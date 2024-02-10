Moving Average Signal Alert MT4

2

İşlem stratejinizde hareketli ortalamaları kullanıyorsanız, bu gösterge sizin için çok faydalı olabilir. İki hareketli ortalamanın kesişiminde sinyal sağlar, işitsel uyarılar gönderir, işlem platformunuzda bildirimler görüntüler ve olayla ilgili bir e-posta da gönderir. Kendi işlem tarzınıza ve stratejinize uyum sağlamak için kolayca özelleştirilebilir ayarlarla birlikte gelir.

Ayarlanabilir parametreler:

  • Hızlı MA (Fast MA)
  • Yavaş MA (Slow MA)
  • E-posta Gönder (Send_Email)
  • İşitsel Uyarılar (Audible_Alerts)
  • İtme Bildirimleri (Push_Notifications)

Diğer ürünlerime de göz atın: https://www.mql5.com/en/users/8587359/seller

Onlarla ilgili sorularınız veya geri bildiriminiz varsa, lütfen bir yorum bırakın veya özel bir mesaj gönderin.

Başarılı işlemler!


Filtrele:
Vlad_76
44
Vlad_76 2025.02.24 10:06 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Adam Zolei
96530
Geliştiriciden yanıt Adam Zolei 2025.02.24 19:46
Спасибо за ваш отзыв! 😊 Рад, что индикатор помогает в вашей стратегии. Удачной торговли! 📈
sunnychow
9049
sunnychow 2025.01.24 13:24 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Adam Zolei
96530
Geliştiriciden yanıt Adam Zolei 2025.01.25 11:52
You're welcome! I'm glad to hear you're happy with it. 😊
tully.36
144
tully.36 2025.01.18 23:41 
 

It did not work for me

Adam Zolei
96530
Geliştiriciden yanıt Adam Zolei 2025.01.19 22:22
Hello, I’m sorry to hear that the indicator didn’t work as expected for you. Please feel free to contact me so we can look into the issue and find a solution together. Make sure the indicator is running in the correct environment and with the appropriate settings. If you have any suggestions on how the indicator could be improved, I’d be happy to hear them. Looking forward to assisting you!
[Silindi] 2024.11.05 21:25 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

[Silindi] 2024.11.04 08:28 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

[Silindi] 2024.11.02 00:22 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Stanislav Melnikov
770
Stanislav Melnikov 2024.06.25 14:04 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

ZMJ614
71
ZMJ614 2024.06.20 10:54 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Adam Zolei
96530
Geliştiriciden yanıt Adam Zolei 2024.06.20 12:41
Thank you for your feedback! I'm glad to hear you find it useful.
masoud aghamohammadi
40
masoud aghamohammadi 2024.06.05 19:05 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Adam Zolei
96530
Geliştiriciden yanıt Adam Zolei 2024.06.05 21:39
Hi Masoud Aghamohammadi,
Thank you for your feedback! I'm glad to hear that you find the indicator accurate. If you have any questions or need further assistance with any of our products, please feel free to reach out.
Wishing you successful trading!
vandreifx
224
vandreifx 2024.05.18 09:30 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Adam Zolei
96530
Geliştiriciden yanıt Adam Zolei 2024.05.18 12:36
Thank you very much for your feedback! I'm glad to hear that you find the indicator useful. Wishing you continued success in your trading!
İncelemeye yanıt