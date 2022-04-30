MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 21
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py
L'esempio usa una funzione diversa, un errore:
# ottenere barre con USDJPY M5 dal 01.04.2019 nel fuso orario UTC
rates=MT5CopyRatesFrom("USDJPY",MT5_TIMEFRAME_M5,utc_from, utc_to)
atteso: MT5CopyRatesRange()
Per convertire il datetime in un fuso orario specifico, l'aiuto suggerisce di usare datetime UTC
Tuttavia, questo non influisce su nulla. Quando si imposta qualsiasi fuso orario, viene presa l'ora del terminale (nel mio caso è GMT+2)
Qual è il numero di costruzione?
pip install --upgrade MetaTrader5
Requisito già aggiornato: MetaTrader5 in c:\works\mt_websocket_server\.envlib\site-packages (5.0.8)
Possiamo spostare tutto in un unico posto?
Qual è? L'intero thread di discussione?
Qual è? L'intero thread di discussione?
Sì, per avere l'intera faccenda del pitone in un unico posto.
I moderatori lo sposteranno.
Sì, per avere tutto su Python in un solo posto.
I moderatori lo sposteranno.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
MetaTrader5 python lib e MT5CopyRatesFrom - stranezza o bug?
Dmitry Prokopyev, 2019.11.30 10:59
Ciao a tutti.
Mi sono imbattuto in questa stranezza nei dati restituiti da MT5CopyRatesRange e altre funzioni.
Tutto è banale, ma l'output che abbiamo:
Voglio attirare la vostra attenzione su:
MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1.22957, low=1.22989, high=1.22557, close=1.2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)
andare al terminale, vedere basso/alto per questo telaio:
Vediamo chebasso=1,22557,alto=1,22989
La domanda è un bug o le chiavi per il MT5Rate sono in qualche modo configurabili?