Moving Average Signal Alert MT4
- Indicadores
- Adam Zolei
- Versão: 1.1
- Atualizado: 23 setembro 2025
Se você usa médias móveis em sua estratégia de negociação, então este indicador pode ser muito útil para você. Ele fornece alertas quando há um cruzamento de duas médias móveis, envia alertas sonoros, exibe notificações em sua plataforma de negociação e também envia um e-mail sobre o evento. Ele vem com configurações facilmente personalizáveis para se adaptar ao seu próprio estilo e estratégia de negociação.
Parâmetros ajustáveis:
- MA rápida
- MA lenta
- Enviar e-mail
- Alertas sonoros
- Notificações push
