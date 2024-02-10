Moving Average Signal Alert MT4
- Индикаторы
- Adam Zolei
- Версия: 1.1
- Обновлено: 23 сентября 2025
Если вы используете скользящие средние в своей торговой стратегии, то этот индикатор может быть очень полезным для вас. Он предоставляет оповещения при пересечении двух скользящих средних, отправляет звуковые оповещения, отображает уведомления на вашей торговой платформе, а также отправляет электронное письмо о событии. Он поставляется с легко настраиваемыми параметрами, чтобы адаптироваться к вашему собственному стилю торговли и стратегии.
Настроенные параметры:
- Быстрая скользящая средняя
- Медленная скользящая средняя
- Отправить_Email
- Звуковые_оповещения
- Push_уведомления
Ознакомьтесь также с моими другими продуктами: https://www.mql5.com/en/users/8587359/seller
Если у вас есть какие-либо вопросы или отзывы по поводу них, не стесняйтесь оставить комментарий или отправить личное сообщение.
Успешной торговли!
It did not work for me