MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader

Il modulo MetaTrader5 è scritto con l'uso di una libreria compilata (C, C++, ...)

Il Python Package Index (PyPI) ha una libreria compilata caricata solo per Python 3.7 (whl).

Qualsiasi altra versione di Python richiederà la compilazione di questa libreria, Visual Studio, forse qualcos'altro.

In generale, avrete bisogno di Python 3.7 per un'installazione e un funzionamento senza problemi.

O chiedere agli sviluppatori di costruire Whells per più versioni di Python.

Lyuk :

Il modulo MetaTrader5 è scritto usando una libreria compilata (C, C++, ...)

Il Python Package Index (PyPI) ha una libreria compilata caricata solo per Python 3.7 (whl).

Qualsiasi altra versione di Python richiederà la compilazione di questa libreria, Visual Studio, forse qualcos'altro.

In generale, Python 3.7 è richiesto per un'installazione e un funzionamento senza problemi.

O chiedere agli sviluppatori di costruire Whells per più versioni di Python.

Allora perché non esiste una libreria compilata per Python 3.5.0? Ho visto e letto la documentazione per MetaTrader5 su PyPI.

A quanto pare non pensano che ne valga la pena, o sono occupati a fare qualcos'altro. Hanno appena iniziato questa integrazione con Python. Ho scritto anche sopra che il comportamento reale non coincide con la documentazione. Forse lo faranno con il tempo, se c'è richiesta.

Per quanto riguarda il comportamento effettivo, vedere qui https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files, non la descrizione.

 
jaffer wilson:

Allora perché non esiste una libreria compilata per Python 3.5.0? Ho visto e letto la documentazione per MetaTrader5 su PyPI.

Non sono un programmatore, volevo solo provare la connessione. Installato Anaconda,MT5si installa senza errori, i dati arrivano, sono anche riusciti ad ottenere il grafico da questo articolo.

Penso che sarebbe interessante:

http://onreader.mdl.ru/MasteringConcurrencyInPython/content/Ch18.html

e per chi cerca il meglio:

http://onreader.mdl.ru/UsingAsyncioPython3/content/index.htm

Boris Dyck:

Non sono un programmatore, volevo solo provare la connessione. Installato Anaconda,MT5si installa senza errori, i dati arrivano, sono anche riusciti ad ottenere il grafico da questo articolo.

Come posso scaricare la cronologia di utilizzo delle API Python, simile al download di uno strategy tester?
Qualcuno ha già usato l'integrazione di Python in MetaEditor nelle build 2302 e superiori (meglio la beta 2304)?


La prima versione dell'integrazione nell'editor funziona ora, e la prossima lo sarà:

  • eseguire script (non esperti) e servizi come programmi Python *.py
  • una libreria python metatrader5 completamente riscritta con accesso a grafici, simboli, capacità di fare trading, storia del trading
  • evidenziazione nell'editor

Già l'esecuzione di programmi *.py e *.ipynb nell'editor funziona.

Per favore, fate una prova.


Dopo aver completato l'apprendimento automatico tramite script python, passeremo all'implementazione di WinML con ONNX nativamente in MQL5 stesso.

 
jaffer wilson:

Allora perché non esiste una libreria compilata per Python 3.5.0? Ho visto e letto la documentazione per MetaTrader5 su PyPI.

Nella versione 5.0.11 hanno incluso le versioni 3.6, 3.7 e 3.8.

Sfortunatamente, non supporteremo le versioni precedenti. Presto riscriveremo l'intera libreria da zero e aggiungeremo molte funzioni, incluso il trading.

 
Renat Fatkhullin:

Presto riscriveremo l'intera libreria da zero e aggiungeremo molte funzioni, incluso il trading.

Cosa la spinge a fare questo?


Sto scrivendo l'automatizzatore del Tester per il secondo giorno. Ho intenzione di postarlo nella KB, e vorrei in qualche modo capire se è una cosa necessaria o solo un altro hack da smanettoni. Perché spesso non capisco perché gli sviluppatori non lo fanno ma fanno attivamente qualcos'altro, che sembra essere meno richiesto. Potrei sbagliarmi nella mia valutazione.

