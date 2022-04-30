MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 33

jaffer wilson:

Come si cambia la skin di MetaEditor? Per favore, fatemi sapere.

Ho usato un tema scuro di Windows10
Cercate attentamente sul sito web la compatibilità con la vostra versione di Windows.
Se il tema non si installa correttamente, potresti perdere il tuo sistema operativo.
Quindi prima installate la vostra versione di Windows su VirtualBox, e provatela su una macchina virtuale.
Se è tutto a posto, potete poi installarlo sulla macchina di produzione.

Colori di MetaEditor che ho personalizzato

Elementi Testo Sfondo
Testo 200,200,170 35,35,35
Testo selezionato 255,255,255 61,85,109
Indent Default 50,50,50
Parole chiave 66,142,200 Default
Commenti 128,128,128 Default
Numeri 181,206,168 Default
Operatori 192,192,192 Default
Corde 214,157,133 Default
Macro 190,183,255 Default
Funzioni e punti di ingresso 216,16,223 Default
Indicatori 100,200,70 Default
Variabili predefinite 255,140,0 Default
Variabili di ingresso 210,105,30 Default
Caratteri non ASCII 255,20,147 Default

Questo è quello che ho ottenuto



Ho installato Visual Studio 2019 (ho subito notato qualcosa su Python) e oh meraviglia! Ora gli script funzionano sia in Studio che in MetaEditor!
 
Renat Fatkhullin:
Python è abilitato in visual studio?

A causa dello zoo di python distribuiti indirettamente o automaticamente da diversi sistemi, è facile ottenere librerie installate in un'altra copia di python e poi provare ad eseguire altre copie.

Risolvete i pitoni, per favore. Chi passa a python deve essere preparato a passare il resto della sua vita a combattere con librerie, dipendenze e incompatibilità.

Questo è il destino di un pitonista - costruire un ambiente di librerie e pregare che qualche aggiornamento di libreria non incasini un altro numero sconosciuto di librerie.

In generale, non capisco perché sostenete l'integrazione di Python e rifiutate attivamente R. Anche se c'è il "kolkhoz", come dici tu, ma c'è più ordine. E per quanto riguarda lo stato attuale, Python è usato in R come nativo, ma è più difficile invertirlo.

Solo un pensiero ad alta voce.

Buona fortuna

 
Vladimir Perervenko:

In generale, non è chiaro perché sostenete l'integrazione di Python e rifiutate attivamente R. Anche se c'è il "kolkhoz", come dici tu, ma c'è più ordine. Per quanto riguarda lo stato attuale, Python è usato in R come nativo, ma il contrario è più difficile.

Il futuro si gioca molto rapidamente e semplicemente.

La R è persa.

 
Vladimir Karputov:
Ho installato Visual Studio 2019 (ho subito notato qualcosa su Python) e oh meraviglia! Ora gli script funzionano sia in Studio che in MetaEditor!

Troveremo una soluzione, solo in concomitanza con una riscrittura completa della libreria.

A quanto pare hanno lasciato delle cose in più nel pacchetto.
 
Renat Fatkhullin:

Lo risolveremo, solo insieme a una completa riscrittura della libreria.

Deve essere stato lasciato fuori dal pacchetto.

La parallelizzazione di njit (parallel=True) non funziona, ci sono errori
parallel=False lo script viene eseguito

#!/usr/bin/env python3

from numba import njit, prange
import time


@njit(parallel=True, fastmath=True, cache=False)
def calc_pi(num_steps):
    x, sum1 = 0.0, 0.0
    step1 = 1.0 / num_steps
    for i in prange(num_steps):
        x = (i + 0.5) * step1
        sum1 = sum1 + 4.0 / (1.0 + x * x)
    return sum1 * step1


calc_pi(1)  # minus jit compilation time
start_time = time.time()
pi = calc_pi(1000000000)
msvcr = time.time() - start_time

print(f"--- {msvcr} seconds --- The value of PI is {pi}")
 
Roman :

Mettere in parallelo njit (parallel=True) non funziona, vengono lanciati degli errori
parallel=False lo script viene eseguito

Quale errore viene lanciato?

 
jaffer wilson:

Quale errore viene lanciato?

Ce ne sono molti, non so a cosa possano essere legati.
Ho provato ad eseguire il codice dalla linea di comando python, stessi errori.
Si scopre che il problema è nel python installato, forse un pacchetto è necessario, ma non scrive quale.
Python è stato installato dal programma di installazione, che si scarica da Strumenti -> Impostazioni -> Compilatori


 
Roman:

Ce ne sono molti, non capisco di cosa possa trattarsi.

Non ha niente a che fare con Metatrader.

L'errore è anche quando si esegue lo script separatamente con il parallelismo abilitato.

 
Renat Fatkhullin:

Questo non ha niente a che fare con Metatrader.

L'errore si verifica anche quando si esegue lo script separatamente con il parallelismo attivato.

Sì, gli errori appaiono su windows python, python è installato dalla scheda compilatori.
Su linux ho Spyder e l'ambiente VSCode, questo codice funziona senza problemi ed errori.

