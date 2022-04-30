MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 42
Sono cambiate anche le costanti?
In uscita:
sì le costanti hanno il prefisso MT5_ rimosso, ecco un esempio di utilizzo:
esempio più complesso - Expert Advisor con trading su due medie mobili senza usare la storia:
Sì, il prefisso MT5_ è stato rimosso dalle costanti, ecco un esempio di come usarlo:
Un esempio più complesso è un Expert Advisor con trading su due medie mobili senza usare la storia:
Grazie.
L'evoluzione della biblioteca è buona. Domanda agli sviluppatori - dov'è la roadmap per la lib pinova?
Quali innovazioni possiamo ancora aspettarci, cosa non aspettarci?
Nel server di prova (MetaQuotes-Beta server, indirizzo 78.140.180.203:443) è disponibile una versione beta del terminale 2323 con nuove caratteristiche. La beta pubblica sarà rilasciata domani.
Abbiamo anche rilasciato la nuova versione di MetaTrader 5.0.20 per Python (pip install --upgrade metatrader5) con una nuova sintassi per il cambio di conto:
Ora è possibile specificare l'autorizzazione direttamente nell'inizializzazione, sia nella forma completa che in quella breve.
La funzione di attesa è abolita e ora l'intero ciclo di inizializzazione con attesa viene eseguito direttamente in initialize, dove è possibile specificare il tempo di attesa in millisecondi.
La libreria Python è ora garantita per trovare l'ultima copia attiva del terminale anche se è stato installato in modalità portatile (chiave /portable).
I programmi Python sono già mostrati direttamente nel navigatore:
Il rilascio di questo venerdì permetterà di eseguirli come normali script MQL5 e saranno legati ai grafici.
Più tardi aggiungeremo l'accesso a tutti gli indicatori (compresi quelli personalizzati) in modalità di lettura alla libreria Python. Questo renderà il lavoro in python più produttivo. Ma questo non è ancora una priorità, lo faremo molto più tardi.
In parallelo, stiamo espandendo le capacità dell'editor e nella prossima release (che non arriverà questo venerdì) sarà completamente possibile usare Clang/LLVM e Microsoft Visual Studio per compilare programmi C++:
Forse includeremo anche C#.
Ampio lavoro per utilizzare completamente i database SQLite: SQLite: lavoro nativo con i database SQL in MQL5
Questo permette di operare e scambiare facilmente grandi quantità di dati tra diversi sistemi e all'interno del terminale.
Sarà aggiunto un linker per collegare i file .lib nei progetti
?
Per collegare i file .lib nei progetti
sarà aggiunto un linker?
Si possono specificare più varianti di destinazione all'interno dei progetti:
I file DLL/EXE hanno definizioni personalizzate, librerie e parametri aggiuntivi per il compilatore:
Il linker viene usato automaticamente da Clang o Visual Studio. Non è necessario specificarlo esplicitamente.
Di per sé, qualsiasi linguaggio è inutile senza una piattaforma informativa e di trading (una piattaforma non è un terminale, ma un intero complesso di server con un'infrastruttura e un ecosistema) che lo alimenta con i dati e fornisce l'esecuzione degli scambi.
Il nostro obiettivo è quello di presentare una piattaforma senza soluzione di continuità con un ampio set di strumenti per l'algotrading, coprendo diversi segmenti di consumatori.
Python è un chiaro vincitore in ML e un linguaggio molto efficace per fare ricerca. Anche se non è possibile metterlo in un tester, è anche buono in modalità di integrazione diretta.
A proposito, a differenza di altre librerie Python (spesso scritte di testa e scarsamente ottimizzate), abbiamo fortemente ottimizzato il payoff dei dati grafici massicci. Questo significa che si può ottenere la storia profonda in modo efficiente nella memoria e rapidamente.