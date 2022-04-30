MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 33
Come si cambia la skin di MetaEditor? Per favore, fatemi sapere.
Ho usato un tema scuro di Windows10
Cercate attentamente sul sito web la compatibilità con la vostra versione di Windows.
Se il tema non si installa correttamente, potresti perdere il tuo sistema operativo.
Quindi prima installate la vostra versione di Windows su VirtualBox, e provatela su una macchina virtuale.
Se è tutto a posto, potete poi installarlo sulla macchina di produzione.
Colori di MetaEditor che ho personalizzato
Questo è quello che ho ottenuto
Python è abilitato in visual studio?
Solo un pensiero ad alta voce.
Buona fortuna
In generale, non è chiaro perché sostenete l'integrazione di Python e rifiutate attivamente R. Anche se c'è il "kolkhoz", come dici tu, ma c'è più ordine. Per quanto riguarda lo stato attuale, Python è usato in R come nativo, ma il contrario è più difficile.
Il futuro si gioca molto rapidamente e semplicemente.
La R è persa.
Ho installato Visual Studio 2019 (ho subito notato qualcosa su Python) e oh meraviglia! Ora gli script funzionano sia in Studio che in MetaEditor!
Lo risolveremo, solo insieme a una completa riscrittura della libreria.Deve essere stato lasciato fuori dal pacchetto.
Mettere in parallelo njit (parallel=True) non funziona, vengono lanciati degli errori
parallel=False lo script viene eseguito
Quale errore viene lanciato?
Ce ne sono molti, non so a cosa possano essere legati.
Ho provato ad eseguire il codice dalla linea di comando python, stessi errori.
Si scopre che il problema è nel python installato, forse un pacchetto è necessario, ma non scrive quale.
Python è stato installato dal programma di installazione, che si scarica da Strumenti -> Impostazioni -> Compilatori
Questo non ha niente a che fare con Metatrader.
L'errore si verifica anche quando si esegue lo script separatamente con il parallelismo attivato.
Sì, gli errori appaiono su windows python, python è installato dalla scheda compilatori.
Su linux ho Spyder e l'ambiente VSCode, questo codice funziona senza problemi ed errori.