Triangle Engine MT5

Triangle Engine a été créé pour faire fructifier le capital des gens de manière simple et accessible. Si vous en avez assez des algorithmes qui semblent fonctionner à merveille lors des tests rétrospectifs, mais qui ne donnent pas les mêmes résultats sur les comptes réels, alors Triangle Engine est la solution que vous recherchez. Triangle Engine est un algorithme avancé méticuleusement conçu pour identifier et exploiter les vulnérabilités inhérentes à l'AUDCAD. À l'aide d'un ensemble sophistiqué de mesures et de différentes stratégies, ce système effectue une analyse approfondie et en temps réel de la dynamique du marché, en évaluant des facteurs critiques tels que la volatilité, les tendances émergentes et les modèles historiques.

Ce qui distingue vraiment Triangle Engine des autres algorithmes du marché, c'est sa remarquable adaptabilité. Plutôt que de se limiter à un seul type d'environnement financier, il ajuste dynamiquement ses stratégies pour être efficace dans des conditions de marché haussières, baissières ou même très incertaines. Cette flexibilité atténue considérablement les risques associés à des périodes prolongées de baisse // Pour plus de détails, veuillez vous référer au guide manuel.

Offre de lancement!!! Il ne reste plus que 2/10 exemplaires à ce prix ---> Prochain prix 250$ // Version MT4

Signal en direct: https://www.mql5.com/en/signals/2279071


Caractéristiques

  • Backtest solide et performances en direct (vous pouvez télécharger les backtests dans le guide manuel)
  • Pas besoin d'ajuster l'heure GMT (l'EA le fera pour vous)
  • Il n'utilise pas de stratégies risquées telles que la martingale, la moyenne, etc.
  • Convient aux sociétés de trading telles que FTMO
  • Convient aux comptes CENT
  • Convient aux comptes avec un petit capital (à partir de 150 $)
  • Beaucoup moins cher que les alternatives de haute qualité disponibles
  • Très facile à utiliser : aucun fichier de configuration nécessaire


Exigences

  • Le capital minimum requis est de seulement 150 $
  • Paires de trading: AUDCAD
  • Période: n'importe laquelle
  • Utilisez les paramètres par défaut
  • L'EA doit fonctionner en continu sur un VPS pour éviter les pannes de réseau ou les temps d'arrêt (contactez-moi si vous en avez besoin)
  • Le backtest doit être effectué sur la période M15


Comment l'utiliser

Attachez l'EA à un seul graphique AUDCAD (la période n'a pas d'importance).


Avertissements

Je ne vends mes produits que sur MQL5.com. Si quelqu'un vous contacte pour vous vendre mes produits, il s'agit d'un escroc qui ne cherche qu'à vous soutirer de l'argent.

De plus, si vous achetez mes produits sur un site web externe, je vous assure qu'il s'agira de versions contrefaites qui ne fonctionneront pas de la même manière que les originales.


