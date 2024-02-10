Moving Average Signal Alert MT4

A ferramenta que vai ajudar a você a calcular o lote de forma precisa para o risco que você precisa, se você quer arriscar 1% da sua conta é só colocar os valores de entrada, alvo e stop e você terá o tamanho do lote para usar e só perder a porcentagem escolhida. Você também pode escolher um valor fixo. Essa ferramenta vai ajudar a você na consistência, pois só pode ser consistente se operar de forma consistente e entradas com valores de perda fixas, é uma forma INFALÍVEL de ser consistente!!!!

FREE