Triangle Engine MT5

트라이앵글 엔진은 사람들의 자산을 단순하고 접근하기 쉬운 방식으로 성장시키기 위해 개발되었습니다. 백테스팅에서는 잘 작동하는 것처럼 보이지만 실제 계좌에서는 동일한 성과를 내지 못하는 알고리즘에 지쳤다면, 트라이앵글 엔진이 바로 당신이 찾던 해결책입니다. 트라이앵글 엔진은 AUDCAD의 내재된 취약점을 식별하고 활용하기 위해 세심하게 설계된 고급 알고리즘입니다. 고급 지표 세트와 다양한 전략을 활용해 이 시스템은 시장 동향의 심층적이고 실시간 분석을 수행하며, 변동성, 신흥 트렌드, 역사적 패턴 등 핵심 요소를 평가합니다.

트라이앵글 엔진이 시장에서 다른 알고리즘과 차별화되는 진정한 특징은 뛰어난 적응성입니다. 특정 유형의 금융 환경에 국한되지 않고, 강세장, 약세장, 심지어 극도로 불확실한 시장 조건에서도 효과적으로 작동하도록 전략을 동적으로 조정합니다. 이 유연성은 장기적인 손실 기간과 관련된 위험을 크게 완화합니다 // 추가적인 상세 내용은 매뉴얼 가이드를 참고해 주시기 바랍니다.

기능



탄탄한 백테스트 및 라이브 성능 (백테스트는 매뉴얼 가이드에서 다운로드 가능합니다)

GMT 시간을 조정할 필요 없음 (EA가 자동으로 처리합니다)

마틴게일, 평균화 등 위험한 전략을 사용하지 않습니다

FTMO와 같은 프로프펌에 적합합니다

CENT 계정에 적합합니다

소규모 자본 계정 (150$부터)에 적합합니다

고품질 대안보다 훨씬 저렴합니다

사용이 매우 간편: 설정 파일 필요 없음





요구 사항



최소 자본 요건은 150$입니다

거래 쌍: AUDCAD

AUDCAD 시간대: 모든 시간대

모든 시간대 기본 설정을 사용하세요

EA는 네트워크 중단이나 다운타임을 방지하기 위해 VPS에서 지속적으로 실행되어야 합니다 (필요시 연락주세요)

백테스트는 M15 시간대에서 수행해야 합니다





사용 방법



EA를 AUDCAD 차트 하나에만 연결하세요(시간대는 상관없습니다).





경고



저는 제품을 MQL5.com에서만 판매합니다. 제 제품을 판매한다고 연락하는 사람은 사기꾼으로, 단지 돈을 노리는 것입니다.

또한 외부 웹사이트에서 제 제품을 구매하면 가짜 버전이며 원본과 동일하게 작동하지 않을 것입니다.



