BreakTheCage EA

Requisiti minimi
Tipo di conto: ECN / RAW / Spread basso

Broker consigliati: IC Markets, IC Trading o broker ECN simili

Deposito minimo: $500 (leva 1:500)

Deposito consigliato: $1000 (leva 1:500)

Leva minima: 1:100 (1:500 consigliata)

VPS: richiesto per operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Funzionalità principali
Strategia di Range Breakout automatizzata con orari di range regolabili

Dimensionamento dinamico delle posizioni: fisso, fisso per saldo, rischio percentuale o fisso

Gestione avanzata degli stop: pareggio, trailing stop e stop loss/take profit dinamici

Sistema di filtraggio del range per evitare falsi breakout

Limiti di trading e controlli basati sul tempo (numero massimo di trade, orari di chiusura, eliminazione degli ordini in sospeso)

Dashboard grafica integrata e modalità debug

Completamente ottimizzato per XAU/USD e le principali coppie (intervallo di tempo consigliato 1 minuto)

Parametri chiave
Rischio e volume: Lotti fissi, Lotti fissi per denaro, Percentuale di rischio, Rischio denaro

Stop e target: StopLossPips, TakeProfitPips, StopCalcMode, TargetCalcMode

Gestione: BEStopTriggerValue, TSLTriggerValue, TSLValue, TSLStepValue

Limiti: MaxTotalTrades, MaxShortTrades, MinRangePoints, MaxRangePoints

Tempistica: DeleteOrdersHour, ClosePositionsHour

Altro: MagicNumber, ChartComment, DebugMode

Impostazioni consigliate (esempio EUR/USD)
Tempo di intervallo: 02:00 – 05:00 (pre-sessione di Londra)

Rischio: 1% per operazione (VOLUME_PERCENT)

Modalità di stop: CALC_MODE_FACTOR = 0,5

MaxTotalTrades: 1

Timeframe: M1

Eseguito su VPS ininterrottamente

Problemi comuni
EA non funzionante: controllare il fuso orario del broker e le impostazioni di AutoTrading

Errori di lotto: assicurarsi che il broker supporti la dimensione del lotto e il margine

Chiusure impreviste: verificare il limite ClosePositionsHour o MaxTrades
