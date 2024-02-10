Moving Average Signal Alert MT4

Si vous utilisez des moyennes mobiles dans votre stratégie de trading, cet indicateur peut être très utile pour vous. Il fournit des alertes lors du croisement de deux moyennes mobiles, envoie des alertes sonores, affiche des notifications sur votre plateforme de trading et envoie également un e-mail concernant l'événement. Il est livré avec des paramètres facilement personnalisables pour s'adapter à votre propre style et stratégie de trading.





Paramètres ajustables :





Moyenne mobile rapide

Moyenne mobile lente

Envoyer un e-mail

Alertes sonores

Notifications Push





Consultez également mes autres produits : https://www.mql5.com/en/users/8587359/seller





Si vous avez des questions ou des commentaires à leur sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à envoyer un message privé.





Bonne chance dans vos échanges !



