Crossing Line Indicator

Crossing Line Indicator  : indicatore progettato per la rilevazione precoce di movimenti impulsivi nella direzione del trend.
Contiene un oscillatore basato sull'indicatore RVI con funzionalità di smoothing e modifica del comportamento. Due linee sottili, quando si intersecano, si verifica un momento di variazione del prezzo, la cui conseguenza può essere un impulso o un movimento intenso.
L'indicatore per determinare la direzione del trend si basa sugli indicatori MA ponderati. Linea verde chiaro spessa: se si trova al di sotto del livello centrale, la tendenza è al ribasso, se si trova al di sopra, la tendenza è al rialzo.
Facile da usare e configurare i parametri, non carica il grafico principale.


Capacità dell'indicatore

  1. Le frecce di segnalazione appaiono sulla candela corrente e non vengono ridipinte.
  2. Fornisce diversi tipi di avvisi quando si verificano segnali.
  3. È universale e può essere utilizzato su qualsiasi strumento di trading e intervallo di tempo.
  4. Può essere utilizzato principalmente per lo scalping e il trading a breve termine.


Impostazione dei parametri di input

  • L'indicatore contiene 2 parametri principali per la regolazione dei calcoli.
  • Period of trend direction - per modificare la durata della linea di tendenza
  • Period of cross lines - per la messa a punto dell'oscillatore e l'aspetto delle frecce del segnale
  • I parametri devono essere modificati in base al Time Frame di lavoro e allo strumento.
  • Utilizzare l'oscillatore con frecce di segnale solo nella direzione del trend.

Filtro:
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
574
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.08.12 21:34 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione