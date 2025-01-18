Crossing Line Indicator
- Indicatori
- Vitalyi Belyh
- Versione: 1.0
Crossing Line Indicator : indicatore progettato per la rilevazione precoce di movimenti impulsivi nella direzione del trend.
Contiene un oscillatore basato sull'indicatore RVI con funzionalità di smoothing e modifica del comportamento. Due linee sottili, quando si intersecano, si verifica un momento di variazione del prezzo, la cui conseguenza può essere un impulso o un movimento intenso.
L'indicatore per determinare la direzione del trend si basa sugli indicatori MA ponderati. Linea verde chiaro spessa: se si trova al di sotto del livello centrale, la tendenza è al ribasso, se si trova al di sopra, la tendenza è al rialzo.
Facile da usare e configurare i parametri, non carica il grafico principale.
Capacità dell'indicatore
Impostazione dei parametri di input
- Le frecce di segnalazione appaiono sulla candela corrente e non vengono ridipinte.
- Fornisce diversi tipi di avvisi quando si verificano segnali.
- È universale e può essere utilizzato su qualsiasi strumento di trading e intervallo di tempo.
- Può essere utilizzato principalmente per lo scalping e il trading a breve termine.
- L'indicatore contiene 2 parametri principali per la regolazione dei calcoli.
- Period of trend direction - per modificare la durata della linea di tendenza
- Period of cross lines - per la messa a punto dell'oscillatore e l'aspetto delle frecce del segnale
- I parametri devono essere modificati in base al Time Frame di lavoro e allo strumento.
- Utilizzare l'oscillatore con frecce di segnale solo nella direzione del trend.
