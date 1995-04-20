Malaysian Levels
- Indicatori
- Pierre Paul Amoussou
- Versione: 1.5
- Aggiornato: 4 gennaio 2025
- Attivazioni: 5
Malaysian Levels è un indicatore personalizzato progettato per visualizzare i livelli di supporto e resistenza su un grafico. Questi livelli si basano sulla teoria del supporto e della resistenza malese, che definisce i livelli non come aree, ma come specifici livelli di prezzo derivati dai picchi e dai valli del grafico a linee.
Caratteristiche:
- Tre tipi di livelli: A-Level, V-Level e Gap Level.
- Indicazione di freschezza per i livelli: i livelli freschi sono più significativi dei livelli non freschi.
- Colore e stile personalizzabili per i livelli freschi e non freschi.
- Opzione per visualizzare solo i livelli freschi o tutti i livelli.
- Periodo di ricerca e numero di livelli sopra e sotto il prezzo attuale regolabili.
- Supporta più frame temporali.
Utilizzo:
I trader possono utilizzare MSnR Lines per identificare potenziali livelli di supporto e resistenza per le decisioni di trading. I livelli freschi sono considerati più significativi e possono offrire migliori opportunità di trading.