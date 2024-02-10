Moving Average Signal Alert MT4
- Indicatori
- Adam Zolei
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 23 settembre 2025
Se utilizzi le medie mobili nella tua strategia di trading, allora questo indicatore può esserti molto utile. Fornisce segnali all'incrocio di due medie mobili, invia avvisi sonori, visualizza notifiche sulla piattaforma di trading e invia anche una email sull'evento. Viene fornito con impostazioni facilmente personalizzabili per adattarsi al tuo stile e strategia di trading.
Parametri regolabili:
- Media Mobile Veloce (Fast MA)
- Media Mobile Lenta (Slow MA)
- Invio Email (Send_Email)
- Avvisi Sonori (Audible_Alerts)
- Notifiche Push (Push_Notifications)
Se hai domande o feedback su di essi, sentiti libero di lasciare un commento o inviare un messaggio privato.
Buon trading!
