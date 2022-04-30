MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 34
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Qualcuno ha già usato l'integrazione di Python in MetaEditor nelle build 2302 e superiori (meglio la beta 2304)?
La prima versione dell'integrazione nell'editor funziona ora, e la prossima lo sarà:
Già l'esecuzione di programmi *.py e *.ipynb nell'editor funziona.
Per favore, fate una prova.
Dopo aver completato l'apprendimento automatico tramite script python, passeremo all'implementazione di WinML con ONNX nativamente in MQL5 stesso.
Ho guardato cos'è WinML, una cosa piuttosto interessante, mi piacerebbe capire tutto ))
Ho capito bene che dopo aver implementato WinML con ONNX, il machine learning sarà disponibile in mql5 out of the box MetaTrader5?
E i modelli addestrati in WinML, possono essere utilizzati direttamente nei programmi MetaTrader5?
Ho guardato cos'è WinML, una cosa piuttosto interessante, mi piacerebbe capire tutto ))
Ho capito bene che dopo l'implementazione di WinML con ONNX, il machine learning sarà disponibile in mql5 out of the box MetaTrader5?
E i modelli addestrati in WinML, possono essere utilizzati direttamente nei programmi MetaTrader5?
Sì, proprio così.
Sarà possibile creare sistemi molto complessi e venderli sul mercato. E in teoria dovrebbero lavorare più velocemente.
La ricerca può essere effettuata in qualsiasi sistema, poi i modelli addestrati possono essere esportati in formato ONNX ed eseguiti in WinML nativo.
Sì, proprio così.
Si potrebbero costruire sistemi molto sofisticati e venderli sul mercato. E, in teoria, dovrebbero lavorare più velocemente.
La ricerca può essere fatta in qualsiasi sistema, poi i modelli addestrati possono essere esportati in formato ONNX ed eseguiti nativamente in WinML.
In relazione a questo, un'altra domanda.
Come pensi di integrare i modelli addestrati nel codice del programma mql5?
Sarà un'integrazione diretta del codice addestrato nel codice mql?
O ogni modello sarà salvato in un file separato, e questo file sarà collegato come l'inclusione?
Oltre all'integrazione con Python, stiamo lavorando sul supporto nativo per le funzioni di big data sia nel codice che in MetaEditor:
I dataset sono solitamente distribuiti in formato CSV, compresi quelli impacchettati in gz/zip. Vi diamo la possibilità di visualizzare (e modificare probabilmente) file enormi in vista tabellare, cosa che non è quasi disponibile in altri editor.
Con queste funzioni è possibile convertire facilmente i file CSV in database SQLite, esportarli o stamparli.
Basta importare un database di testo CSV in SQLite una volta, e poi usare l'impressionante velocità di accesso e recupero dei dati (a livello di C++). La nostra implementazione SQLite è virtualmente senza perdite rispetto alle implementazioni C++.
Le risorse sono automaticamente compresse, permettendovi sia di distribuire programmi di dimensioni moderate che di utilizzarli nella rete del cluster.
Sì, proprio così.
Si potrebbero creare sistemi molto complessi e venderli sul mercato. E in teoria dovrebbero funzionare più velocemente.
La ricerca può essere fatta in qualsiasi sistema, poi esportare i modelli addestrati in formato ONNX ed eseguire in WinML nativo.
no. Alglib, se ho capito bene, non hai intenzione di aggiornare alle ultime versioni?
In relazione a questo, un'altra domanda.
Come pensate di integrare i modelli addestrati nel codice del programma mql5?
Sarà un'integrazione diretta del codice addestrato nel codice mql?
O ogni modello sarà salvato in un file separato, e questo file sarà collegato come l'inclusione?
ONNX + WinML: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/ai/
Leggete da soli su questo argomento. È enorme e non può essere spiegato con le dita nel forum.
no. Alglib, da quanto ho capito, non ha intenzione di aggiornarsi alle ultime versioni?
Renat, mi scuso per la domanda fuori tema.
Potreste dirmi come collegare una libreria con estensione .lib o .a nel progetto ME?
Se i progetti non supportano questo collegamento, questa funzione sarà aggiunta?
Attualmente, devo fare una dll dalle librerie statiche, e solo dopo linkarle nel progetto,
non è logico e conveniente linkare una dll, quando ci sono file .lib o .a
.
Non giudicare duramente, forse ci sono amanti del pitone là fuori che cercano di integrarlo in tutto e per tutto.
Python è una libreria C++, non è meglio fare MQL SB(libreria standard)?
MQ stava inizialmente andando in questa direzione, ma poi ha rinunciato sotto l'assalto di Ruto, RWods e Algibods )
Secondo me, l'intero problema è che MQ ha paura di andare oltre la "sandbox", come R, Py, Alglib non è più un nostro problema.
Hanno aggiunto un link ad altri "linguaggi di programmazione" e lasciano che gli altri Yap facciano quello che vogliono.
Mi ricorda uno struzzo )))
Il problema è la ristrettezza della percezione dell'argomento tra le masse e una mancanza di comprensione delle tendenze nello sviluppo dell'algotrading:
Lo struzzo è esattamente il tipo di persona
Per capire meglio l'industria dell'algotrading: