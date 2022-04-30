MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 32

Nuovo commento
 
Renat Fatkhullin:

Avete Python 3.8, meglio 3.7.6, dato che molte librerie non sono ancora pronte per la 3.8

1) Dalla linea di comando, controllate lo script.

2) Assicurati che il percorso di Python sia nel PATH

3) Assicurarsi che ci sia una sola copia di Python e nessun conflitto con altre versioni

4) Assicurati che il percorso di quella singola copia di Python sia nelle impostazioni dell'editor

Rimosso il 3.8, installato il 3.7.6. C'è solo una versione. I percorsi in PATH sono in due file, percorso controllato nell'editor.


Ancora:


 
Vladimir Karputov:

Rimosso il 3.8, installato il 3.7.6. C'è solo una versione. I percorsi in PATH sono scritti in due file, percorso controllato nell'editor.
Ancora:

Forse nell'impostazione del percorso python, devi impostare il percorso di AppData.
L'ho installato in questa cartella di default.
L'hai impostato su E:\Programs\Python37


 
Roman:

Forse nell'impostazione del percorso python, devi impostare il percorso di AppData.
L'ho installato in quella cartella di default.
L'hai impostato su E:\Programs\Python37


Ho questo percorso, quindi l'ho messo esattamente nella cartella'E:\Programs\Python37

 
Vladimir Karputov:

Ho questo percorso, quindi l'ho messo esattamente nella cartella'E:\Programs\Python37

Installato tutto di default, nessun problema


 
Python è incluso nel visual studio?

A causa dello zoo di python, distribuiti indirettamente o automaticamente da diversi sistemi, si può facilmente ottenere librerie installate in un'altra copia di python e poi provare a eseguire altre copie.

Risolvete i pitoni, per favore. Chi passa a python deve essere preparato a passare il resto della sua vita a lottare con librerie, dipendenze e incompatibilità.

Questo è il destino di un pitonista - costruire un ambiente di librerie e pregare che qualche aggiornamento di libreria non incasini un altro numero sconosciuto di librerie.
 
Renat Fatkhullin:
Python è abilitato in Visual Studio?

A causa dello zoo di python distribuiti indirettamente o automaticamente da diversi sistemi, è facile ottenere librerie installate in un'altra copia di python e poi provare ad eseguire altre copie.

Risolvete i pitoni, per favore. Chi passa a python deve essere preparato a passare il resto della sua vita a combattere con librerie, dipendenze e incompatibilità.

Questo è il destino del pitonista - costruire un ambiente di librerie e pregare che qualche aggiornamento di libreria non incasini un altro numero sconosciuto di librerie.

Studio visivo rimosso. Pycharm rimosso. Rimane solo il pitone. Ho l'errore proprio qui:


 

Forse Python viene scaricato e impostato di default a 32 bit?

Meglio installare tramite il pulsante di installazione nelle impostazioni - ti darà sicuramente la versione a 64 bit.

 
Renat Fatkhullin:
Forse il python predefinito è scaricato e installato a 32 bit?

No. x64:



Solo che io ho un processore Intel CORE i3.


Dopo aver disinstallato studio nell'editor due campi sono vuoti nelle impostazioni - è normale?


O è necessario installare LLVM?

 

Sembra che abbia bisogno di un qualche tipo di file (DLL?) '.C'.

Poiché in Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py disapprova la linea

from .C import *


messaggio di errore:

>>> 
==== RESTART: E:\Programs\Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py ===
Traceback (most recent call last):
  File "E:\Programs\Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py", line 35, in <module>
    from .C import *
ImportError: attempted relative import with no known parent package
>>>
 
Roman :

Installato tutto di default, nessun problema


Come si cambia la skin di MetaEditor? Per favore, fatemi sapere.

1...252627282930313233343536373839...88
Nuovo commento