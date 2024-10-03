Trading System Double Trend

Trading System Double Trend - système de trading indépendant composé de plusieurs indicateurs. Détermine la direction de la tendance générale et donne des signaux dans la direction du mouvement des prix.
Peut être utilisé pour le scalping, le trading intrajournalier ou intrasemaine.


Possibilités
  • Fonctionne sur toutes les périodes et instruments de trading (Forex, crypto-monnaies, métaux, actions, indices.)
  • Lecture visuelle simple des informations sans charger de graphique
  • L'indicateur ne redessine pas et ne complète pas les signaux
  • Fonctionne uniquement lorsque la bougie se ferme
  • Il existe plusieurs types d'alertes pour les signaux
  • Facile à comprendre visuellement, il vous suffit de le joindre à la carte et de suivre les recommandations simples des signaux.



Les paramètres d'entrée sont configurés pour chaque tendance du système.

  • General trend - Détermine la tendance générale
  • Signal trend - donne des signaux pour les entrées et les sorties.
  • Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email - Utiliser des notifications lorsque des flèches de signal et des arrêts apparaissent.
  • Sound for signals  - Fichier sonore pour les signaux.

Comment utiliser
General trend - ligne vert clair, si elle est au-dessus du prix - la tendance est à la baisse, si elle est en dessous du prix - la tendance est à la hausse. Lorsque la tendance change, des flèches de signal apparaissent.
Signal trend - une ligne bleue qui suit le prix. Une flèche bleue suivant une tendance baissière est un signal de vente. Une flèche rouge le long de la tendance haussière est un signal d’achat. Si la flèche est dirigée à contre-tendance, c'est un signal de sortie.
Stanislav Melnikov
770
Stanislav Melnikov 2024.11.07 16:48 
 

При правильных настройках эта штука вообще жжет))!! Спасибо продавцу, за очень здравый подход к продукту. Жаль что возможность аренды утрачена, очень!

