Point Directions

- Un indicateur montrant les niveaux ponctuels de support et de résistance lorsque le prix bouge. Les flèches indiquent les rebonds de prix dans les directions indiquées.Les flèches ne sont pas redessinées, elles se forment sur la bougie courante. Fonctionne sur tous les délais et instruments de trading. Il existe plusieurs types d'alertes.Possède des paramètres avancés pour personnaliser les signaux de n'importe quel graphique. Peut être configuré pour négocier avec la tendance et les corrections.Pour dessiner des flèches, il existe 2 types de moyennes mobiles et un niveau d'intensité pour dessiner des flèches, les réglages détaillés sont décrits dans les paramètres d'entrée.Pour toute question sur l'utilisation, écrivez en messages privés.