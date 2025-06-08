News Stopper MT5 est une utilité pour MetaTrader 5 conçue pour protéger les trades en les fermant automatiquement lorsqu’un événement noticioso imminent est détecté. Cet outil gère à la fois les trades manuels et ceux pilotés par EA, offrant des options configurables pour traiter différents niveaux d’impact des nouvelles et protéger votre portefeuille pendant les conditions de marché volatiles causées par les communiqués de presse.

Aperçu des Fonctions :

Paramètres Généraux : Choisissez entre vérifier les conditions à chaque tick ou à des intervalles définis. Option d’utiliser des numéros magiques pour les trades gérés par EA, permettant une gestion précise des trades.

Paramètres des Nouvelles : Configurez l’EA pour arrêter le trading quelques minutes avant un événement noticioso et reprendre après. Gérez les événements noticiosos à fort, moyen et faible impact, avec une fréquence de balayage des nouvelles personnalisable.

Paramètres d’Actions : Fermez automatiquement le trade avec la plus grande perte ou tous les trades avant un événement noticioso. Options pour fermer les graphiques ouverts ou l’ensemble du terminal pour une protection accrue.

Paramètres d’Alertes : Activez les alertes, notifications et mises à jour par e-mail pour les événements noticiosos à venir, vous tenant informé des risques du marché.

Paramètres d’Affichage : Personnalisez la position et les couleurs du panneau d’affichage des nouvelles pour une interface conviviale, garantissant une gestion rapide et efficace des trades pendant les événements noticiosos.

Remarque : News Stopper MT5 est un outil spécialisé de gestion des trades qui améliore la protection du portefeuille pendant la volatilité du marché induite par les nouvelles. Il nécessite une configuration minutieuse des niveaux d’impact des nouvelles, des horaires et des paramètres d’action pour s’aligner sur votre stratégie de trading et votre tolérance au risque. Une configuration appropriée et des tests dans un environnement de démonstration sont cruciaux pour garantir que l’EA réponde correctement aux événements noticiosos et évite les fermetures de trades non intentionnelles ou les opportunités manquées.

Conseil important :

Ceci est une utilité professionnelle de gestion des trades, pas un système de trading. Son efficacité dépend de données noticiosos précises et d’une configuration appropriée, en particulier lors d’événements noticiosos à fort impact qui peuvent provoquer des fluctuations significatives du marché. Pour une utilisation optimale :

Testez minutieusement sur un compte démo en utilisant la version démo fournie avant de l’utiliser sur un compte réel.

Mettez à jour régulièrement les paramètres de balayage des nouvelles et révisez les configurations. Consultez le lien du blog MQL5 ci-dessus pour les dernières recommandations et guides de configuration.

