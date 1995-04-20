Malaysian Levels

MSnR Lines Pierre Paul Amoussou Indicatori

MSnR Lines è un indicatore personalizzato progettato per visualizzare i livelli di supporto e resistenza su un grafico. Questi livelli si basano sulla teoria del supporto e della resistenza malese, che definisce i livelli non come aree, ma come specifici livelli di prezzo derivati dai picchi e dai valli del grafico a linee. Caratteristiche: Tre tipi di livelli: A-Level, V-Level e Gap Level. Indicazione di freschezza per i livelli: i livelli freschi sono più significativi dei livelli non freschi.