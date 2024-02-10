Moving Average Signal Alert MT4

Se utilizzi le medie mobili nella tua strategia di trading, allora questo indicatore può esserti molto utile. Fornisce segnali all'incrocio di due medie mobili, invia avvisi sonori, visualizza notifiche sulla piattaforma di trading e invia anche una email sull'evento. Viene fornito con impostazioni facilmente personalizzabili per adattarsi al tuo stile e strategia di trading.

Parametri regolabili:
  • Media Mobile Veloce (Fast MA)
  • Media Mobile Lenta (Slow MA)
  • Invio Email (Send_Email)
  • Avvisi Sonori (Audible_Alerts)
  • Notifiche Push (Push_Notifications)
Buon trading!



Vlad_76
44
Vlad_76 2025.02.24 10:06 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Adam Zolei
96317
Risposta dello sviluppatore Adam Zolei 2025.02.24 19:46
Спасибо за ваш отзыв! 😊 Рад, что индикатор помогает в вашей стратегии. Удачной торговли! 📈
sunnychow
9049
sunnychow 2025.01.24 13:24 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Adam Zolei
96317
Risposta dello sviluppatore Adam Zolei 2025.01.25 11:52
You're welcome! I'm glad to hear you're happy with it. 😊
tully.36
144
tully.36 2025.01.18 23:41 
 

It did not work for me

Adam Zolei
96317
Risposta dello sviluppatore Adam Zolei 2025.01.19 22:22
Hello, I’m sorry to hear that the indicator didn’t work as expected for you. Please feel free to contact me so we can look into the issue and find a solution together. Make sure the indicator is running in the correct environment and with the appropriate settings. If you have any suggestions on how the indicator could be improved, I’d be happy to hear them. Looking forward to assisting you!
[Eliminato] 2024.11.05 21:25 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

[Eliminato] 2024.11.04 08:28 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

[Eliminato] 2024.11.02 00:22 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Stanislav Melnikov
770
Stanislav Melnikov 2024.06.25 14:04 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

ZMJ614
71
ZMJ614 2024.06.20 10:54 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Adam Zolei
96317
Risposta dello sviluppatore Adam Zolei 2024.06.20 12:41
Thank you for your feedback! I'm glad to hear you find it useful.
masoud aghamohammadi
40
masoud aghamohammadi 2024.06.05 19:05 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Adam Zolei
96317
Risposta dello sviluppatore Adam Zolei 2024.06.05 21:39
Hi Masoud Aghamohammadi,
Thank you for your feedback! I'm glad to hear that you find the indicator accurate. If you have any questions or need further assistance with any of our products, please feel free to reach out.
Wishing you successful trading!
vandreifx
224
vandreifx 2024.05.18 09:30 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Adam Zolei
96317
Risposta dello sviluppatore Adam Zolei 2024.05.18 12:36
Thank you very much for your feedback! I'm glad to hear that you find the indicator useful. Wishing you continued success in your trading!
Rispondi alla recensione