Malaysian Levels

Malaysian Levels è un indicatore personalizzato progettato per visualizzare i livelli di supporto e resistenza su un grafico. Questi livelli si basano sulla teoria del supporto e della resistenza malese, che definisce i livelli non come aree, ma come specifici livelli di prezzo derivati dai picchi e dai valli del grafico a linee.

Caratteristiche:

  • Tre tipi di livelli: A-Level, V-Level e Gap Level.
  • Indicazione di freschezza per i livelli: i livelli freschi sono più significativi dei livelli non freschi.
  • Colore e stile personalizzabili per i livelli freschi e non freschi.
  • Opzione per visualizzare solo i livelli freschi o tutti i livelli.
  • Periodo di ricerca e numero di livelli sopra e sotto il prezzo attuale regolabili.
  • Supporta più frame temporali.

Utilizzo:
I trader possono utilizzare MSnR Lines per identificare potenziali livelli di supporto e resistenza per le decisioni di trading. I livelli freschi sono considerati più significativi e possono offrire migliori opportunità di trading.



