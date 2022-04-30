MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 21

https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py

L'esempio usa una funzione diversa, un errore:

# ottenere barre con USDJPY M5 dal 01.04.2019 nel fuso orario UTC
rates=MT5CopyRatesFrom("USDJPY",MT5_TIMEFRAME_M5,utc_from, utc_to)

atteso: MT5CopyRatesRange()

Per convertire il datetime in un fuso orario specifico, l'aiuto suggerisce di usare datetime UTC

Tuttavia, questo non influisce su nulla. Quando si imposta qualsiasi fuso orario, viene presa l'ora del terminale (nel mio caso è GMT+2)

 
Numero di costruzione?
 
Rashid Umarov:
Qual è il numero di costruzione?

pip install --upgrade MetaTrader5

Requisito già aggiornato: MetaTrader5 in c:\works\mt_websocket_server\.envlib\site-packages (5.0.8)



possiamo spostare tutto in un unico posto?
Maxim Dmitrievsky:
Possiamo spostare tutto in un unico posto?

Qual è? L'intero thread di discussione?

Дмитрий Прокопьев:

Qual è? L'intero thread di discussione?

Sì, per avere l'intera faccenda del pitone in un unico posto.

I moderatori lo sposteranno.

 
Maxim Dmitrievsky:

Sì, per avere tutto su Python in un solo posto.

I moderatori lo sposteranno.

Ok, se possono spostarlo, che lo spostino. Ricreare, non proprio ...
 

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading

MetaTrader5 python lib e MT5CopyRatesFrom - stranezza o bug?

Dmitry Prokopyev, 2019.11.30 10:59

Ciao a tutti.

Mi sono imbattuto in questa stranezza nei dati restituiti da MT5CopyRatesRange e altre funzioni.

from datetime import datetime
from MetaTrader5 import *
import pandas as pd
import json

from pytz import timezone
utc_tz = timezone('Etc/UTC')
 
MT5Initialize()
MT5WaitForTerminal()

# rates = MT5CopyRatesRange("EURUSD", MT5_TIMEFRAME_H1, datetime(2018,4,3), datetime(2018,4,4))
rates = MT5CopyRatesFrom("EURUSD", MT5_TIMEFRAME_H1, datetime(2018,4,3,17, tzinfo=utc_tz), 5)

MT5Shutdown()
rates_frame = pd.DataFrame(rates, columns=['time', 'open', 'low', 'high', 'close', 'tick_volume', 'spread', 'real_volume'])
print(rates_frame)
print(rates)

Tutto è banale, ma l'output che abbiamo:

                 time     open      low     high    close  tick_volume  spread  real_volume
0 2018-04-03 13:00:00  1.23073  1.23154  1.22861  1.22882         5090       1            0
1 2018-04-03 14:00:00  1.22882  1.23057  1.22863  1.23018         6112       1            0
2 2018-04-03 15:00:00  1.23018  1.23149  1.22919  1.22957         6691       1            0
3 2018-04-03 16:00:00  1.22957  1.22989  1.22557  1.22580        11956       1            0
4 2018-04-03 17:00:00  1.22580  1.22746  1.22536  1.22730        10275       1            0
(MT5Rate(time=datetime.datetime(2018, 4, 3, 13, 0), open=1.2307299999999999, low=1.23154, high=1.22861, close=1.22882, tick_volume=5090, spread=1, real_volume=0), 
MT5Rate(time=datetime.datetime(2018, 4, 3, 14, 0), open=1.22882, low=1.23057, high=1.2286299999999999, close=1.23018, tick_volume=6112, spread=1, real_volume=0), 
MT5Rate(time=datetime.datetime(2018, 4, 3, 15, 0), open=1.23018, low=1.23149, high=1.22919, close=1.22957, tick_volume=6691, spread=1, real_volume=0), 
MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1.22957, low=1.22989, high=1.22557, close=1.2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0), 
MT5Rate(time=datetime.datetime(2018, 4, 3, 17, 0), open=1.2258, low=1.22746, high=1.22536, close=1.2273, tick_volume=10275, spread=1, real_volume=0))

Voglio attirare la vostra attenzione su:

MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1.22957, low=1.22989, high=1.22557, close=1.2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)

andare al terminale, vedere basso/alto per questo telaio:

Vediamo chebasso=1,22557,alto=1,22989

La domanda è un bug o le chiavi per il MT5Rate sono in qualche modo configurabili?


Spostato ora in questo thread.
