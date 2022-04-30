MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader
Un esempio di disegno veloce di una matrice di correlazione:
from MetaTrader5 import * from datetime import date import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt # Initializing MT5 connection MT5Initialize() MT5WaitForTerminal() print(MT5TerminalInfo()) print(MT5Version()) # Create currency watchlist for which correlation matrix is to be plotted sym = ['EURUSD','GBPUSD','USDJPY','USDCHF','AUDUSD','GBPJPY'] # Copying data to dataframe d = pd.DataFrame() for i in sym: rates = MT5CopyRatesFromPos(i, MT5_TIMEFRAME_M1, 0, 1000) d[i] = [y.close for y in rates] # Deinitializing MT5 connection MT5Shutdown() # Compute Percentage Change rets = d.pct_change() # Compute Correlation corr = rets.corr() # Plot correlation matrix plt.figure(figsize=(10, 10)) plt.imshow(corr, cmap='RdYlGn', interpolation='none', aspect='auto') plt.colorbar() plt.xticks(range(len(corr)), corr.columns, rotation='vertical') plt.yticks(range(len(corr)), corr.columns); plt.suptitle('FOREX Correlations Heat Map', fontsize=15, fontweight='bold') plt.show()
Quando una richiesta di cronologia proviene da Python, i corrispondenti hst e tkc sono generati nel Terminale?
Vorrei capire come è possibile lavorare con mille simboli simultaneamente(AMPGlobalUSA-Demo), per ognuno dei quali vengono caricati cento megabyte di tick.
Se qualcuno lo sa, mi mostri come creare rapidamente una parvenza di grafico MT5 da dati storici in Python. Cioè interattivo, non un'immagine statica.
https://plot.ly/~pari/67/stock-chart-per-netflix-inc/#//
https://plot.ly/python/candlestick-charts/
plot.ly in generale
Sono uno zero assoluto in Python. Mi piacerebbe avere una spinta motivazionale, che mostra la semplicità e l'usabilità di MT5-Python. Ci sarà un esempio di tale connessione, si prega di condividere il codice.Sembra molto bello. Vorrei vedere un codice funzionante per MT5.
Io sono per il MO per lo più, non visualizzando quasi mai nulla. La roba moderna di MO non è realistica da riscrivere naturalmente, usate solo roba già pronta. Cioè la motivazione ovvia per me è questa.
può essere codificato in seguito... infatti ci sono esempi pronti nei link
A volte ho bisogno di visualizzare rapidamente i tick in forma più o meno comoda, uso l'indicatore ZoomPrice per questo. Ma la visualizzazione è molto meglio sui link. Se è molto semplice trasferire da MT5 a Python e ottenere un bel grafico in tick, questa non è una cattiva motivazione per molte persone.
Al momento qualsiasi informazione (a parte le virgolette) può essere inviata/restituita tramite socket in tempo reale. L'unica limitazione è che non funzionano ancora nel tester.
Purtroppo, senza codici sorgente, questa funzione è solo parole per me. Molto non lo so, e l'inizio dell'autoapprendimento dovrebbe probabilmente essere qualcosa di pratico per iniziare, che possa essere filato subito.
Stiamo preparando il modulo MetaTrader 5 per Python.
Come per il pacchetto R, stiamo testando su semplici funzioni per estrarre dati da una copia in esecuzione del terminale per ora.
Come si può testare il funzionamento:
Codice di prova:
Aggiungeremo altre caratteristiche in seguito e metteremo il pacchetto in un repository pubblico di pacchetti Python, in modo che possa essere installato out-of-the-box.