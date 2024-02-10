Moving Average Signal Alert MT4

Si vous utilisez des moyennes mobiles dans votre stratégie de trading, cet indicateur peut être très utile pour vous. Il fournit des alertes lors du croisement de deux moyennes mobiles, envoie des alertes sonores, affiche des notifications sur votre plateforme de trading et envoie également un e-mail concernant l'événement. Il est livré avec des paramètres facilement personnalisables pour s'adapter à votre propre style et stratégie de trading.

Paramètres ajustables :

  • Moyenne mobile rapide 
  • Moyenne mobile lente 
  • Envoyer un e-mail 
  • Alertes sonores 
  • Notifications Push 

Consultez également mes autres produits : https://www.mql5.com/en/users/8587359/seller

Si vous avez des questions ou des commentaires à leur sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à envoyer un message privé.

Bonne chance dans vos échanges !


Filtrer:
Vlad_76
44
Vlad_76 2025.02.24 10:06 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Adam Zolei
96108
Réponse du développeur Adam Zolei 2025.02.24 19:46
Спасибо за ваш отзыв! 😊 Рад, что индикатор помогает в вашей стратегии. Удачной торговли! 📈
sunnychow
9049
sunnychow 2025.01.24 13:24 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Adam Zolei
96108
Réponse du développeur Adam Zolei 2025.01.25 11:52
You're welcome! I'm glad to hear you're happy with it. 😊
tully.36
144
tully.36 2025.01.18 23:41 
 

It did not work for me

Adam Zolei
96108
Réponse du développeur Adam Zolei 2025.01.19 22:22
Hello, I’m sorry to hear that the indicator didn’t work as expected for you. Please feel free to contact me so we can look into the issue and find a solution together. Make sure the indicator is running in the correct environment and with the appropriate settings. If you have any suggestions on how the indicator could be improved, I’d be happy to hear them. Looking forward to assisting you!
[Supprimé] 2024.11.05 21:25 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

[Supprimé] 2024.11.04 08:28 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

[Supprimé] 2024.11.02 00:22 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Stanislav Melnikov
770
Stanislav Melnikov 2024.06.25 14:04 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

ZMJ614
71
ZMJ614 2024.06.20 10:54 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Adam Zolei
96108
Réponse du développeur Adam Zolei 2024.06.20 12:41
Thank you for your feedback! I'm glad to hear you find it useful.
masoud aghamohammadi
40
masoud aghamohammadi 2024.06.05 19:05 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Adam Zolei
96108
Réponse du développeur Adam Zolei 2024.06.05 21:39
Hi Masoud Aghamohammadi,
Thank you for your feedback! I'm glad to hear that you find the indicator accurate. If you have any questions or need further assistance with any of our products, please feel free to reach out.
Wishing you successful trading!
vandreifx
224
vandreifx 2024.05.18 09:30 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Adam Zolei
96108
Réponse du développeur Adam Zolei 2024.05.18 12:36
Thank you very much for your feedback! I'm glad to hear that you find the indicator useful. Wishing you continued success in your trading!
Répondre à l'avis