Così ho rinunciato. Cancella le modifiche da Path.
Eseguirò gli script cliccando sulla cartella.
Beh, è una cosa rudimentale, dovrebbe funzionare.
Provate a scrivere lo stesso percorso nel campo inferiore "variabili di sistema". Non ucciderà il vostro Windows e non avrà alcun effetto.
Beh, è una cosa rudimentale, dovrebbe funzionare.
Seconda volta "campo inferiore" - non sono un telepate :) .
verde, trovare il PATH anche lì e lo stesso
Sì, le icone sono così. Tutto funziona quando si clicca su di esso.
Bene, allora funziona.
Se volete eseguire uno script dalla linea di comando, dovete andare nella cartella dove avete salvato lo script, di solito alla radice di D: fate una cartella py
e poi Win+x - PowerShell
poi sbattere sulla tastiera:
D:
cd py
siamo tutti nella cartella dove abbiamo salvato lo script ed eseguire lo script con il nome dello script da quella cartella... per parlare del buon vecchio DOS ))))
SZS: Potete aggiungere una cartella nel percorso, allora non avrete bisogno di camminare intorno alla directory
In qualche modo è molto complicato.
Puoi aprire la cartella desiderata ==> clicca sulla casella che descrive il percorso della cartella ==> scrivi "cmd" e premi Invio.
E voilà, la finestra cmd si aprirà con il percorso già scritto.
Visual Studio Code non è un cattivo editor. È gratis.
Supporta Python, C#, C++ e persino MQL.
È possibile eseguire file Python da esso (non ho provato altri).
eseguire script python dalla riga di comando di Windows, l'interprete python sarà chiamato per eseguire lo script.
Stai eseguendo da una shell IDLE, Python stesso non ha un compilatore - puoi scrivere script in notepad, ma salvarli con un'estensione .py
o installare un IDE per python, Spyder tutti prima messo a rovistare, poi PyCharm o ho un portatile ala IDE - non richiede le risorse del vostro PC
Questo vi permetterà di fare il debug (passo dopo passo) ?
Aggiunto:
Optato per.
PyCharm.
Sì, certo, tutto è proprio come i compilatori normali - punti di interruzione, visualizzazione dei valori delle variabili, auto sostituzione di nomi/operatori/funzioni...
PyCharm è sicuramente il migliore, ma sul mio portatile con 4GB di RAM è impossibile da usare - si aspetta costantemente che faccia qualcosa lì, anche se ho un SSD sul mio portatile, su un PC con 8GB di RAM funziona senza problemi
A proposito, VS Code ha il debugging passo dopo passo.
sia in Spyder che in Wing IDE - ho installato