대 AI 다중 통화 시스템 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   중요! 구매 후, 설치 매뉴얼 및 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요: 리소스 설명 AOT의 거래 빈도 이해 봇이 매일 거래하지 않는 이유 AOT 봇 설정 방법 단계별 설치 가이드 Set files AOT MT5는 AI 감정 분석 및 적응형 최적화 알고리즘 으로 구동되는 고급 Expert Advisor입니다. 수년간의 개선을 거쳐 개발된 이 완전 자동화 시스템은 리스크 관리를 사용하여 단일 AUDCAD M15 차트에서 16개 통화쌍을 거래합니다. AI 기반 기술 정적 지표를 사용하는 기존 EA와 달리, AOT는 Claude API 통합을 통해 실시간 AI 감정 필터링을 사용합니다. 이 차세대 접근 방식은 다차원 시장 패턴을 분석하여 우수한 진입 타이
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (100)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (10)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.04 (23)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (13)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 를 위해 특별히 설계된 전문가 고문(Expert Advisor)입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 시간대(M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1)에서 트리거되는 9가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드(grid), 마틴게일(martingale) 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 개설된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 와 이익 실현(Take Profit) 을 사용합니다. 실시간 신호   |   공지 채널  | 세트 파일 다운로드 v2.5 9가지 전략 개요 EA는 여러 시간대에서 동시에 XAUUSD 차트를 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 정의된 하락 패턴 이후 잠재적인 강세(bullis
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (28)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 out of 20 spots remaining — almost sold out. The price will increase soon to $999 . Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview X Fusion AI is an a
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (7)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 499에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (5)
Experts
먼저 이것을 읽어주세요 (매우 중요) 단기적인 계좌 거래나 빠른 수익을 위한 용도로 설계되지 않았습니다. 마팅게일 없음 / 그리드 없음 / AI 없음 장기적인 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 실시간 결과:   실시간 신호   |   주요 포트폴리오   |   FTMO 결과 출시 기념 특가! 이 가격은 한정 수량에 한해 적용됩니다. 재고 소진 시 가격이 인상됩니다. 골드 아틀라스란 무엇인가요? 골드 아틀라스는 금(XAUUSD) 거래를 위한 전문 자동 매매 시스템입니다. 이 시스템은 여러 진입 경로를 활용하는 돌파 매매 전략을 통해 단기적인 가격 변동과 장기적인 추세 돌파를 모두 포착합니다. 이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이고 견고성을 향상시키기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다. 골드 아틀라스는 각각 고유한 손절매 및 트레일링 스톱 로직을 갖춘 5개의 서로 다른 돌파 레벨을 사용하여 강력한 내부 분산 효과를 제공합니다. 이 전
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (3)
Experts
보텍스 터보 — “폭풍을 거래하고, 보텍스를 제어하세요” Vortex Turbo는 지능형 트레이딩의 다음 진화 단계를 제시하는 독보적인 플랫폼으로, 최첨단 AI 아키텍처, 적응형 시장 로직, 그리고 정밀한 리스크 관리 기능을 결합했습니다. 검증된 알고리즘 원칙을 기반으로 구축된 Vortex Turbo는 새로운 차원의 예측 인텔리전스를 통해 다양한 전략을 하나의 고속 생태계로 통합합니다. 금(XAUUSD(GOLD)) 스캘핑 전문가로 설계된 Vortex Turbo는 제어된 마틴게일 및 평균화 그리드 전략을 사용하며, 각   포지션은 내장된 손절매 기능으로 완벽하게 보호되어   강력함, 정확성, 그리고 안전성 사이의 완벽한 균형을 보장합니다. 정말 중요합니다! 전문가 서비스를 구매하신 후 개인 메시지를 보내주세요. 필요한 모든 권장 사항이 담긴 안내를 보내드리겠습니다. $555 가격은 1월 19일 월요일까지 유효합니다. 이후 가격은 $675로 인상됩니다. (최종 가격 $1999) Vo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.33 (18)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속도와 신호 품질 간의 최적 균형) 레버리지 : 최소 1
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Experts
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD. Attach to a single chart with any timeframe - Neptune manages its own internal timeframes. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want a real edge and not gimmicks. Special launch pricing ends soon!  Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Trade. N
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experts
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Experts
VolumeHedger EA [ 라이브 시그널 ]  ,  [ 내 채널 ]   ,  [ 세트 파일 ]  ,   [ 블로그 ]   , [ AI 사용 ]  ,  [ PDF Guide ] 권장 계좌: 고레버리지 스탠다드, ECN, Raw; 센트 계좌; 프랍펌(FTMO 등) 이 EA의 개발자는 다른 로봇들의 품질을 통해 이미 그의 전문성을 입증했습니다. Volume Hedger EA와 함께 커스텀 인디케이터를 사용하여 진입 전략을 정의할 수 있기 때문에, 더 이상 추가 EA를 구매할 필요가 없습니다! 이 EA는 마틴게일 전략에 헤징과 스마트 리스크 관리를 결합한 고급 트레이딩 알고리즘으로, 변동성이 큰 시장에 최적화되어 있습니다. 추세 방향을 예측하려 하지 않고, 거래량을 분석하여 지능적인 전략으로 진입합니다. 적절한 세트 파일을 사용하면 Forex, Gold, 주식, Crypto와 같은 상품에서 효과적인 성과를 낼 수 있습니다. 급격한 변동이나 안정적인 추세가 있는 종목에서 더욱 뛰어난
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.64 (22)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.78 (54)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (4)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****9 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  프로모션 출시: 현재 가격으로 구매 가능한 사본 수가 매우 제한적입니다! 최종 가격: 990달러 349달러부터: 1개 무료 선택! (최대 2개 거래 계좌 번호) 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE RESULTS 독립 검토 "ORB 마스터"에 오신 것을 환영합니다   :   오프닝 레인지 브레이크아웃에서 당신의 우위를 확보 하세요 ORB Master EA로 ORB(Opening Range Breakout) 전략의 힘을 활용하세요. 현대 트레이더를 위해 설계된 세련되고 고성능의 전문가 자문 도구입니다. ORB는 초기 시장 모멘텀을 포착하는 능력으로 인해 인기가 급증했으며, 이 EA는 그 입증된 접근 방식에 대한 저의 개인적인 견해를 나타냅니다. ORB Master가 결과를 제공하는 방식   : ORB Master는 미국 및 유럽 주식 시장이 개장하자마자 즉시 작동하여
제작자의 제품 더 보기
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
이 가격으로 남은 재고는 1/5 개뿐입니다 ---> 다음 가격 250$ // MT5 버전 Gold King AI는 강화 학습을 활용해 강력한 거래 알고리즘을 구축, 훈련, 평가, 배포하기 위해 특별히 설계된 오픈소스 Python 프레임워크인 TensorTrade를 사용하여 개발되었습니다. 이 알고리즘은 뉴욕 거래 세션 동안 작동합니다. 시장 분석을 통해 관심 영역을 식별한 후, 가격이 해당 수준에 도달하면 실행되는 대기 주문을 배치합니다. 이것은 이익을 확보하기 위해 추적 이익을 빠르게 활성화합니다. 또한 손실 거래 후 활성화되는 '스마트 리커버리'라는 두 번째 전략을 갖추고 있습니다. 이 전략은 손실을 일부 보상하기 위해 약간 더 큰 주문을 실행합니다. 참고로 신경망은 AI를 최신 상태로 유지하기 위해 4~5개월마다 최신 역사적 데이터를 사용하여 훈련됩니다. 이 로봇은 마틴게일이나 헤징과 같은 유해한 리스크 관리 방법을 사용하지 않습니다. 대신 모든 거래는 트레일링 이익 실현과
Critical Zones MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.93 (15)
지표
크리티컬 존은 보다 정확한 시장 진입을 원하는 수동 트레이더를 위해 특별히 개발되었습니다. 이 인디케이터는 고급 알고리즘을 사용해 차트에서 가장 관련성이 높은 지지선과 저항선, 돌파 및 재테스트를 계산하여 관심 영역을 감지합니다. 이 지표는 잠재적으로 수익성 있는 매수/매도 기회가 감지되면 경고 및 알림을 보내도록 구성할 수 있어 트레이더가 화면/   MT4  버전 앞에 있지 않아도 거래 기회를 놓치지 않고 파악할 수 있습니다. 특징 다시 칠하지 않음  이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값이 변경되지 않습니다 거래 쌍 모든 외환 쌍 계절성 모든 계절성 매개변수 ===== 지지 및 저항 구성 ===== 계산을 위해 볼 막대 // 지지 및 저항 수준을 계산하기 위해 현재 막대에서 거꾸로 된 막대 범위 ===== 조건 ===== 브레이크아웃 // 브레이크아웃 감지를 켜거나 끕니다. 재테스트 // 재테스트 감지를 활성화 또는 비활성화합니다. ===== 지지 및 저항
FREE
Gold King AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (4)
Experts
이 가격으로 남은 재고는   1/5 개뿐입니다 ---> 다음 가격 250$ //   MT4 버전 Gold King AI는 강화 학습을 활용해 강력한 거래 알고리즘을 구축, 훈련, 평가, 배포하기 위해 특별히 설계된 오픈소스 Python 프레임워크인 TensorTrade를 사용하여 개발되었습니다. 이 알고리즘은 뉴욕 거래 세션 동안 작동합니다. 시장 분석을 통해 관심 영역을 식별한 후, 가격이 해당 수준에 도달하면 실행되는 대기 주문을 배치합니다. 이것은 이익을 확보하기 위해 추적 이익을 빠르게 활성화합니다. 또한 손실 거래 후 활성화되는 '스마트 리커버리'라는 두 번째 전략을 갖추고 있습니다. 이 전략은 손실을 일부 보상하기 위해 약간 더 큰 주문을 실행합니다. 참고로 신경망은 AI를 최신 상태로 유지하기 위해 4~5개월마다 최신 역사적 데이터를 사용하여 훈련됩니다. 이 로봇은 마틴게일이나 헤징과 같은 유해한 리스크 관리 방법을 사용하지 않습니다. 대신 모든 거래는 트레일링 이익
Golden Hunter MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.79 (28)
지표
MT4 버전 Golden Hunter 는 수동으로 시장을 거래하는 트레이더를 위해 개발되었습니다. 3가지 지표로 구성된 매우 강력한 도구입니다. 강력한 진입 전략: 통화 쌍의 변동성을 측정하고 시장 추세를 식별하는 지표로 구성됩니다. LSMA: 가격 데이터를 평활화하고 단기 추세 파악에 유용합니다. Heikin Ashi: 지표가 차트에 연결되면 일본 캔들은 Heikin Ashi 캔들로 변경됩니다. 이러한 유형의 양초는 가격 정보를 부드럽게 하여 강력한 추세를 파악할 수 있도록 합니다. 형질 다시 칠하지 마십시오 이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값을 변경하지 않습니다 스프레드가 매우 낮고 변동성이 큰 거래 쌍(EURUSD, GBPUSD, BTCUSD…). 범위(범위) 쌍을 사용하는 것은 권장되지 않습니다 기간 M5 거래 시간 시장에서 더 많은 움직임이 있고 스프레드가 낮은 시간대에 거래하는 것이 좋습니다 Buffers  Buy Buffer: 10 / Sell B
FREE
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
지표
탑 바텀 트래커는 시장 추세를 분석하고 추세의 고점과 저점을 감지할 수 있는 정교한 알고리즘을 기반으로 하는 지표입니다 / MT5 버전 . 가격은 500$에 도달할 때까지 점진적으로 상승합니다. 다음 가격 --> $99 특징 다시 칠하지 않음 이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값을 변경하지 않습니다 거래 쌍 모든 외환 쌍 기간 모든 기간 파라미터 ==== 인디케이터 구성 ==== 구성 매개 변수 // 40 (값이 높을수록 신호가 적지만 더 정확한 신호가 제공됩니다) 상위 레벨 값 // 80 (상단 수평선의 값) 하단 레벨 값 // 20 (하단 수평선 값) 인디케이터 계산 막대 수 // 3000 (인디케이터를 계산할 막대 수). 값 0은 모든 막대에 대해 인디케이터를 계산합니다) ==== 알람 구성 ==== 팝업 알림 // 참(터미널에서 알람) 이메일 알림 // 참(이메일로 알람 전송) 알람 시간 간격 // 10 (분 단위의 알람 간격) 경고
Pips Chaser MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (5)
지표
Pips Chaser  표시기는 수동 거래를 보완하기 위해 개발되었습니다. 이 지표는 숏 스캘핑과 롱 스윙 거래 모두에 사용할 수 있습니다 //  MT4 버전 특징 다시 칠하기 표시기 없음 이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값을 변경하지 않습니다 거래 쌍 모든 통화 쌍 시간대 H1이 바람직하지만 모든 기간에 적용할 수 있습니다. 거래 시간 24시간 Buffers  Buy Buffer: 0 / Sell Buffer: 1 요구 사항 일부 포지션 스캘핑을 위해 스프레드가 좁은 ECN 브로커를 사용해야 합니다. 중간 임팩트와 높은 임팩트 뉴스 발표 시간에 거래하지 마십시오. 설치하는 방법 선호하는 거래 쌍에 지표를 부착하십시오(H1 권장). 구성 표시기 설정 : 여기에서 지표의 매개변수를 수정하여 가장 적합한 전략을 채택할 수 있습니다. 추가 세팅 : 여기에서 표시기의 여러 부분의 색상을 변경할 수 있습니다. 경고 구성을 변경할 수도 있습니다. 사용 방법
FREE
Golden Hunter MT4
Rodrigo Arana Garcia
4.62 (13)
지표
MT5 버전 Golden Hunter 는 수동으로 시장을 거래하는 트레이더를 위해 개발되었습니다. 3가지 지표로 구성된 매우 강력한 도구입니다. 강력한 진입 전략: 통화 쌍의 변동성을 측정하고 시장 추세를 식별하는 지표로 구성됩니다. LSMA: 가격 데이터를 평활화하고 단기 추세 파악에 유용합니다. Heikin Ashi: 지표가 차트에 연결되면 일본 캔들은 Heikin Ashi 캔들로 변경됩니다. 이러한 유형의 양초는 가격 정보를 부드럽게 하여 강력한 추세를 파악할 수 있도록 합니다. 형질 다시 칠하지 마십시오 이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값을 변경하지 않습니다 스프레드가 매우 낮고 변동성이 큰 거래 쌍(EURUSD, GBPUSD, BTCUSD…). 범위(범위) 쌍을 사용하는 것은 권장되지 않습니다 기간 M5 거래 시간 시장에서 더 많은 움직임이 있고 스프레드가 낮은 시간대에 거래하는 것이 좋습니다 Buffers  Buy Buffer: 9 / Sell Buff
FREE
Critical Zones MT4
Rodrigo Arana Garcia
4 (8)
지표
크리티컬 존은 보다 정확한 시장 진입을 원하는 수동 트레이더를 위해 특별히 개발되었습니다. 이 인디케이터는 고급 알고리즘을 사용해 차트에서 가장 관련성이 높은 지지선과 저항선, 돌파 및 재테스트를 계산하여 관심 영역을 감지합니다. 이 지표는 잠재적으로 수익성 있는 매수/매도 기회가 감지되면 경고 및 알림을 보내도록 구성할 수 있어 트레이더가 화면/ MT5 버전 앞에 있지 않아도 거래 기회를 놓치지 않고 파악할 수 있습니다. 특징 다시 칠하지 않음  이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값이 변경되지 않습니다 거래 쌍 모든 외환 쌍 계절성 모든 계절성 매개변수 ===== 지지 및 저항 구성 ===== 계산을 위해 볼 막대 // 지지 및 저항 수준을 계산하기 위해 현재 막대에서 거꾸로 된 막대 범위 ===== 조건 ===== 브레이크아웃 // 브레이크아웃 감지를 켜거나 끕니다. 재테스트 // 재테스트 감지를 활성화 또는 비활성화합니다. ===== 지지 및 저항 스타일
FREE
Auto Fibo MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.53 (19)
지표
Auto Fibo 는 수동 거래를 향상시키기 위해 개발된 지표입니다. 자동으로 황금 비율을 그려 시간을 절약하고 거래를 촉진합니다. 지표를 그래프에 부착하면 정확한 황금 비율이 자동으로 그려지므로 임계점을 찾아야 하는 수고를 덜 수 있습니다. 인터페이스는 컴퓨터에 따라 밴드의 대략적인 고점과 저점으로 조정됩니다. 이 표시기는 대부분의 시작 및 끝 지점 선택 오류를 수정합니다. 각 밴드에 대해 정확한 가격이 표시됩니다. 警告 私はMQL5.com으로 私のEAを販売するだけ입니다.もし誰かが私のEAを売ってくれと連絡してきたら、それはああにの金が また、もしあなたが私のEAを 外部のウェブサイトから購入した場合、それ는 偽의 바 죤으로 あ り, original의 ゝ と 同じ よ に は 動作 ないこ
FREE
Pips Hunter PRO MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
지표
핍스 헌터 프로는 수년에 걸쳐 개발되었으며 이전 버전보다 개선된 버전입니다. 이 강력한 지표는 시장과 가격 이력을 분석하여 매수 및 매도 항목을 생성합니다. 이러한 항목의 계산을 위해 함께 작동하는 다양한 지표와 덜 유리한 항목을 필터링하고 제거하는 복잡한 통계 로그를 사용합니다 /   MT4 버전 . 특징 다시 칠하지 않음 이 인디케이터는 새 데이터가 도착해도 값이 변경되지 않습니다 지연 없음  이 표시기는 지연되지 않습니다 거래 쌍 모든 외환 쌍  (가급적 EURGBP) 타임프레임  모든 차트주기 매개변수 ===== 표시 ===== 화살표 거리 // 신호(화살표)와 캔들스틱 사이의 거리 ===== 알림 ===== 팝업 알림 // MT4 터미널용 알림 푸시 알림 알림 // 휴대폰용 알림 이메일 알림 // 이메일 알림 ===== 차트 설정 ===== 차트에서 캔들 스틱의 색상을 변경하는 옵션 경고 저는 MQL5.com에서만 제품을 판매합니다. 누군가
FREE
Auto Fibo MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (7)
지표
Auto Fibo 는 수동 거래를 향상시키기 위해 개발된 지표입니다. 자동으로 황금 비율을 그려 시간을 절약하고 거래를 촉진합니다. 지표를 그래프에 부착하면 정확한 황금 비율이 자동으로 그려지므로 임계점을 찾아야 하는 수고를 덜 수 있습니다. 인터페이스는 컴퓨터에 따라 밴드의 대략적인 고점과 저점으로 조정됩니다. 이 표시기는 대부분의 시작 및 끝 지점 선택 오류를 수정합니다. 각 밴드에 대해 정확한 가격이 표시됩니다. 警告 私はMQL5.com으로 私のEAを販売するだけ입니다.もし誰かが私のEAを売ってくれと連絡してきたら、それはああにの金が また、もしあなたが私のEAを 外部のウェブサイトから購入した場合、それ는 偽의 바 죤으로 あ り, original의 ゝ と 同じ よ に は 動作 ないこ
FREE
Pips Chaser MT4
Rodrigo Arana Garcia
4 (7)
지표
Pips Chaser  표시기는 수동 거래를 보완하기 위해 개발되었습니다. 이 지표는 숏 스캘핑과 롱 스윙 거래 모두에 사용할 수 있습니다 //  MT5 버전 특징 다시 칠하기 표시기 없음 이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값을 변경하지 않습니다 거래 쌍 모든 통화 쌍 시간대 H1이 바람직하지만 모든 기간에 적용할 수 있습니다. 거래 시간 24시간 Buffers  Buy Buffer: 0 / Sell Buffer: 1 요구 사항 일부 포지션 스캘핑을 위해 스프레드가 좁은 ECN 브로커를 사용해야 합니다. 중간 임팩트와 높은 임팩트 뉴스 발표 시간에 거래하지 마십시오. 설치하는 방법 선호하는 거래 쌍에 지표를 부착하십시오(H1 권장). 구성 표시기 설정 : 여기에서 지표의 매개변수를 수정하여 가장 적합한 전략을 채택할 수 있습니다. 추가 세팅 : 여기에서 표시기의 여러 부분의 색상을 변경할 수 있습니다. 경고 구성을 변경할 수도 있습니다. 사용 방법
FREE
Triangle Engine MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
Experts
트라이앵글 엔진은 사람들의 자산을 단순하고 접근하기 쉬운 방식으로 성장시키기 위해 개발되었습니다. 백테스팅에서는 잘 작동하는 것처럼 보이지만 실제 계좌에서는 동일한 성과를 내지 못하는 알고리즘에 지쳤다면, 트라이앵글 엔진이 바로 당신이 찾던 해결책입니다. 트라이앵글 엔진은 AUDCAD의 내재된 취약점을 식별하고 활용하기 위해 세심하게 설계된 고급 알고리즘입니다. 고급 지표 세트와 다양한 전략을 활용해 이 시스템은 시장 동향의 심층적이고 실시간 분석을 수행하며, 변동성, 신흥 트렌드, 역사적 패턴 등 핵심 요소를 평가합니다. 트라이앵글 엔진이 시장에서 다른 알고리즘과 차별화되는 진정한 특징은 뛰어난 적응성입니다. 특정 유형의 금융 환경에 국한되지 않고, 강세장, 약세장, 심지어 극도로 불확실한 시장 조건에서도 효과적으로 작동하도록 전략을 동적으로 조정합니다. 이 유연성은 장기적인 손실 기간과 관련된 위험을 크게 완화합니다 // 추가적인 상세 내용은 매뉴얼 가이드를 참고해 주시기 바랍니
Quantum Pips AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
Experts
차세대 전문 어드바이저인 퀀텀 핍스 AI에 오신 것을 환영합니다! 이 가격에는 2/5 개만 판매됩니다. 그 이후에는 로봇의 성능이 실제 계정에 적합한지 확인하기 위해 자동으로 가격이 올라갑니다. 구매 후 저에게 연락하여   무료 인디케이터 (65$ 이상 가치)를 받으세요. 퀀텀 핍스 AI는 외환 시장에서 수익을 내도록 세심하게 설계된 최첨단 전문가 어드바이저입니다. 이 지능형 시스템은 여러 차트주기에 대한 세심한 분석과 머신러닝의 힘을 결합한 다양한 지표를 사용하여 어떤 상황에서도 시장에 적응할 수 있는 능력을 제공합니다. 퀀텀 핍스 AI를 차별화하는 것은 탁월한 적응력으로, 어떤 시장 상황에서도 짧은 추세를 더 정확하게 활용하여 수익을 낼 수 있다는 점입니다. 또한 가장 지능적인 방법으로 원하는 방향으로 진행되지 않는 거래를 청산하는 지능형 시장 종료 알고리즘이 내장되어 있습니다 /   버전 MT 4 . 자세한 내용은   매뉴얼 가이드를   참조하시기 바랍니다. 이 로봇은 마틴 게
Pips Hunter PRO MT4
Rodrigo Arana Garcia
지표
핍스 헌터 프로는 수년에 걸쳐 개발되었으며 이전 버전보다 개선된 버전입니다. 이 강력한 지표는 시장과 가격 이력을 분석하여 매수 및 매도 항목을 생성합니다. 이러한 항목의 계산을 위해 함께 작동하는 다양한 지표와 덜 유리한 항목을 필터링하고 제거하는 복잡한 통계 로그를 사용합니다 / MT5 버전 . 특징 다시 칠하지 않음 이 인디케이터는 새 데이터가 도착해도 값이 변경되지 않습니다 지연 없음  이 표시기는 지연되지 않습니다 거래 쌍 모든 외환 쌍  (가급적 EURGBP) 타임프레임  모든 차트주기 매개변수 ===== 표시 ===== 화살표 거리 // 신호(화살표)와 캔들스틱 사이의 거리 ===== 알림 ===== 팝업 알림 // MT4 터미널용 알림 푸시 알림 알림 // 휴대폰용 알림 이메일 알림 // 이메일 알림 ===== 차트 설정 ===== 차트에서 캔들 스틱의 색상을 변경하는 옵션 경고 저는 MQL5.com에서만 제품을 판매합니다. 누군가 내
FREE
Forex Vigor MT4
Rodrigo Arana Garcia
지표
30$에서 5/10 복사 ---> 다음 50$ // MT5 버전 외환 활력은 8가지 주요 통화(EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY)의 모멘텀 강도를 평가하는 기술 지표입니다. 이 지표는 28개 통화쌍 간의 상관관계 부족을 측정하는 수학적 계산에 의존합니다. 값을 계산하기 위해 선형 가중 평균법(LWMA)과 모델에서 유의성이 없는 값을 제거하는 통계 시스템을 사용하여 종가 간의 백분율 차이를 분석합니다. 이 방법은 최근 가격 변동에 더 큰 의미를 부여하는 가중 평균을 제공합니다. 이 백분율 차이를 고려하면 이 지표는 통화 모멘텀의 강도와 방향을 측정할 수 있습니다. 주요 통화의 모멘텀 강도를 평가하고 시장 역학에 대한 귀중한 통찰력을 제공하는 이 지표는 트레이더가 잠재적 거래 기회를 파악하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리고 리스크를 효과적으로 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 특징 다시 칠하지 않음 이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값을 변
Quantum Pips AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (5)
Experts
차세대 전문 어드바이저인 퀀텀 핍스 AI에 오신 것을 환영합니다! 이 가격에는 2/5 개만 판매됩니다. 그 이후에는 로봇의 성능이 실제 계정에 적합한지 확인하기 위해 자동으로 가격이 올라갑니다. 구매 후 저에게 연락하여   무료 인디케이터 (65$ 이상 가치)를 받으세요. 퀀텀 핍스 AI는 외환 시장에서 수익을 내도록 세심하게 설계된 최첨단 전문가 어드바이저입니다. 이 지능형 시스템은 여러 차트주기에 대한 세심한 분석과 머신러닝의 힘을 결합한 다양한 지표를 사용하여 어떤 상황에서도 시장에 적응할 수 있는 능력을 제공합니다. 퀀텀 핍스 AI를 차별화하는 것은 탁월한 적응력으로, 어떤 시장 상황에서도 짧은 추세를 더 정확하게 활용하여 수익을 낼 수 있다는 점입니다. 또한 가장 지능적인 방법으로 원하는 방향으로 진행되지 않는 거래를 청산하는 지능형 시장 종료 알고리즘이 내장되어 있습니다 /   버전 MT5 . 자세한 내용은   매뉴얼 가이드를   참조하시기 바랍니다. 이 로봇은 마틴 게일
Neural Intelligence MT4
Rodrigo Arana Garcia
Experts
신경 지능은 간단하고 접근하기 쉬운 방법으로 사람들의 자본을 늘리기 위해 만들어졌습니다. 백테스팅에서는 잘 작동하는 것 같지만 실계좌에서는 제대로 작동하지 않는 알고리즘에 지쳤다면 신경 지능이 바로 여러분이 찾고 있는 솔루션입니다.  유로 파운드의 비효율성을 찾아 이를 활용하도록 설계된 완전 자동화된 알고리즘입니다. 머신러닝 클러스터 분석과 유전적 스캘핑 알고리즘을 기반으로 합니다. 거래하면서 매개변수를 수정할 수 있는 AI를 사용하여 시장 변화에 자동으로 적응 // 자세한 내용은 매뉴얼 가이드를 참조하시기 바랍니다.  출시 제안!!! 이 가격으로 10 부만 판매되며 최종 가격은 1000$ // MT5 버전입니다. 특징 견고한 백 테스트 및 라이브 성능 (수동 가이드에서 백 테스트를 다운로드 할 수 있음) GMT 시간을 조정할 필요가 없습니다 (EA가 대신 해드립니다). FTMO와 같은 프로페셔널에 적합 CENT 계좌에 적합 사용 가능한 고품질 대안보다 훨씬 저렴 매우 쉬운 사
XPulse MT4
Rodrigo Arana Garcia
Experts
XPulse는 간단하고 접근하기 쉬운 방법으로 사람들의 자본을 늘리기 위해 만들어졌습니다. 백테스팅에서는 잘 작동하는 것 같지만 실계좌에서는 제대로 작동하지 않는 알고리즘에 지쳤다면 XPulse가 바로 여러분이 찾고 있는 솔루션입니다. 호주-캐드 쌍의 비효율성을 이용하도록 특별히 설계된 알고리즘입니다. 강력한 백테스트와 두 개의 실시간 신호가 알고리즘의 성능을 뒷받침합니다. // 자세한 내용은 매뉴얼 가이드를 참조하세요.  출시 제안!!! 이 가격으로 2/5 부만 남았습니다 ---> 다음 가격 250$   // MT5 버전입니다 . 실시간 신호  -  실시간 신호 2 특징 견고한 백테스트 및 라이브 성능 (매뉴얼 가이드에서 백테스트 다운로드 가능) GMT 시간을 조정할 필요가 없습니다 (EA가 대신 해드립니다). FTMO와 같은 프로페셔널에 적합 CENT 계좌에 적합 소자본 계좌에 적합 (100$부터) 사용 가능한 고품질 대안보다 훨씬 저렴 매우 사용하기 쉬움 : 설정 파일
Forex Vigor MT5
Rodrigo Arana Garcia
지표
30$에서 5/10 복사 ---> 다음 50$ //   MT4 버전 외환 활력은 8가지 주요 통화(EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY)의 모멘텀 강도를 평가하는 기술 지표입니다. 이 지표는 28개 통화쌍 간의 상관관계 부족을 측정하는 수학적 계산에 의존합니다. 값을 계산하기 위해 선형 가중 평균법(LWMA)과 모델에서 유의성이 없는 값을 제거하는 통계 시스템을 사용하여 종가 간의 백분율 차이를 분석합니다. 이 방법은 최근 가격 변동에 더 큰 의미를 부여하는 가중 평균을 제공합니다. 이 백분율 차이를 고려하면 이 지표는 통화 모멘텀의 강도와 방향을 측정할 수 있습니다. 주요 통화의 모멘텀 강도를 평가하고 시장 역학에 대한 귀중한 통찰력을 제공하는 이 지표는 트레이더가 잠재적 거래 기회를 파악하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리고 리스크를 효과적으로 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 특징 다시 칠하지 않음 이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값을
Top Bottom Tracker MT5
Rodrigo Arana Garcia
지표
탑 바텀 트래커는 시장 추세를 분석하고 추세의 고점과 저점을 감지할 수 있는 정교한 알고리즘을 기반으로 하는 지표입니다 /   MT4 버전 . 가격은 500$에 도달할 때까지 점진적으로 상승합니다. 다음 가격 -->   $99 특징 다시 칠하지 않음 이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값을 변경하지 않습니다 거래 쌍 모든 외환 쌍 기간 모든 기간 파라미터 ==== 인디케이터 구성 ==== 구성 매개 변수 // 40 (값이 높을수록 신호가 적지만 더 정확한 신호가 제공됩니다) 상위 레벨 값 // 80 (상단 수평선의 값) 하단 레벨 값 // 20 (하단 수평선 값) 인디케이터 계산 막대 수 // 3000 (인디케이터를 계산할 막대 수). 값 0은 모든 막대에 대해 인디케이터를 계산합니다) ==== 알람 구성 ==== 팝업 알림 // 참(터미널에서 알람) 이메일 알림 // 참(이메일로 알람 전송) 알람 시간 간격 // 10 (분 단위의 알람 간격)
Neural Intelligence MT5
Rodrigo Arana Garcia
Experts
신경 지능은 간단하고 접근하기 쉬운 방법으로 사람들의 자본을 늘리기 위해 만들어졌습니다. 백테스팅에서는 잘 작동하는 것 같지만 실계좌에서는 제대로 작동하지 않는 알고리즘에 지쳤다면 신경 지능이 바로 여러분이 찾고 있는 솔루션입니다.  유로 파운드의 비효율성을 찾아 이를 활용하도록 설계된 완전 자동화된 알고리즘입니다. 머신러닝 클러스터 분석과 유전적 스캘핑 알고리즘을 기반으로 합니다. 거래하면서 매개변수를 수정할 수 있는 AI를 사용하여 시장 변화에 자동으로 적응 // 자세한 내용은   매뉴얼 가이드를   참조하시기 바랍니다.  출시 제안!!!   이 가격으로   10 부만 판매되며 최종 가격은   1000$   //   MT4 버전입니다. 특징 견고한 백 테스트 및 라이브 성능 (수동 가이드에서 백 테스트를 다운로드 할 수 있음) GMT 시간을 조정할 필요가 없습니다 (EA가 대신 해드립니다). FTMO와 같은 프로페셔널에 적합 CENT 계좌에 적합 사용 가능한 고품질 대안보다
XPulse MT5
Rodrigo Arana Garcia
Experts
XPulse는 간단하고 접근하기 쉬운 방법으로 사람들의 자본을 늘리기 위해 만들어졌습니다. 백테스팅에서는 잘 작동하는 것 같지만 실계좌에서는 제대로 작동하지 않는 알고리즘에 지쳤다면 XPulse가 바로 여러분이 찾고 있는 솔루션입니다. 호주-캐드 쌍의 비효율성을 이용하도록 특별히 설계된 알고리즘입니다. 강력한 백테스트와 두 개의 실시간 신호가 알고리즘의 성능을 뒷받침합니다. // 자세한 내용은   매뉴얼 가이드를   참조하세요.  출시 제안!!! 이 가격으로   2/5 부만 남았습니다 ---> 다음 가격 250$   //   MT4 버전입니다 . 실시간 신호  -  실시간 신호 2 특징 견고한 백테스트 및 라이브 성능 (매뉴얼 가이드에서 백테스트 다운로드 가능) GMT 시간을 조정할 필요가 없습니다 (EA가 대신 해드립니다). FTMO와 같은 프로페셔널에 적합 CENT 계좌에 적합 소자본 계좌에 적합 (100$부터) 사용 가능한 고품질 대안보다 훨씬 저렴 매우 사용하기 쉬움
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변