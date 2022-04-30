MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 32
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Avete Python 3.8, meglio 3.7.6, dato che molte librerie non sono ancora pronte per la 3.8
1) Dalla linea di comando, controllate lo script.
2) Assicurati che il percorso di Python sia nel PATH
3) Assicurarsi che ci sia una sola copia di Python e nessun conflitto con altre versioni
4) Assicurati che il percorso di quella singola copia di Python sia nelle impostazioni dell'editor
Rimosso il 3.8, installato il 3.7.6. C'è solo una versione. I percorsi in PATH sono in due file, percorso controllato nell'editor.
Ancora:
Rimosso il 3.8, installato il 3.7.6. C'è solo una versione. I percorsi in PATH sono scritti in due file, percorso controllato nell'editor.
Ancora:
Forse nell'impostazione del percorso python, devi impostare il percorso di AppData.
L'ho installato in questa cartella di default.
L'hai impostato su E:\Programs\Python37
Forse nell'impostazione del percorso python, devi impostare il percorso di AppData.
L'ho installato in quella cartella di default.
L'hai impostato su E:\Programs\Python37
Ho questo percorso, quindi l'ho messo esattamente nella cartella'E:\Programs\Python37
Ho questo percorso, quindi l'ho messo esattamente nella cartella'E:\Programs\Python37
Installato tutto di default, nessun problema
Python è abilitato in Visual Studio?
Studio visivo rimosso. Pycharm rimosso. Rimane solo il pitone. Ho l'errore proprio qui:
Forse Python viene scaricato e impostato di default a 32 bit?
Meglio installare tramite il pulsante di installazione nelle impostazioni - ti darà sicuramente la versione a 64 bit.
Forse il python predefinito è scaricato e installato a 32 bit?
No. x64:
Solo che io ho un processore Intel CORE i3.
Dopo aver disinstallato studio nell'editor due campi sono vuoti nelle impostazioni - è normale?
O è necessario installare LLVM?
Sembra che abbia bisogno di un qualche tipo di file (DLL?) '.C'.
Poiché in Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py disapprova la linea
from .C import *
messaggio di errore:
Installato tutto di default, nessun problema
Come si cambia la skin di MetaEditor? Per favore, fatemi sapere.