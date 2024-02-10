Moving Average Signal Alert MT4

3.5

Если вы используете скользящие средние в своей торговой стратегии, то этот индикатор может быть очень полезным для вас. Он предоставляет оповещения при пересечении двух скользящих средних, отправляет звуковые оповещения, отображает уведомления на вашей торговой платформе, а также отправляет электронное письмо о событии. Он поставляется с легко настраиваемыми параметрами, чтобы адаптироваться к вашему собственному стилю торговли и стратегии.

Настроенные параметры:

  • Быстрая скользящая средняя 
  • Медленная скользящая средняя
  • Отправить_Email 
  • Звуковые_оповещения 
  • Push_уведомления

Ознакомьтесь также с моими другими продуктами: https://www.mql5.com/en/users/8587359/seller

Если у вас есть какие-либо вопросы или отзывы по поводу них, не стесняйтесь оставить комментарий или отправить личное сообщение.

Успешной торговли!

Отзывы 11
Eve55 Eve55
169
Eve55 Eve55 2025.10.17 09:46 
 

It did not work for me

Фильтр:
Eve55 Eve55
169
Eve55 Eve55 2025.10.17 09:46 
 

It did not work for me

Adam Zolei
111091
Ответ разработчика Adam Zolei 2025.10.17 17:51
Thanks for your feedback! Could you please send me a private message with a bit more detail about what didn’t work? I’ll gladly take a look and see if I can help or improve it.
Vlad_76
44
Vlad_76 2025.02.24 10:06 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Adam Zolei
111091
Ответ разработчика Adam Zolei 2025.02.24 19:46
Спасибо за ваш отзыв! 😊 Рад, что индикатор помогает в вашей стратегии. Удачной торговли! 📈
sunnychow
9048
sunnychow 2025.01.24 13:24 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Adam Zolei
111091
Ответ разработчика Adam Zolei 2025.01.25 11:52
You're welcome! I'm glad to hear you're happy with it. 😊
tully.36
144
tully.36 2025.01.18 23:41 
 

It did not work for me

Adam Zolei
111091
Ответ разработчика Adam Zolei 2025.01.19 22:22
Hello, I’m sorry to hear that the indicator didn’t work as expected for you. Please feel free to contact me so we can look into the issue and find a solution together. Make sure the indicator is running in the correct environment and with the appropriate settings. If you have any suggestions on how the indicator could be improved, I’d be happy to hear them. Looking forward to assisting you!
[Удален] 2024.11.05 21:25 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.11.04 08:28 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.11.02 00:22 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Stanislav Melnikov
792
Stanislav Melnikov 2024.06.25 14:04 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

ZMJ614
71
ZMJ614 2024.06.20 10:54 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Adam Zolei
111091
Ответ разработчика Adam Zolei 2024.06.20 12:41
Thank you for your feedback! I'm glad to hear you find it useful.
masoud aghamohammadi
40
masoud aghamohammadi 2024.06.05 19:05 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Adam Zolei
111091
Ответ разработчика Adam Zolei 2024.06.05 21:39
Hi Masoud Aghamohammadi,
Thank you for your feedback! I'm glad to hear that you find the indicator accurate. If you have any questions or need further assistance with any of our products, please feel free to reach out.
Wishing you successful trading!
vandreifx
224
vandreifx 2024.05.18 09:30 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Adam Zolei
111091
Ответ разработчика Adam Zolei 2024.05.18 12:36
Thank you very much for your feedback! I'm glad to hear that you find the indicator useful. Wishing you continued success in your trading!
Ответ на отзыв