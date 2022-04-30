MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 31
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Compilare per gli script python nell'editor significa eseguirli per l'esecuzione all'interno dell'editor.
Guardate l'output nelle finestre di errore e nel log. Il log mostra l'output principale, e le finestre di errore mostrano l'output stderr.
Compilare per gli script python nell'editor significa eseguirli per l'esecuzione all'interno dell'editor.
Guardate l'output nelle finestre di errore e nel log. Il log mostra l'output principale e la finestra degli errori mostra l'output stderr.
Capisco, non ci sono errori nella finestra degli errori,
ma nella finestra di log, lo script sta probabilmente aspettando la mia azione.
Da quanto ho capito, non c'è solo un feedback (probabilmente non ancora).
Poi provo ad eseguire l'esempio dal post #1 (https://www.mql5.com/ru/forum/306688 )- installato il pacchetto matplotlib e MetaTrader5.
Cercando di eseguire l'esempio dal primo post
Negli errori
In tronco
e non succede niente (il terminale è in funzione allo stesso tempo).
Compilare per gli script python nell'editor significa eseguirli per l'esecuzione all'interno dell'editor.
Guardate l'output nelle finestre di errore e nel log. Il log mostra l'output principale e le finestre di errore mostrano l'output stderr.
Quindi lo script .py non compilerà in .ex5?
Ed eseguirlo dal navigatore.
Capisco, non ci sono errori nella finestra "Errori",
ma nella finestra "Log", lo script sta probabilmente aspettando la mia azione.
Da quanto ho capito, non c'è solo un feedback (probabilmente non ancora).
Poi provo ad eseguire l'esempio dal post #1 (https://www.mql5.com/ru/forum/306688 )- installato il pacchetto matplotlib e MetaTrader5.
Cercando di eseguire l'esempio dal primo post
Negli errori
In tronco
e non succede niente (il terminale è in funzione).
La libreria MetaTrader5 non è installata, fallo:
tutto funziona:
Quindi, lo script .py non sarà compilato in .ex5?
Ed eseguirlo dal navigatore.
Naturalmente, non compilerà, ma sarà visibile nel navigatore come un programma *.py ed eseguito nascosto in un thread di terminale separato.
Comunicazione con il terminale tramite la libreria Python di MetaTrader 5.
Non fornito con la libreria MetaTrader5, fatelo:
tutto funziona:
La libreria è installata:
(è stato messo immediatamente conmatplotlib)
Aggiunto: e non funziona in python:
Naturalmente, non sarà compilato, ma sarà visibile nel navigatore come programma *.py ed eseguito nascosto in un thread separato del terminale.
Comunicazione con il terminale tramite la libreria MetaTrader 5 integrata per Python.
Ora ho capito, sarà come un quaderno visivo di Python, solo che tutto il codice viene eseguito.
Mi sono fatto il culo per la compilation, e la compilation sarebbe stata fantastica.
Il fatto è che con la compilazione standard da .py a .exe, c'è ben poca protezione contro il reverse-engineering. Si potrebbe dire che è inutile.
Se .py compilasse in .ex5, aumenterebbe davvero mql5 in termini di wow mql5 compila in un eseguibile ben protetto da .ex5.
Python ha questo come problema globale, pensaci. Soprattutto perché python compila in .exe, usa il compilatore C o C++.
E mql5 usa LLVM.
Disinstallato python. Installato 3.8.1 x64.
Quando viene eseguito in Python ora ha questi errori:
La biblioteca è in piedi:
(è stato fornito immediatamente insieme amatplotlib)
Aggiunto: e non funziona in python:
Hai Python 3.8, meglio la 3.7.6 perché molte librerie non sono ancora pronte per la 3.8
1) Dalla linea di comando, controllate lo script.
2) Controlla che il percorso di python sia in PATH.
3) Assicuratevi che ci sia una sola copia di Python, e che non ci siano conflitti con altre versioni.
4) Assicuratevi che l'editor abbia il percorso della singola copia di Python nel PATH di Python.
È molto probabile che abbiate uno zoo di Python installati indirettamente da diversi ambienti come Visual Studio.
Poi provo ad eseguire l'esempio dal post #1 (https://www.mql5.com/ru/forum/306688 )- installato il pacchetto matplotlib e MetaTrader5.
Cercando di eseguire l'esempio dal primo post
Negli errori
In tronco
e non succede nulla (il terminale è in esecuzione allo stesso tempo).
Dobbiamo aspettare un po' - lo script richiede dati dal 28.01.2019 - ci vuole tempo.
Seconda possibile ragione - il valore limitato di "Max bars in window" è specificato nel terminale.
L'aiuto dichiara esplicitamente https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesfrom_py
Se si tratta davvero del numero di barre, si può cambiare il limite o fissare lo script per prendere i minuti più vicini, ad esempio per il 2020 - questo dovrebbe funzionare