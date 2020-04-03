BreakTheCage EA
- Experts
- Gerold Roy Baisie
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Requisiti minimi
Tipo di conto: ECN / RAW / Spread basso
Broker consigliati: IC Markets, IC Trading o broker ECN simili
Deposito minimo: $500 (leva 1:500)
Deposito consigliato: $1000 (leva 1:500)
Leva minima: 1:100 (1:500 consigliata)
VPS: richiesto per operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Funzionalità principali
Strategia di Range Breakout automatizzata con orari di range regolabili
Dimensionamento dinamico delle posizioni: fisso, fisso per saldo, rischio percentuale o fisso
Gestione avanzata degli stop: pareggio, trailing stop e stop loss/take profit dinamici
Sistema di filtraggio del range per evitare falsi breakout
Limiti di trading e controlli basati sul tempo (numero massimo di trade, orari di chiusura, eliminazione degli ordini in sospeso)
Dashboard grafica integrata e modalità debug
Completamente ottimizzato per XAU/USD e le principali coppie (intervallo di tempo consigliato 1 minuto)
Parametri chiave
Rischio e volume: Lotti fissi, Lotti fissi per denaro, Percentuale di rischio, Rischio denaro
Stop e target: StopLossPips, TakeProfitPips, StopCalcMode, TargetCalcMode
Gestione: BEStopTriggerValue, TSLTriggerValue, TSLValue, TSLStepValue
Limiti: MaxTotalTrades, MaxShortTrades, MinRangePoints, MaxRangePoints
Tempistica: DeleteOrdersHour, ClosePositionsHour
Altro: MagicNumber, ChartComment, DebugMode
Impostazioni consigliate (esempio EUR/USD)
Tempo di intervallo: 02:00 – 05:00 (pre-sessione di Londra)
Rischio: 1% per operazione (VOLUME_PERCENT)
Modalità di stop: CALC_MODE_FACTOR = 0,5
MaxTotalTrades: 1
Timeframe: M1
Eseguito su VPS ininterrottamente
Problemi comuni
EA non funzionante: controllare il fuso orario del broker e le impostazioni di AutoTrading
Errori di lotto: assicurarsi che il broker supporti la dimensione del lotto e il margine
Chiusure impreviste: verificare il limite ClosePositionsHour o MaxTrades